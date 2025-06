Nani Mocenigo Palace: tra arte, ospitalità e sapori autentici nella Venezia più segreta

Nel cuore pulsante di Venezia, dove il tempo sembra scorrere più lentamente e le acque del rio di San Trovaso riflettono la luce dorata del tramonto, sorge il Nani Mocenigo Palace, un raffinato hotel cinque stelle che fonde perfettamente eleganza, storia e sapori autentici. Questo palazzo tardo gotico, impreziosito da affreschi del Settecento e da lampadari in vetro soffiato di Murano, è molto più di un semplice albergo: è un’esperienza immersiva nella Venezia più vera, quella fatta di storie segrete, botteghe artigiane e itinerari d’arte lontani dalle rotte turistiche più battute.

Affacciato sul suggestivo canale, il palazzo racconta una storia affascinante che intreccia le vicende delle famiglie Barbarigo, Nani e Mocenigo, nobili casate veneziane che hanno lasciato il segno nella storia della Serenissima. Varcando la soglia del Nani Mocenigo Palace, si viene accolti in ambienti dove il tempo sembra essersi fermato: affreschi di Jacopo Guarana dialogano con stucchi pregiati di Alessandro Vittoria e lampadari scultorei di Fabio Fornasier, creando un connubio armonioso tra passato e presente.

A raccontare questa rinascita è Paolo Caffi, amministratore delegato e anima del progetto: «Quando abbiamo deciso di riportare in vita questo palazzo, volevamo restituirgli non solo la bellezza, ma anche l’anima. Con mia moglie e un gruppo di amici, abbiamo intrapreso un percorso di restauro rispettoso e appassionato, trasformandolo in un luogo dove ogni ospite può sentirsi parte della nostra storia. Oggi il Nani Mocenigo Palace non è solo un hotel di lusso, ma un luogo di cultura, arte e accoglienza autentica».

Camere e suite del Nani Mocenigo Palace

Le camere e suite del Nani Mocenigo Palace sono piccoli scrigni di storia e raffinatezza, capaci di trasportare gli ospiti in un autentico viaggio nel cuore della Venezia più aristocratica. Ognuna delle 30 sistemazioni è diversa dalle altre, pensata per raccontare una parte della storia del palazzo e della città. Le decorazioni originali, risalenti al Settecento, sono state recuperate e valorizzate con maestria: affreschi dai colori morbidi e stucchi finemente lavorati accolgono gli ospiti in ambienti densi di fascino e memoria.

A questi elementi si aggiungono tessuti preziosi dalle tonalità calde, boiserie eleganti, specchi antichi che riflettono la luce soffusa, e arredi d’epoca che convivono armoniosamente con i comfort moderni. Le stanze sono impreziosite da dettagli unici, come i vetri di Murano realizzati da abili artigiani, che donano un tocco di brillantezza e originalità. La scelta dei materiali e degli arredi riflette un equilibrio perfetto tra il rispetto della tradizione e l’attenzione al design contemporaneo.

Le suite più prestigiose regalano viste mozzafiato sui tetti della città, sul suggestivo canale di San Trovaso o sul rigoglioso giardino interno, offrendo angoli di pace e contemplazione in cui perdersi tra i suoni discreti della città e il fruscio dell’acqua. Alcune camere conservano integralmente gli affreschi originali del Settecento, creando un effetto scenografico che lascia senza fiato. Altre offrono atmosfere più intime, con dettagli decorativi che rimandano ai fasti delle antiche residenze nobiliari veneziane.

Tutte le camere sono dotate di comfort moderni - aria condizionata, Wi-Fi gratuito, TV a schermo piatto, minibar e set di cortesia di alta gamma - per garantire agli ospiti un soggiorno all’insegna del relax e del benessere. Tuttavia, il vero lusso qui non è dato solo dalla tecnologia, ma dalla sensazione di abitare un luogo dove il passato è ancora vivo e capace di emozionare.

L'offerta gastronomica ricercata del Nani Mocenigo Palace

Il giardino interno, raro nel cuore di Venezia, è un angolo di pace dove lasciarsi avvolgere dal profumo dei fiori e dall’eleganza discreta della pietra d’Istria. Qui, tra una colazione all’aria aperta e un aperitivo al tramonto, gli ospiti possono gustare momenti di relax unici, accompagnati da piatti che raccontano la tradizione gastronomica lagunare.

Il vero fiore all’occhiello del palazzo è il ristorante La Bauta, dove la cucina veneziana viene celebrata in tutta la sua autenticità. Tra le proposte del menù spiccano il baccalà mantecato, i bigoli in salsa e il risotto al nero di seppia, preparati con ingredienti freschissimi provenienti dal mercato di Rialto. La carta dei vini propone un’accurata selezione di etichette venete e internazionali, capaci di esaltare ogni piatto in un’esperienza sensoriale completa. Gli interni del ristorante, arricchiti da affreschi originali e da scintillanti lampadari di Murano, offrono un’atmosfera elegante e senza tempo, perfetta per una cena romantica o un pranzo tra amici.

Il giardino segreto dell'Hotel Nani Mocenigo Palace Venezia

Un soggiorno al Nani Mocenigo Palace è un invito a vivere Venezia con occhi nuovi, scoprendo le sue meraviglie lontano dalla folla e immergendosi in un contesto unico e raffinato. Tra la magia di un giardino segreto, la raffinatezza di affreschi storici e il gusto inconfondibile della cucina lagunare, ogni momento diventa un ricordo indelebile.