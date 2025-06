Vertigo Summerfestival 2025: arte e spettacolo a Cocconato dal 3 al 6 luglio

Dal 3 al 6 luglio Cocconato, in provincia di Asti, ospita il Vertigo Summerfestival, quattro intensi giorni di spettacoli che invaderanno le strade del centro della cittadina. Circo contemporaneo, teatro di strada, musica dal vivo, teatro di figura e teatro fisico saranno le discipline che animeranno ogni angolo del borgo storico.

Il funambolo Andrea Loreni apre con una camminata nel cielo

Andrea Loreni apre con una camminata nel cielo

L’appuntamento più atteso è quello con il funambolo Andrea Loreni, uno dei pochi al mondo specializzato in traversate a grandi altezze. Si esibirà il 3 luglio alle 21 in una camminata su un sottile cavo d’acciaio lungo 80 metri posto ad un’altezza di circa 20 metri dal suolo. Tracing the sky è il nome della sua prova. A seguire una parata di musiche balcaniche e Klezmer con i Bandaradan.

Spettacoli diffusi in tutto il borgo

Venerdì 4 e sabato 5 lo spettacolo Tiramisù con la compagnia ArteMakia. Sabato e domenica presso il Cortile di Casa Fenoglio si esibisce il mago The Chairming Jayido mentre il giocoliere Davide Partinico di Accademia Cirko Vertigo sarà in via Roma.

Tanti gli spettacoli previsti al Vertigo Summerfestival

In Cortile Locanda Mertelletti Adrian Bandirali allestirà un contenitore infinito di storie. ArteMakia e Chapitombolo Accademy saranno in scena presso il Cortile del Collegio. Nel Cortile Ferrero il 6 luglio è il turno di Kinke della Compagnia Milo e Oliva. In Piazza Giordano sperimentazioni della Scuola del Circo Chapitombolo Accademy.

Il gran finale con il Vertigo Galà

Sabato e domenica, Vertigo Galà nel Cortile del Collegio con uno spettacolo condotto da Ivan Ieri con Alexandre Duarte, Vladimir Jezic, Jonnathan Lemos, Michelangelo Merlati, Elisa Mutto e Carlos Rodrigo Parra Zavala. Domenica 6 spazio alle sperimentazioni delle principali discipline del circo contemporaneo con gli istruttori e gli artisti professionisti della Scuola del Circo.

Gusto e territorio: i sapori del festival

Durante tutta la durata del Vertigo Summerfestival, i sapori dell’eccellenza locale accompagneranno ogni istante della festa: agnolotti ripieni di carne o di robiola, polpette e burger di pollo, salumi stagionati. A dissetare il Cocchi Lounge un vermouth d’autore, la Birra Baladin, le bibite e l’acqua San Bernardo. Anche Mole Cola sarà presente.

La presentazione dell'evento alla Cocchi Lounge

Le voci del festival

Alberto Marchetti, patron della manifestazione, racconta che «portare qui, nel paese della mia infanzia, una kermesse di questa importanza è stata una scommessa funambolica davvero». Il Sindaco Monica Marello afferma: «Cocconato è un borgo che ha sempre fatto dell’accoglienza, della cultura e delle bellezza le sue parole chiave». Francesco Bava, head of marketing di Cocchi, è felice di «essere parte del Vertigo Summerfestival, un evento che sentivo vicino per creatività, originalità, energia, legame con il nostro territorio».

Per Antonio Biella, Direttore generale di San Bernardo, il festival è «una nuova esperienza per la minimamente mineralizzata che non mancherà di lasciare senza fiato». Teo Musso di Baladin: «Amo ogni forma di cultura artistica, ma il mio cuore è da sempre per il circo, in particolare nella versione contemporanea».

Partner e patrocinatori

Il Vertigo Summer Festival è organizzato dal Centro nazionale di produzione blucinQue Nice in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo. Patron del festival Combriccola Marchetti. Partner tecnico: Cocconato Bell'e buono. Con il patrocinio di Comune di Cocconato, Regione Piemonte, Provincia di Asti. Con il sostegno di Cocchi/Bava, Molecola, Baladin, San Bernardo, Locauto, BBBell, Azienda Agricola Varesio, Autolinee Giachino, Mic, Fondazione Compagnia San Paolo.

Presentazione ufficiale e cena tipica

Il Vertigo Summerfestival è stato presentato giovedì 12 giugno da Paolo Stratta, Direttore di produzione di blucinQue Nice; Monica Marello, Sindaca di Cocconato; Alberto Marchetti, patron del festival, Francesca Giulia Bava, main sponsor della kermesse.

Giornata che si è conclusa con una cena tipica presso l’osteria di piazza Cavour a Cocconato composta da insalata di trippa, agnolotti di robiola di Cocconato al burro e salvia, fricandò dell'osteria, torta di nocciola con gelato allo zabaione al Vermouth Cocchi, accompagnati da una selezione vini Bava/Cocchi.