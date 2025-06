Rocca d'Orcia: dove la storia si fa ospitalità e la Toscana si assapora

Tra le dolci colline della Val d'Orcia si cela un borgo che sembra uscito da un sogno: un luogo dove l'ospitalità si fonde con il fascino delle antiche dimore toscane. Qui, dove l'aria profuma di storia e le pietre raccontano storie di nobiltà secolari, un albergo diffuso ridà vita alla raffinata eleganza del passato. In questo contesto unico, si può vivere un'esperienza autentica, immersi nella vera essenza della valle, tra panorami mozzafiato, una spettacolare piscina panoramica in travertino e la scoperta di sapori genuini e locali.

Rocca D'Orcia

Rocca d'Orcia: un borgo fuori dal tempo

Rocca d'Orcia è un piccolo gioiello che conta appena 34 abitanti, dominato dalla maestosa Rocca di Tentennano, una fortificazione medievale in pietra calcarea, simbolo della sua antica importanza militare. Passeggiare tra le sue stradine strette, rimaste pressoché intatte dal Medioevo, è come fare un viaggio nel tempo. Qui si respira un'eleganza sobria e discreta, dove ogni scorcio racconta storie di resistenza e rinascita, fino alla trasformazione in borgo agricolo dopo l'assimilazione della Repubblica di Siena nel Ducato di Toscana nel Cinquecento.

La vista dalla terrazza di Rocca D'Orcia 1/4 La terrazza di Rocca D'Orcia 2/4 La piscina di Rocca D'Orcia 3/4 Porta Senese 4/4 Previous Next

Rocca d'Orcia Suites & Villas: l'ospitalità diffusa

Per vivere appieno questo borgo pittoresco, nasce Rocca d'Orcia Suites & Villas, un progetto di ospitalità diffusa firmato da Dolcevita Valdorcia, realtà fondata da Claudia Giuliani e Luca Bernetti (già noti per la Locanda in Tuscany) con Elisa Colli. La missione è valorizzare e proteggere l'iconico territorio della Val d'Orcia, riconosciuto Patrimonio Unesco dal 2004.

Le suite, gli appartamenti e le ville sono incastonati nel borgo medievale, in perfetta armonia con la tradizione toscana. Ogni dettaglio - dai mobili d'epoca agli arredi ricercati - è pensato per offrire agli ospiti un'esperienza autentica e raffinata, immersa nella bellezza della valle. La vista è semplicemente unica: da Montalcino a Pienza, la campagna si apre in un mosaico di colori, tra colline, cipressi, vigneti, uliveti e borghi antichi, proprio come nei celebri dipinti della Scuola Senese del Rinascimento.

Le suite

Accanto alla chiesa sconsacrata di San Simeone, l'antica canonica e due edifici in pietra ospitano 12 suite (Deluxe, Junior Suite e Prestige Junior Suite), ognuna con una vista impareggiabile sulla Val d'Orcia. Gli arredi, selezionati con cura nei mercatini d'antiquariato, evocano l'eleganza delle dimore aristocratiche, mantenendo pavimenti originali, travi a vista e dettagli architettonici d'epoca. Il tono caldo delle pareti riprende i colori storici, creando un'atmosfera accogliente e raffinata.

La deluxe room valley View di Rocca D'Orcia Suites & Villas

Il lusso qui è discreto e raffinato. La struttura centrale, con i suoi giardini terrazzati, orti e una piscina in travertino che si fonde perfettamente con il paesaggio, offre una vista spettacolare sulla valle. La colazione viene servita nella sala del camino o, durante la bella stagione, sulla terrazza panoramica che spazia dal Monte Amiata alla Val d'Orcia. Un dettaglio affascinante: proprio all'ingresso del complesso passa un tratto della Via Francigena, l'antica via dei pellegrini che collegava Canterbury a Roma, riscoperta oggi dai moderni viandanti.

La vista dalla Deluxe Room di Rocca D'Orcia Suites & Villas

Ville e loft

Nel cuore del borgo, tra archi, mura antiche e una pittoresca piazzetta con una cisterna d'acqua del XIII secolo, alcune case sono state restaurate e trasformate in sei unità indipendenti - ville, loft e appartamenti - che permettono di vivere un soggiorno toscano autentico. La sistemazione più esclusiva è Villa Canonica, con giardino terrazzato, patio privato, terrazza panoramica e arredi raffinati, tra cui un bagno in marmo rosa. La villa, disposta su tre livelli, può ospitare fino a cinque persone e offre una cucina attrezzata e tre camere con bagno en suite. Accanto alla chiesa di San Simeone - gioiello romanico del Duecento, oggi sconsacrato e disponibile per eventi privati - sorge una delle dépendance del complesso, perfetta per un soggiorno immerso nella storia.

Living room della junior suite di Rocca D'Orcia Suites & Villas

Rocca d'Orcia Grill: il sapore autentico della Toscana

Per il pranzo o la cena, il nuovo Rocca d'Orcia Grill in via Borgo Maestro 74 propone un menù dedicato alla carne toscana e alla convivialità. Dalla succulenta bistecca alla fiorentina alla tagliata di Chianina, dal filetto alla griglia agli hamburger di Cinta Senese, tutto è preparato con ingredienti locali e di qualità, selezionati grazie alla collaborazione con fornitori fidati.

Bistecche e vino al Rocca d’Orcia Grill

Un progetto nato per valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio, che comprende anche salumi, formaggi, farine, vini e dolci tipici a km zero o quasi.