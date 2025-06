Braccialieri: il nuovo boutique resort tra design e natura nella Val di Noto

Nel cuore del Val di Noto apre Braccialieri, un boutique resort che ridefinisce l'idea di ospitalità in Sicilia, coniugando lusso, natura e autenticità mediterranea. Circondato da un secolare uliveto, Braccialieri offre un'esperienza di soggiorno all'insegna del relax e della connessione con il paesaggio, tra colori intensi, vegetazione rigogliosa, moda e design.

Braccialieri Boutique Resort visto dall'alto

Frutto della visione della famiglia Cancemi, Braccialieri nasce come “luogo di famiglia” e propone un'accoglienza intima, sofisticata e autentica. La struttura, ottenuta da un attento restauro durato due anni, ha preservato l'anima originaria del luogo, integrando la tradizione siciliana con elementi di design contemporaneo curati dallo stilista Alessandro Enriquez. Il designer ha ideato il concept del resort con un tocco eclettico e narrativo, collaborando con marchi iconici come Cassina, Vispring, Cappellini, Casa Lago e Tom Dixon, accomunati dall'uso espressivo del colore.

Braccialieri Boutique Resort 1/3 La piscina immersa nella natura di Braccialieri Boutique Resort 2/3 Lo splendido giardino con ulivi di Braccialieri Boutique Resort 3/3 Previous Next

«Quando ho messo piede per la prima volta in questo luogo sono stato accolto dalla forza di una famiglia che voleva trasformare un antico frantoio in qualcosa di magico, non una semplice masseria ma un luogo indimenticabile. Un nucleo di persone che sognava in grande! Ho subito respirato quella magia che sarebbe arrivata e con questo spirito ho lavorato per due anni fino agli ultimi ritocchi! Ho voluto costruire una nuova immagine della Sicilia, quella che non tutti conoscono, l'immagine che è nella mia testa! Un luogo pronto a diventare iconico!» afferma Alessandro Enriquez.

Le Eco Ville e Suite di Braccialieri

L'ospitalità si articola in sei Eco Ville e tre Luxury Suite, ognuna con una forte identità estetica e un profondo legame con il territorio. Le Eco Ville – Domus Salvia, Rubinia, Flamma, Aurea, Solis e Viridis – rappresentano la visione sostenibile del resort: spazi ampi, verande panoramiche e un design perfettamente integrato nel paesaggio. Le suite – Amare, Tangerine e Geranium – incarnano invece un perfetto equilibrio tra fascino storico e comfort moderno. L'atmosfera è resa ancora più suggestiva dall'illuminazione firmata dal light designer Davide Groppi.

La suite Amare di Braccialieri Boutique Resort 1/8 Gli interni della suite Amare di Braccialieri Boutique Resort 2/8 Una delle Ecoville di Braccialieri Boutique Resort 3/8 L'interno di una delle Ecoville di Braccialieri Boutique Resort 4/8 La Geranium Suite di Braccialieri Boutique Resort 5/8 La Geranium Suite di Braccialieri Boutique Resort 6/8 La Tangerine Suite di Braccialieri Boutique Resort 7/8 Le Ecoville di Braccialieri Boutique Resort, immerse nel verde 8/8 Previous Next

Cafè e Dodici Zappe: l'offerta culinaria di Braccialieri

Anche gli spazi comuni riflettono l'anima vivace e colorata del resort, a partire dal Braccialieri Cafè, una serra in ferro battuto avvolta da bouganville, decorata con carte da parati della collezione Enriquezland (realizzata in collaborazione con Jannelli&Volpi), che omaggiano la pasticceria siciliana di un tempo. Di fronte si trova Dodici Zappe, un antico palmento del 1863, oggi cuore pulsante della convivialità, dove si svolgono colazioni e cene. Qui, elementi storici come muri spessi e una macina restaurata convivono con l'eleganza dei tavoli in legno massello e sedie Cappellini in un verde creato appositamente da Alessandro e Giulio Cappellini. La proposta gastronomica è al contempo essenziale e innovativa, basata su ingredienti locali e stagionali provenienti dall'orto biologico Pizzuta e da piccoli produttori del territorio.

Il Braccialieri Cafè 1/4 Dodici Zappe, il ristorante di Braccialieri Boutique Resort 2/4 La veranda di Braccialieri Boutique Resort 3/4 Aperitivo all'aperto da Braccialieri Boutique Resort 4/4 Previous Next

Il soggiorno a Braccialieri è un vero viaggio nella Sicilia più autentica, dove arte, natura e design si fondono in armonia. Il resort promuove un modello di turismo consapevole e sostenibile, ispirato ai principi dell'economia circolare. Tra i suoi angoli più iconici c'è la piscina panoramica con pavimentazione a scacchi bianchi e rossi - omaggio alle antiche cucine siciliane - arricchita dall'inconfondibile messaggio di Enriquez: "Don't forget to love!". Ombrelloni e lettini con stampe colorate di gerani completano questo rifugio di bellezza e relax.