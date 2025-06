Cloud 7 Hotel apre a Roma: un nuovo indirizzo per giovani e amanti dell'arte

Di recente un nuovo boutique hotel ha appena aperto le porte nel centro storico di Roma, a due passi da piazza di Spagna e dal Pantheon. Si chiama Cloud 7 Hotel Roma ed è il primo approdo europeo del lifestyle brand del gruppo Kerten Hospitality. Un debutto che porta nella Capitale un'idea di ospitalità contemporanea, attenta al design, alla community e alla cultura locale, con l'obiettivo di offrire un'esperienza immersiva e accessibile nel cuore della città eterna.

La facciata del Cloud 7 Hotel Roma

Cloud 7 Hotel, l'alternativa concreta ai classici boutique hotel di lusso di Roma

La struttura si trova tra via del Corso e via di Pietra, ed è pensata per un pubblico giovane, nomadi digitali, viaggiatori “consapevoli” e amanti dell'arte, in cerca di un soggiorno di qualità che coniughi estetica, comfort e attenzione all'ambiente. Con 37 camere di varie tipologie e una terrazza panoramica con vista su Roma, Cloud 7 si propone come alternativa concreta ai classici boutique hotel di lusso, puntando su un rapporto qualità-prezzo vantaggioso e un design curato nei minimi dettagli.

«Siamo entusiasti di portare il concept Cloud 7 in una città iconica come Roma - spiega Marloes Knippenberg, ceo di Kerten Hospitality. Il nostro approccio all'ospitalità, incentrato su esperienze autentiche, design innovativo e comunità, mira a trasformare il modo in cui gli ospiti vivono la città. Questa apertura segna un passo importante nella nostra espansione globale, con progetti ambiziosi per rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Europa e in Marocco».

La hall del Cloud 7 Hotel Roma

Il progetto architettonico è stato curato dallo studio Genius Loci Architettura (GLA), che ha lavorato sulla ristrutturazione e sull'interior design con un'impronta ben precisa: rispettare l'anima storica dell'edificio affacciato su via del Corso e integrarla con un'estetica contemporanea. Sei piani fuori terra, un interrato, una terrazza panoramica e un cortile interno che illumina le aree comuni. Il layout è stato completamente ripensato attorno all'unico vano scala esistente per dare forma a camere confortevoli e funzionali, suddivise in Room, Essential, Superior, Deluxe (con terrazza) e Junior Suite.

Il concept visivo di Cloud 7 Hotel prende spunto dal “Giudizio Universale”

Il concept visivo prende spunto dal “Giudizio Universale” di Michelangelo, con un gioco tra nuance calde e terrestri per gli spazi comuni, e tonalità eteree per le camere, in un ideale percorso ascensionale che collega la terra al cielo. Il risultato è un'estetica coerente ma mai ripetitiva, grazie anche alla varietà di materiali e finiture. Le pareti delle stanze sono arricchite da carte da parati customizzate realizzate con Taplab, mentre i tessuti firmati Alessandro Bini, Kvadrat e Delius decorano letti e imbottiti. Gli arredi, progettati da GLA e realizzati da Tomasella, sono affiancati da elementi di Pedrali, mentre l'illuminazione porta le firme di Slamp, Estiluz, Ferroluce, Nemo, Toscot, Artemide e altre realtà di design d'eccellenza.

L'arte parte integrante del Cloud 7 Hotel di Roma

Ma Cloud 7 Hotel Roma non si ferma al design. L'arte è il filo conduttore dell'intera struttura. Agnese Landolfo, art curator per Kerten Hospitality, ha costruito un progetto artistico che mescola nomi affermati e giovani talenti, coinvolgendo anche l'Accademia di Belle Arti di Roma. Il risultato è una collezione diffusa di opere site-specific che decorano camere, corridoi e spazi comuni, trasformando ogni angolo dell'hotel in un'occasione di scoperta visiva.

Cloud 7 Hotel Roma: l'arte è il filo conduttore dell'intera struttura

Tra le opere in mostra, un'installazione di Alessandro Calizza accoglie gli ospiti nella lobby con una rivisitazione dei volti classici, mentre Ilic Arnone firma un trittico gotico nella zona Social Hub. Il Grab&Go ospita invece tre pannelli di Giovanni Lo Castro. Quattro studenti dell'Accademia - Francesco Carlucci, Alessia Bonamano, Giulia D'Ippolito e ancora Carlucci - hanno realizzato affreschi per i corridoi dei diversi piani, ognuno con una personale interpretazione della città. Federico Russo ha creato venti opere originali per alcune camere, mescolando grafica contemporanea e immagini storiche di Roma. A rendere il tutto ancora più vivo è lo spirito di comunità che anima il progetto. Il Social Hub al primo piano è pensato per accogliere ospiti e residenti romani in uno spazio multifunzionale, perfetto per lavorare, fare colazione, socializzare o partecipare a eventi. Accanto, l'angolo Grab&Go propone snack e bevande in formula libera.

Cloud 7 Hotel di Roma: una deluxe room 1/4 Cloud 7 Hotel di Roma: una junior suite con il balcone 2/4 Cloud 7 Hotel di Roma: una essential room 3/4 Cloud 7 Hotel di Roma: una solo room 4/4 Previous Next

«Cloud 7 offre agli ospiti un'esperienza immersiva - racconta Romina Lupattelli, general manager di Cloud 7 Hotel Roma - circondati da lavori che stimolano i sensi e facendoli sentire parte di un ambiente che rispecchia la cultura locale. A questo si aggiunge una cura particolare nell'accoglienza, che crea un'atmosfera perfetta per scambiare idee ed esperienze». Cloud 7 Hotel Roma è, in sintesi, un progetto che unisce accoglienza, arte e cultura in una formula nuova e concreta, capace di restituire al viaggio quel senso di scoperta autentica che spesso si perde. Un indirizzo da segnare in agenda per chi cerca qualcosa in più da un soggiorno a Roma.