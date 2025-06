Hotel Bowmann, il fascino senza tempo di Parigi in un cinque stelle boutique

Il civico 99 di boulevard Haussmann a Parigi ospita l'Hotel Bowmann, una vera dichiarazione d'amore per la città. La proprietà francese ha trasformato un elegante edificio residenziale haussmanniano in un boutique hotel che unisce l'eleganza del XIX secolo all'innovazione del XXI. Dietro la facciata lineare si apre un mondo di charme: parquet, camini in marmo, stucchi, specchi monumentali e arredi su misura realizzati da artigiani francesi come la Maison Charles.

È il più giovane tra i cinque stelle di Parigi e ha voluto ricordare il suo indirizzo anche nella costruzione del nome. È stato aperto nel 2019, ma in realtà riaperto dopo la lunga parentesi di chiusura dovuta alla pandemia. Il suo ingresso discreto, con portone ad apertura automatica e un piccolo bovindo illuminato che si affaccia sul marciapiede, si scorge appena dalla strada: un angolo accogliente per chi arriva o parte, nel cuore pulsante dell'VIII arrondissement.

Il direttore Thierry Pecorella, l'architetto Olivier Billiotte e il decoratore Laurent Maugoust hanno creato un ambiente equilibrato dove proporzioni, luce naturale e materiali pregiati raccontano una raffinatezza senza tempo. Le 48 camere, le 5 suite, le 8 junior suite e la grande penthouse accolgono soprattutto clienti internazionali, con una forte presenza di americani e brasiliani. Ogni piano ha un colore distintivo che rende l'esperienza unica: champagne, rosa cipria, rosso regale, bianco immacolato.

Il fiore all'occhiello dell'hotel è la Penthouse Bowmann: 100 metri quadrati di lusso con terrazza privata e jacuzzi da cui ammirare Parigi, dal Sacré-Coeur su Montmartre alla Tour Eiffel sulla riva sinistra. All'interno, un letto extralarge e una vasca freestanding rendono l'esperienza ancora più esclusiva. Accanto ai dettagli classici, trova posto la tecnologia più moderna: check-in digitale, accesso tramite app, televisori-specchio, bagni smart con water giapponesi programmabili che incuriosiscono i clienti italiani. Le sale da bagno, con rivestimenti in marmo di Carrara, vasche e docce in stile giapponese e profumazioni Dyptique, completano il senso di benessere.

Al piano terra, accanto all'ingresso, si trova il ristorante 99 Haussmann, guidato dallo chef lionese Charly Salierno: un percorso di gusto nella cucina francese, servito anche nel patio interno, un angolo silenzioso e riservato. Qui si consuma anche la colazione, con proposte à la carte, succhi freschi, bevande calde, buffet ricco e un angolo biblioteca.

Il Bar 99, punto di incontro per parigini e viaggiatori, offre cocktail d'autore, liquori, soft drink e, naturalmente, champagne. L'atmosfera rilassata e chic si presta a serate informali ed eventi privati, anche sulla terrazza panoramica.

Al piano meno uno, il centro benessere Terraké propone piscina in marmo, jacuzzi, hammam dorato, sauna, pediluvi massaggianti e trattamenti ispirati agli elementi primordiali, oltre a due sale trattamenti e una sala fitness Technogym. Insomma, l'Hotel Bowmann è un invito a vivere Parigi da parigini, tra comfort, bellezza e una storia architettonica che rappresenta la tradizione più autentica della città.