Apre a Capri Santina, ristorante gourmet ispirato alla Conca del Sogno

Spaghetti alla Nerano, gamberetti di Crapolla e profumi di limone: arriva a Capri Santina, nuovo indirizzo gourmet che porta sull’isola l’eredità gastronomica del ristorante La Conca del Sogno di Recommone di Massa Lubrense (Na), per un viaggio tra tradizione e innovazione in puro stile mediterraneo.

Il cocktail bar di Santina Capri

Nel cuore di Capri, a pochi passi dalla celebre Piazzetta, apre le porte Santina Capri, un ristorante che omaggia la cucina della Costiera Amalfitana attraverso una proposta contemporanea, autentica e ricca di emozioni. Il progetto nasce dalla visione di Juri Insigne, nipote del fondatore Pietro Tizzani e figlio di Antonella Tizzani, custode della storica oasi gastronomica La Conca del Sogno, incastonata nella suggestiva baia di Recommone, tra Marina del Cantone e Positano.

Omaggio al territorio e alla tradizione: la proposta gastronomica di Santina Capri

Santina Capri è un omaggio alla tradizione familiare e al tempo stesso una nuova voce nella scena enogastronomica dell’isola. Un luogo dove si respira la brezza della Costiera e il fascino senza tempo di Capri, grazie a una cucina che guarda alle radici con rispetto, ma anche con uno spirito moderno e raffinato.

Carmine De Rosa, uno dei cuochi di Santina Capri

Ai fornelli lo chef Umberto Mazza, originario di Torre del Greco, interpreta con leggerezza e tecnica i sapori del Mediterraneo insieme al suo staff giovane e talentuoso come il cuoco Carmine De Rosa. In menu non mancano i classici della famiglia, come gli iconici spaghetti alla Nerano, preparati con zucchine fritte e Provolone del Monaco, o i gamberetti rosa di Crapolla, pescati ancora oggi con le tradizionali nasse dai pescatori locali: una vera prelibatezza tutelata da Slow Food, servita cruda o appena scottata, con olio extravergine, pepe e agrumi freschi.

Spaghetti alla Nerano di Santina Capri 1/4 Paccheri con pomodorini gialli e rossi di di Santina Capri 2/4 Spaghetti al tartufo di Santina Capri 3/4 I gamberetti rosa di Crapolla di Santina Capri 4/4 Previous Next

La carta riflette la stagionalità e il pescato del giorno, in una proposta in continua evoluzione, capace di soddisfare tanto i palati più esigenti quanto quelli curiosi di scoprire la cucina di tradizione rivisitata con garbo. Tra primi piatti del territorio e dolci della memoria, ogni piatto racconta un frammento di storia, con una particolare attenzione anche alla clientela internazionale. Il legame con La Conca del Sogno è vivo e tangibile: alcuni piatti storici vengono rielaborati con eleganza, come il celebre Sgroppino, che a Capri si veste di nuova freschezza in una variante con sorbetto alla mela, tequila, Champagne e zest di lime.

Carta dei vini e nono solo: l'offerta beverage di Santina Capri

Di pari passo con la cucina, la carta dei vini completa l’esperienza, con una selezione che spazia tra eccellenze campane, grandi etichette italiane e maison francesi. Bollicine raffinate, bianchi minerali e rossi eleganti accompagnano con equilibrio ogni proposta in menu, offrendo un’esperienza enologica di respiro internazionale ma ben radicata nel territorio.

Uno dei cocktail di Santina Capri

Non solo ristorante: Santina Capri è anche un raffinato cocktail bar, pensato come uno spazio dove rilassarsi e godersi il momento. Il bancone, illuminato da lampade in vetro fumé e incorniciato da toni verde salvia, si apre su una selezione curata di distillati, liquori alle erbe e infusioni agrumate. Perfetto per un aperitivo elegante o un digestivo ricercato a fine serata, in un’atmosfera intima, accogliente e curata nei minimi dettagli.

Eleganza mediterranea: il locale di Santina Capri

Il progetto architettonico porta la firma di Libia Cuomo: l’ambiente, ispirato a un giardino d’inverno, gioca con colori tenui, tessuti naturali e dettagli mediterranei. Nessun eccesso, ma un’eleganza sobria e luminosa, pensata per esaltare la convivialità e il piacere della buona tavola.

Il logo di Santina Capri 1/3 Il locale di Santina Capri 2/3 Il dehors di Santina Capri 3/3 Previous Next

A dominare la scena, un’insegna al neon rosso che recita semplicemente “Santina”: un nome che è una dichiarazione d’identità, pop e fiera, radicata nel Sud ma proiettata verso il mondo. Un invito a riscoprire i sapori veri, tra memoria e innovazione, in uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo.