Posia Retreat & Spa: lusso, benessere e cultura sulla costa salentina

Una nuova conquista e un’annata piena di novità attendono il Posia Retreat & Spa | UNA Esperienze. L’esclusivo albergo firmato UNA Italian Hospitality, incastonato come un prezioso rifugio di benessere sulla splendida costa di San Foca, ha inaugurato la stagione 2025 con entusiasmanti novità: l’ottenimento del prestigioso riconoscimento “5 stelle Lusso” e l’apertura di due nuove suite con vista panoramica.

La terrazza della grandsuite posia deluxe di Posia Retreat & Spa

Questo importante traguardo conferma la posizione di rilievo della struttura nel mondo dell’ospitalità di alta gamma, offrendo soggiorni di livello superiore, caratterizzati da un servizio impeccabile e da un’attenzione sartoriale alle esigenze dei suoi ospiti. Grazie a un raffinato percorso gastronomico e a esperienze su misura pensate per soddisfare ogni desiderio, il boutique hotel eleva la sua proposta, raggiungendo l’apice dell’eccellenza nell’accoglienza di lusso.

Il Mora Mora Beach Club

Le camere di Posia Retreat & Spa

Grazie alla sua posizione privilegiata sul mare Adriatico, il Posia Retreat & SPA | UNA Esperienze si conferma come meta ideale per una vacanza rigenerante sulla costa salentina. Quest’anno il boutique hotel ha ampliato la propria offerta introducendo due nuove e raffinate Suite panoramiche, che arricchiscono le già esistenti 21 camere.

Situata al primo piano, la Grand Suite Posia offre 58 mq di eleganza sofisticata; al secondo piano, la Suite Mora si estende su 52 mq. Entrambe le suite sono caratterizzate da ambienti ampi e luminosi, arredati con elementi di design pregiati e dotati di una vista mozzafiato sul mare Adriatico e, all’orizzonte, sui monti Balcani. Progettate per offrire il massimo del comfort e della riservatezza, sono perfette per un soggiorno esclusivo a pochi passi dal mare.

Un’esperienza gastronomica d’eccellenza da Posia Retreat & Spa

L’offerta culinaria del Posia Retreat & SPA | UNA Esperienze si sviluppa attraverso tre ambienti distinti, ognuno con una personalità ben definita e un’atmosfera unica. Per rendere il soggiorno ancora più esclusivo, la proposta gastronomica è stata ulteriormente affinata, offrendo agli ospiti esperienze gourmet sempre più personalizzate.

Lounge e terrazza del The Green Bar di Posia Retreat & Spa

L’Aura Restaurant, fiore all’occhiello del boutique hotel, presenta quest’anno quattro nuovi menu degustazione, ideati dallo chef executive per esaltare i sapori autentici del territorio. Tra le proposte di punta spicca il Gran Menù Degustazione a 12 portate, disponibile su prenotazione: un viaggio culinario che sorprende e delizia i sensi, con piatti come lo scampo marinato e caramellato al lime con gazpacho di datterini, la tagliatella di seppia con caviale rosso e sesamo tostato, e lo spaghettone di grano duro Senatore Cappelli allo zafferano con triglia scottata. A completare l’esperienza, una selezione raffinata di cocktail e pregiate etichette come il Cremant d’Alsace Extra Brut “Artefact” o il Teresa Manara Chardonnay.

The Green Bar di Posia Retreat & Spa

Il Nui Lounge & Champagne offre un’atmosfera sofisticata e rilassata, perfetta per un aperitivo al tramonto, un drink dopo cena o una serata all’insegna del buon gusto: bollicine italiane e champagne accompagnano selezioni gastronomiche curate nei minimi dettagli, per rendere ogni momento indimenticabile. Infine, The Green Bar & "Iconica" Terrace regala agli ospiti un angolo di puro relax sulla terrazza panoramica, dove gustare cocktail innovativi e specialità mediterranee. Durante la stagione estiva, questo spazio si trasforma in un palcoscenico unico per romantiche cene al chiaro di luna, con una spettacolare vista sul mare.

Bistrot del mare di Mora Mora Beach Club

Benessere e relax nella My Spa di Posia Retreat & Spa

L’attenzione al benessere è uno dei tratti distintivi del Posia Retreat & SPA | UNA Esperienze, che si conferma come il luogo ideale per rigenerare corpo e mente. La My Spa, autentico tempio del wellness, si estende su 350 mq e offre una piscina interna con idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali e aree relax. Completa l’esperienza una vasta gamma di massaggi e trattamenti personalizzati, realizzati con prodotti naturali e tecniche innovative. Novità per il 2025 è il programma “Wellness Gourmet”, che unisce percorsi benessere a proposte gastronomiche bilanciate e salutari, pensate per soddisfare ogni esigenza, da chi ama un approccio fitness a chi desidera celebrare un’occasione speciale.

L'infinity pool di Posia Retreat & Spa

Gli appassionati di sport possono approfittare della partnership con l’Acaya Golf Club, situato nelle vicinanze e immerso nella natura mediterranea. Il campo da 18 buche è perfetto per una pausa all’aria aperta. Per chi ama il mare, il Mora Mora Beach Club offre una spiaggia privata con lettini riservati, servizio esclusivo e un ristorante che propone piatti leggeri e freschi, ideali per un’esperienza di puro relax. A rendere unica l’esperienza del Posia Retreat & Spa è l’impeccabile cura per il cliente: dall’all day dining al servizio concierge dedicato, fino all’ospitalità di alta gamma pensata per soddisfare e anticipare ogni desiderio.

Arte e cultura: tutte le iniziative di Posia Retreat & Spa

Tra le novità del 2025 c’è il Posia Art Project, frutto della collaborazione tra Posia Retreat & Spa | UNA Esperienze e la Gigi Rigliaco Gallery. Questo progetto, dedicato alla promozione dell’arte contemporanea all’interno dell’hotel, è stato inaugurato a maggio e prevede nei prossimi mesi una serie di vernissage con la partecipazione di artisti e curatori.

Stanza privata nella My Spa di Posia Retreat & Spa

Questi eventi offriranno visite guidate all’interno della struttura, creando un’occasione unica di incontro e dialogo con l’arte contemporanea in un ambiente esclusivo. Aperto anche al pubblico esterno, il progetto mira a diventare un punto di riferimento culturale per la zona.

Esperienze autentiche da Posia Retreat & Spa

Per rendere il soggiorno ancora più memorabile, Posia Retreat & Spa | UNA Esperienze propone una selezione di esperienze uniche pensate per far scoprire ai propri ospiti le meraviglie della Puglia, tra tradizioni, eccellenze e luoghi autentici. Il team di concierge organizza tour in auto d’epoca per esplorare i borghi più suggestivi del Salento, laboratori di pasta fresca con chef locali, visite a masserie storiche con degustazioni di olio extravergine d’oliva e suggestive escursioni in barca lungo la costa salentina con pranzo a bordo. Inoltre, gli ospiti possono partecipare a degustazioni di vini pregiati in castelli e dimore storiche, vivendo così un’immersione completa nella cultura e nei sapori del territorio.