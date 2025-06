Barceló Hotel & Residences: eleganza e comfort nel cuore del Bahrain

Barceló Hotel & Residences Bahrain è un hotel moderno situato nel quartiere di Seef a Manama, capitale del Bahrain. Con questa apertura, Barceló Hotel Group diventa la prima catena alberghiera spagnola a operare nella regione Mena, dove oggi gestisce oltre 20 hotel in 5 Paesi.

Rooftop sul golfo del Barceló Hotel & Residences, Bahrain

Questa novità segna un passo importante nell’espansione internazionale del Barceló Hotel Group, consolidando la sua leadership nella regione Mena. Con oltre 20 strutture già presenti in 5 Paesi del Medio Oriente e Nord Africa, la compagnia prevede di rafforzare ulteriormente la propria presenza nell’area, valutando nuovi progetti negli Emirati Arabi Uniti, nel Sultanato dell’Oman e, in futuro, in Arabia Saudita.

Le camere e suite del Barceló Hotel & Residences Bahrain

L’hotel, un elegante 4 stelle, propone 195 camere moderne e spaziose, pensate per offrire agli ospiti un’esperienza di comfort e relax senza pari. Gli interni sono caratterizzati da un design elegante e contemporaneo, in cui predominano tonalità neutre e materiali di pregio che creano un ambiente accogliente e raffinato. Tra le sistemazioni disponibili spiccano 90 suite di lusso, ideali per chi cerca un soggiorno esclusivo. Queste suite offrono spazi generosi, aree living separate e arredi eleganti, pensati per soddisfare le esigenze sia di chi viaggia per lavoro sia di chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna del benessere. Completano l’offerta 45 suite premium, che si distinguono per la maggiore ampiezza, le finiture di alta qualità e i servizi esclusivi, alcune delle quali offrono anche una vista panoramica sul mare o sulla città di Manama.

Una delle suite del Barceló Hotel & Residences, Bahrain

Ogni camera e suite è dotata di letti comodi con biancheria di qualità superiore, connessione Wi-Fi veloce, smart TV di ultima generazione, minibar assortito, cassaforte elettronica, bagno moderno con doccia a pioggia e prodotti da bagno selezionati. La presenza di una scrivania e di un’area salotto rende le camere ideali anche per i viaggiatori d’affari. A disposizione degli ospiti vi è anche il servizio in camera attivo 24 ore su 24.

Scoprire Manama partendo dal Barceló Hotel & Residences, Bahrain

Grazie alla sua posizione privilegiata sul mare, Barceló Hotel & Residences Bahrain si affaccia sul Golfo Persico e offre una vista mozzafiato, situandosi in una città che unisce storia e architettura contemporanea.

Design elegante negli spazi comuni del Barceló Hotel & Residences, Bahrain

Manama, centro culturale, commerciale e politico del Paese, è una metropoli dove si fondono passato e modernità. Tra le principali attrazioni turistiche si trovano la Torre dell’Orologio (1932), che mescola elementi dell’architettura araba e indiana, il Forte del Bahrain del XVI secolo e la Grande Moschea Al Fateh. In netto contrasto con questi siti storici, spiccano i grattacieli moderni come il Bahrain World Trade Center, simbolo di ingegneria contemporanea, con le sue iconiche torri gemelle collegate da tre ponti a forma di vela e dotati di turbine eoliche. Inoltre, l’hotel è vicino ai principali centri commerciali della città, tra cui il City Center Bahrain, il centro più visitato del Paese, e The Avenues Mall.

Palestra attrezzata da Barcelò Bahrain (foto Barcelò)

Gli ospiti possono rilassarsi nell’area Wellness, che offre una spa, una piscina panoramica e un centro fitness. L’hotel dispone anche di un kids club e di due sale conferenze, ideali per eventi aziendali e congressi.

La proposta gastronomica del Barceló Hotel & Residences Bahrain

Il nuovo Barceló Hotel & Residences Bahrain è un edificio di 20 piani e ospita un rooftop panoramico con vista sul Golfo. L’offerta gastronomica comprende quattro ristoranti che uniscono sapori tradizionali del Medio Oriente con la cucina internazionale. Al piano terra, il ristorante à la carte propone piatti ispirati alla cucina tradizionale mediorientale e asiatica, serviti in un ambiente raffinato e accogliente. Per chi desidera un'opzione più informale, il ristorante All Day Dining offre un'ampia selezione di piatti disponibili dalla colazione alla cena, con una splendida vista sul quartiere Seef.

Ristorante con vista (foto Barcelò)

Spostandosi al rooftop, gli ospiti possono rilassarsi presso lo Sports Bar, situato accanto alla piscina, ideale per gustare bevande fresche e snack mentre si seguono eventi sportivi trasmessi su maxi schermo, il tutto accompagnato da una vista panoramica su Manama. Infine, nella hall dell'hotel, il Lobby Coffee Lounge offre un ambiente moderno dove è possibile gustare una varietà di bevande calde e fredde, accompagnate da una selezione di snack leggeri.