La cucina concreta di Anastasia Paris trova casa a Roma con Futura

Nel cuore del Rione Monti, in via Panisperna 222A, ha aperto “Futura”, primo progetto personale della chef Anastasia Paris, classe 1994, originaria di Celano (Aq). Dopo diverse esperienze in Italia e all’estero, la chef ha deciso di stabilirsi in uno dei quartieri storici della Capitale, scegliendo un locale raccolto con 20 coperti, metà dei quali attorno a uno chef’s table affacciato sulla cucina completamente a vista. «Monti è sempre stato il quartiere del cuore», racconta la chef, «via Panisperna la strada dove passeggiare nei momenti di pausa». Con lei, in questa nuova avventura, Flavia Ercoli in cucina e Luigi Carofilis per la selezione dei vini.

Un percorso professionale variegato, tra Italia, Australia e sala

Anastasia Paris ha costruito il proprio percorso professionale tra ristoranti, macellerie, hotel e catering, toccando Umbria, Sardegna, Liguria e perfino l’Australia, dove ha vissuto per un anno e mezzo. Importante anche l’esperienza a Sanremo per la formazione sulla materia ittica.

Un passaggio decisivo è stato il lavoro in sala all’Osteria della Trippa a Trastevere, che ha influenzato la progettazione architettonica di Futura. Il nome del locale si ispira alla canzone di Lucio Dalla. «A 31 anni ho sentito il bisogno di dare spazio alla mia idea di cucina», spiega la chef. «Futura rappresenta la chiusura di un cerchio e l’inizio di qualcosa di nuovo».

Design essenziale e cucina al centro dell’esperienza

Il progetto architettonico è stato affidato allo studio romano StubeStudio, che ha creato un ambiente minimale dai toni chiari, con tavoli in marmo dalle forme morbide. La cucina a vista è il fulcro del locale, insieme allo chef’s table, pensato per favorire un rapporto diretto tra cuoco e cliente.

«Il dialogo con il cliente è parte integrante del nostro lavoro», sottolinea Paris, che ha voluto evitare la disposizione frontale al muro, optando per un impianto conviviale e dinamico.

Un menu snello che ruota intorno alla materia prima

La proposta gastronomica si basa su una cucina italiana concreta, che punta sull’equilibrio tra i sapori e su ingredienti selezionati quotidianamente nei mercati locali. Non esiste una divisione canonica tra antipasti, primi e secondi: in carta ci sono 8-9 piatti fissi, aggiornati ogni due mesi, e 5-6 fuori menu settimanali.

Le proposte spaziano tra carne, pesce, opzioni vegetariane e vegane. Tra i piatti già presenti figurano il Polmone arrosto e poi cotto sottovuoto, con cipolla, cucunci al pomodoro e cialda di tapioca, il Bottone ripieno di patate e timo, con burro affumicato, erbe amare e mosto cotto e la Ricciola nel latte di cocco con tartare alla mediterranea. È prevista anche l’introduzione della pecora, in omaggio alle origini abruzzesi della chef.

Carta dei vini essenziale, ma in evoluzione

Curata da Luigi Carofilis, la carta dei vini include 50-60 etichette, selezionate per affiancare il menu stagionale. Prevalgono vini biodinamici, affiancati da proposte biologiche e naturali, con prezzi accessibili a partire da 20 euro.

«Abbiamo scelto vini che rispecchiano il nostro gusto, ma che possano incontrare anche quello di un pubblico più ampio», spiega il sommelier.

Non solo cena: aperitivo con assaggi e cocktail

Futura apre anche dalle 18 per l’aperitivo, senza una formula fissa. In carta ci sono vini al calice, cocktail classici, salumi, formaggi e assaggi dal menu serale in versione ridotta. A pranzo, la formula cambia: la carta “SuperA” propone piatti più rapidi e leggeri, pensati per un servizio snello ma coerente con la filosofia del locale. «Futura non si ferma a Monti», conclude la chef. «È un punto di partenza per nuovi stimoli, eventi e collaborazioni». Un progetto giovane, ma con una visione già matura, dove la centralità della materia prima e del dialogo con il cliente orientano ogni scelta.