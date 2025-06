Brasilia diventa Napoli: il Pizzafest di Avpn al giardino di Baco Pizzaria

Sabato 14 giugno, dalle 16:00 alle 22:00, il giardino di Baco Pizzaria, uno dei templi della pizza napoletana in Brasile, si trasforma in un angolo di Napoli. Si chiama Pizzafest Brasil ed è la prima grande festa della vera pizza napoletana organizzata a Brasilia dall'Associazione verace pizza napoletana (Avpn) insieme alla sua delegazione brasiliana. Un appuntamento che mette insieme mani esperte, forni a legna, pizze fritte, masterclass e un'intera comunità di pizzaioli arrivati da tutta Italia e dal Sud America per celebrare l'arte bianca secondo il disciplinare Avpn.

Baco Pizzaria a Brasilia, palcoscenico dell'evento Pizzafest Brasil

Gli ospiti dell'evento Avpn a Brasilia

A guidare la spedizione partenopea saranno il presidente dell'associazione Antonio Pace, il direttore generale Stefano Auricchio e il direttore marketing Gianluca Liccardo. Insieme a loro, una squadra di maestri pizzaioli pronta a impastare e sfornare per l'intera durata della festa: dai grandi nomi italiani ai più autorevoli rappresentanti della pizza napoletana in Brasile e nel resto del continente sudamericano. Ospite d'onore del Pizzafest sarà Attilio Bachetti, volto e mani della storica Pizzeria Da Attilio a Napoli, che affiancherà Gil Guimarães, anfitrione e fondatore di Baco Pizzaria, Andrè Guidon, presidente di Avpn Brasile e fondatore di Leggera Pizza Napoletana, e Peterson Secco, direttore della scuola Avpn di Canela e volto di Abbiamo Fatto.

Accanto a loro, una squadra di pizzaioli provenienti da tutto il Paese: Francisco Freire Afranio (Mamma Mia, Fortaleza), Gabriel Rossi e João Miargem (Ciao, Porto Alegre), Thieris Galdino (Della Brianza, Campinas), Rafael Videira e Jonathan Egana (430 gradi, Jundiaí), Carlos e Amanda Iezzi (Bontà, Vila Velha), Gabriel Tritapepe (Wilma's Pizza, Ourinho), Pierluigi Russo (Bento Pizzeria, Tijuca), Vinicius Campos (Vinny's, Brasilia), Alessandro Vallino e Vinicius Curty (Vallino, Domingos Martins). A completare il quadro, anche Gonzalo Garay Varo dal Cile (La Esquina) e Juan Carlos Romero dal Perù (Flama), testimoni della diffusione della scuola napoletana in tutto il continente.

A Pizzafest Brasile masterclass e approfondimenti

L'evento, sostenuto dall'Ambasciata d'Italia in Brasile e dall'Università Senac Df, sarà anche l'occasione per scoprire da vicino il mondo dell'impasto perfetto. Il programma, infatti, prevede diverse masterclass pensate per adulti e bambini, con momenti di approfondimento su lievitazione, scelta degli ingredienti, tecniche di stesura e cottura. Un'opportunità concreta per imparare da chi la pizza la fa tutti i giorni e condivide da anni la propria esperienza in giro per il mondo.

Maestri pizzaioli da tutto il Sud America sbarcano a Brasilia

«La vera pizza napoletana è molto più di un semplice piatto - sottolinea Antonio Pace - è il risultato di secoli di storia, di tecniche raffinate e di una passione che si tramanda di generazione in generazione. Un impasto soffice e leggero, un cornicione ben alveolato, ingredienti di alta qualità e una cottura rapida nel forno a legna: sono questi i dettagli che rendono questo alimento uno dei cibi più amati al mondo e, al tempo stesso, emblema indiscusso del patrimonio gastronomico e culturale partenopeo. Anche in questa occasione vogliamo far conoscere l'eccellenza della vera pizza napoletana, tutelando la sua tradizione e la corretta preparazione attraverso le regole del nostro disciplinare, valori che, giorno dopo giorno, la nostra associazione continua a tramandare in tutto il mondo».