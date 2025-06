Vigne di Fagnano: ospitalità su misura nel nuovo Country Relais nelle Langhe

Ha aperto nelle Langhe, a Santo Stefano Belbo (Cn), Vigne di Fagnano, un nuovo indirizzo di ospitalità di charme che unisce la dimensione rurale e storica della cascina piemontese a servizi pensati per un soggiorno personalizzato. Situata nel cuore di un paesaggio riconosciuto dall'Unesco per il suo valore vitivinicolo, la struttura propone una formula di accoglienza attenta alle esigenze individuali degli ospiti.

Vigne di Fagnano: vista sulle Langhe

Vigne di Fagnano, una cascina nobiliare trasformata in Country Relais

La tenuta di Vigne di Fagnano si trova in una cascina storica appartenuta alla famiglia nobiliare piemontese dei Ravone Anfossi, con un passato legato anche a eventi della Resistenza. Gli spazi principali comprendono la villa padronale e gli edifici agricoli di servizio, come cantine, magazzini e fienili, restaurati mantenendo i materiali e i dettagli architettonici originari. L'intervento di recupero ha restituito ambienti con soffitti affrescati, pavimenti in cementine, cotto antico e legno, integrando elementi di design novecentesco con arredi storici, fotografie d'autore e oggetti originali dei primi del Novecento.

Vigne di Fagnano: il cortile storico

Vigne di Fagnano, ospitalità familiare con servizi personalizzati

A Vigne di Fagnano l'accoglienza avviene in modo diretto e informale. Non sono previste reception o conciergerie classiche: i proprietari, Carlo Nizzo e Manila Marcucci, accompagnano personalmente ogni ospite. «Non è un semplice hotel - spiegano - ma un luogo in cui ciascuno può vivere un'esperienza costruita su misura, nella cura di sé e nella quiete della natura».

Le sette suite sono arredate con pezzi unici

Le sette suite sono arredate con pezzi unici, libri scelti per ogni camera e fotografie della collezione privata dei proprietari. Ogni dettaglio, dai materiali all'illuminazione, è stato selezionato per creare un'atmosfera autentica e discreta.

Vigne di Fagnano, colazione e cucina legate al territorio

La proposta gastronomica punta sulla qualità delle materie prime locali. Colazioni e aperitivi sono preparati in casa con ingredienti dell'orto o provenienti da produttori della zona. Pane, marmellate, dolci tradizionali e torte vengono realizzati quotidianamente secondo ricette semplici della cucina piemontese.Gli ospiti possono inoltre richiedere pranzi o cene con personal chef, per esperienze gastronomiche private, costruite secondo i gusti personali.

Vigne di Fagnano, spazi esterni tra natura e relax

Gli spazi all'aperto comprendono il cortile storico, viali, pergole e aree di coltivazione di ortaggi, spezie, viti e fiori. Un grande pino marittimo ultracentenario caratterizza l'ingresso, affiancato da salottini e angoli ombreggiati. La piscina si affaccia sulle vigne e su un campo di lavanda biologica, offrendo viste panoramiche sulle colline circostanti.

Vigne di Fagnano: la piscina

Una dependance ospita una palestra attrezzata Technogym, dove è possibile prenotare sessioni di yoga, meditazione o trattamenti benessere su richiesta. Le antiche cantine della cascina sono state trasformate in un'area wellness con sauna, bagno turco e idromassaggio. L'apertura ufficiale di questo spazio dedicato al relax è prevista per giugno 2025.

Vigne di Fagnano: il render della palestra con vista Langhe

Vigne di Fagnano, una proposta turistica integrata con il territorio

La posizione di Vigne di Fagnano consente di scoprire facilmente il patrimonio paesaggistico, enogastronomico e culturale delle Langhe. Gli ospiti possono esplorare i luoghi cari a Cesare Pavese, le cantine del territorio e numerose attrazioni artistiche e naturalistiche della zona.