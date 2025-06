A Venezia apre Santo Mare, il nuovo ristorante di pesce del Baglioni Hotel Luna

Il Baglioni Hotel Luna, esclusivo 5 stelle affacciato sulla laguna di Venezia, arricchisce la propria proposta con Santo Mare, il nuovo ristorante di pesce che reinterpreta con gusto contemporaneo l'autentica tradizione della pescheria italiana. Il brand fa parte di Reitano Food, una collezione internazionale di ristoranti guidata da Andrea Reitano, pensata per chi cerca una cucina di mare raffinata ma fedele alla semplicità della materia prima.

La sala del ristorante Santo Mare all'interno del Baglioni Luna

Santo Mare, il nuovo ristorante (di pesce) del Baglioni Hotel Luna

Aperto anche al pubblico esterno, Santo Mare propone ogni giorno una selezione di pescato freschissimo, scelto in base alla stagionalità e valorizzato con preparazioni essenziali affidate agli chef. L'ambiente, ispirato alla tradizione marinaresca, accoglie gli ospiti con una vetrina a vista da cui selezionare il proprio pesce, da trasformare poi in piatti autentici.

Santo Mare propone ogni giorno una selezione di pescato freschissimo

«Santo Mare rappresenta il nostro impegno verso l'eccellenza della cucina italiana autentica, reinterpretata con sensibilità contemporanea - ha dichiarato Gianmatteo Zampieri, general manager del Baglioni Hotel Luna. Abbiamo voluto creare uno spazio dove celebrare le straordinarie ricchezze del mare italiano nella loro forma più pura. Siamo orgogliosi di annunciare questa collaborazione, che ci consente di offrire esperienze d'eccezione ai nostri ospiti e accogliere con entusiasmo sia il pubblico locale sia i visitatori internazionali».

Gianmatteo Zampieri, general manager del Baglioni Hotel Luna

In carta, tra le specialità: tartare di tonno rosso del Mar Mediterraneo, carpaccio di gambero rosso di Sicilia, linguine all'astice, tagliolini agli scampi e menta e branzino al sale rivisitato con misura. Ogni portata è accompagnata da una selezione curata di vini italiani pensata per esaltare la freschezza degli ingredienti.

Che cosa sapere su Reitano Food

Per l'occasione, ricordiamo che Reitano Food è un gruppo internazionale fondato da Andrea Reitano, che firma progetti di alta cucina italiana in location iconiche a livello globale. Sinonimo di autenticità, cura nella selezione delle materie prime e ospitalità dallo stile contemporaneo, il gruppo promuove una visione della ristorazione che unisce la tradizione italiana a un approccio innovativo. Con brand consolidati come Santo Mare, già punto di riferimento a Londra, e Forte dei Marmi a Miami, Reitano Food celebra il meglio della cucina italiana, offrendo esperienze gastronomiche memorabili in contesti unici e ricercati.

Hotel con spa e vista laguna: il mondo esclusivo del Baglioni Luna

Il ristorante, come detto, si trova all'interno del Baglioni Hotel Luna, a due passi da Piazza San Marco, in un palazzo che risale al XII secolo. Cinque stelle, molo privato e interni affrescati: l'indirizzo è tra i più iconici della città, ideale sia per chi cerca un soggiorno esclusivo sia per chi organizza eventi o incontri professionali. Tre sale meeting, suite con terrazze sulla laguna, caffè sul canale e una spa intima completano un'offerta all'altezza delle aspettative più alte.

L'ingresso del Baglioni Luna a Venezia

Ospitato in quello che è riconosciuto come il più antico hotel di Venezia – un tempo rifugio dei Cavalieri Templari – il Baglioni Hotel Luna fa parte del circuito The Leading Hotels of the World. Affreschi originali, lampadari in vetro di Murano, mobili d'epoca: ogni dettaglio racconta una storia. Affacciato sul Bacino di San Marco, l'hotel garantisce un soggiorno impeccabile anche nei giorni di acqua alta.

Baglioni Hotel Luna: le camere e le suite

Le camere e le suite, arredate in stile veneziano, rispondono a ogni esigenza. Le Superior offrono un'atmosfera classica e raccolta, mentre le Deluxe aggiungono romanticismo e bagni in marmo. Per chi cerca una vista autentica sui canali, la Canal View Room unisce arredi d'epoca, tappezzerie in seta e decori artigianali.

Baglioni Hotel Luna: una camera Superior 1/5 Baglioni Hotel Luna: una camera Deluxe 2/5 Baglioni Hotel Luna: una Deluxe Suite 3/5 Baglioni Hotel Luna: la Lagoon View Suite 4/5 Baglioni Hotel Luna: la terrazza della San Giorgio Terrace Suite 5/5 Previous Next

Le Deluxe Suite sono perfette per le famiglie, la Goldoni Family Suite dispone di due camere e un'ampia zona living. Tra le proposte più esclusive: la Lagoon View Suite, affacciata sulla laguna e sul Bacino di San Marco, e l'iconica San Giorgio Terrace Suite, con una terrazza privata che guarda verso l'isola omonima. Un tributo al migliore artigianato italiano.

Baglioni Hotel Luna: la colazione, il Canova Bar, il molo privato e la spa

La colazione viene servita nel Salone Marco Polo, sala affrescata che conserva tutta la maestosità del palazzo. Il resto della giornata ruota attorno al Canova Bar, elegante ma informale, con tavoli in ottone brunito e poltrone rivestite in tessuti classici. Ottimo per un caffè, ideale per un aperitivo firmato Cantine Ferrari, con cocktail tradizionali o innovativi serviti con stuzzichini gourmet.

Baglioni Hotel Luna: il Salone Marco Polo

Il molo privato, a pochi metri dalla fermata San Marco-Vallaresso, consente l'accesso diretto all'hotel in gondola o motoscafo. Per eventi aziendali o incontri riservati, ci sono tre sale conferenze attrezzate con tecnologia avanzata e servizio puntuale. Il tutto in una posizione centrale, comoda per ogni spostamento a piedi.

Baglioni Hotel Luna: i trattamenti nella spa

Infine, la spa: uno spazio raccolto e silenzioso, ispirato ai colori e alle linee della tradizione veneziana. I trattamenti personalizzati, i percorsi benessere e i bagni di vapore rigenerano corpo e mente. Completano l'offerta massaggi, trattamenti viso e rituali estetici pensati per chi cerca un momento di vero relax.

Che cosa sapere su Baglioni Hotels & Resorts

Baglioni Hotels & Resorts, di cui è parte il Baglioni Luna, è un brand di lusso di The Palace Company (gruppo messicano con sede a Mérida) e propone esperienze straordinarie all'insegna dell'inconfondibile stile italiano. La collezione comprende hotel esclusivi a Roma, Firenze, Milano e Venezia, oltre a resort immersi nella natura in Puglia, Sardegna e alle Maldive. The Palace Company, ricordiamo, è un punto di riferimento globale nell'ospitalità di lusso e riunisce quattro brand distinti: Baglioni Hotels & Resorts, appunto, Le Blanc Hotels & Resorts, Palace Resorts e Moon Palace Resorts.