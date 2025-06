Da YouTube alla cucina vera: CiccioGamer89 apre il suo primo ristorante a Roma

Domenica 15 giugno apre a Roma "I burger di CiccioGamer89", il primo ristorante fisico firmato da Mirko Alessandrini, youtuber tra i più seguiti d'Italia, in collaborazione con Star Kitchen del Gruppo Idntt. La location si trova in via Massaciuccoli, nel quartiere Africano, e punta a trasformare la passione per il food condivisa online in un vero e proprio spazio dedicato alla sua community. In menu, gli hamburger diventati celebri sul web: dal “Carbonaro89” al “Bacon Bacon”, passando per l'“AmatriCiccio” e diverse novità anche vegane.

Apre a Roma il primo ristorante dello youtuber CiccioGamer89

Dietro al progetto, come annunciato, c'è un modello di business sviluppato da Star Kitchen, società nata nel 2024 e partecipata da Kuiri e In-Sane del Gruppo Idntt, che ha messo a sistema competenze diverse - dalla ristorazione al marketing - per creare un format pensato per influencer, talent e content creator. Lo scopo? Accompagnarli nel passaggio dal contenuto al prodotto, coinvolgendo le loro community e trasformandole in clienti reali. Non a caso, CiccioGamer89 - all'anagrafe Mirko Alessandrini - è uno dei creator italiani con i numeri più alti: 3,6 milioni di iscritti su YouTube, circa 2 milioni di follower su Instagram, 1,5 milioni su TikTok e oltre 387mila su Twitch.

Chi è Mirko Alessandrini, aka CiccioGamer89

Classe 1989, romano, ha iniziato nel 2012 con i gameplay di Fortnite, Minecraft e Clash Royale, ma col tempo ha saputo costruire un legame ancora più stretto con i fan grazie ai vlog di cucina, in particolare quelli dedicati agli hamburger fatti in casa. Da lì è nata l'idea del libro "I burger di Ciccio" e di una prima sperimentazione sul mercato attraverso il delivery, grazie a un servizio in dark kitchen attivo in alcune città italiane. L'accoglienza è stata ottima, tanto che i panini sono andati sold out più volte.

CiccioGamer89, all'anagrafe Mirko Alessandrini

«Oggi è un gran giorno, per me. Gli hamburger che da anni preparo e propongo virtualmente sui social mi regalano il sogno di aprire con Star Kitchen a Roma il mio primo ristorante - racconta "Ciccio". Accoglierò con entusiasmo chiunque desideri un hamburger di qualità, dal gusto originale, fatto con ingredienti selezionati e rigorosamente made in Roma. Il locale sarà molto più di un ristorante: uno spazio in evoluzione, con eventi e tante sorprese».

"I burger di CiccioGamer89", un ristorante da più di 70 coperti

Il ristorante, che può ospitare oltre 70 coperti tra interno ed esterno, è stato pensato per offrire un'esperienza pop e accessibile, ma con una forte identità locale. Lo stile richiama in modo chiaro l'immaginario del creator e la sua community di fan, soprannominata “I Paguri”, con richiami al mondo gaming, all'ironia e ai meme che lo hanno reso celebre anche tra i più grandi. Dal punto di vista imprenditoriale, "I burger di CiccioGamer89" è il primo vero test sul campo di una strategia lanciata da Idntt nel 2022, in occasione dell'acquisizione di In-Sane.

Come spiega Christian Traviglia, fondatore e ceo del Gruppo: «Come molti dei nostri investitori ricorderanno, nel novembre 2022 - in occasione della presentazione dell'acquisizione di In-Sane - uno dei razionali strategici dell'operazione era proprio l'idea, oggi divenuta realtà, di generare extra valore attraverso lo sviluppo di nuove linee di business. L'obiettivo era creare prodotti pensati per le nuove generazioni, Z e Alpha, valorizzando il potenziale del talent: trasformando il talent in un brand, il suo contenuto in un prodotto e la sua community in consumatori attivi».

Christian Traviglia, fondatore e ceo di Idntt

Proprio grazie a Star Kitchen, il gruppo è riuscito a dare forma concreta a questa visione, gestendo il progetto ristorativo “chiavi in mano” e sfruttando le sinergie interne tra know-how tecnologico, marketing e ristorazione. «"I burger di Cicciogamer89" è il primo concreto risultato di questa strategia - prosegue Traviglia. Abbiamo obiettivi ambiziosi per il futuro e continuiamo a costruire valore attorno a un modello che unisce entertainment, food e innovazione».