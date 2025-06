Il Marchese arriva in Costa Smeralda: nuova apertura estiva a Poltu Quatu

Il Marchese sbarca in Sardegna. Dopo Roma e Milano, il ristorante noto per aver creato il primo amaro bar d'Europa apre un pop-up a Poltu Quatu (Ss), per tutta l'estate 2025. Ottanta coperti, gran parte dei quali distribuiti sul terrazzo con vista sul fiordo di granito che abbraccia questo angolo nascosto della Costa Smeralda, tra vegetazione mediterranea e mare cristallino. La firma è quella di Davide Solari e Lorenzo Renzi, che portano qui l'identità riconoscibile del brand: cucina romana, ricette pensate ad hoc, cocktail d'autore, arredi tra l'ottocento parigino e la Roma popolare e un'atmosfera che, ancora una volta, strizza l'occhio al film “Il Marchese del Grillo” con Alberto Sordi.

Dopo Roma e Milano, Il Marchese apre un pop-up a Poltu Quatu

Il nuovo locale ha aperto all'interno del complesso di Poltu Quatu, frazione di Arzachena che nasce nel 1987 come villaggio di pescatori e il cui nome, in dialetto gallurese, significa letteralmente “porto nascosto”. Un luogo fuori dal tempo, che guarda l'Arcipelago della Maddalena e mescola il glamour della Costa Smeralda con i paesaggi più selvaggi del nord Sardegna. Ed è proprio in questo scenario che Il Marchese accoglie sia i turisti sia chi sull'isola ci vive, offrendo una proposta che unisce solide radici romane a piatti pensati per la nuova destinazione.

Il menu e la cucina de Il Marchese in Sardegna

La cucina, affidata allo chef Daniele Roppo, alterna i grandi classici del ristorante alle novità create per Poltu Quatu. In carta ci sono le Crocchette di baccalà su crema di ceci al rosmarino, le Crocchette di bollito con salsa verde, i pilastri come Carbonara, Matriciana, Cacio e pepe e il Filetto di vitello alla maniera del saltimbocca. Non mancano nemmeno i dolci simbolo come il Tiramisù, nella doppia versione classica e al pistacchio.

Il Marchese: la cucina è affidata a chef Daniele Roppo

Ma a rendere unica l'esperienza sarda sono anche alcune ricette pensate proprio per questa apertura. Tra gli antipasti si trova la Pappa al pomodoro con pane guttiau e stracciatella, la Tartare di pescato del giorno e l'Ostrica Gillardeau. Tra i primi spiccano la Fettuccina con ragù di cortile al profumo di arancia e fiori di zucca, la Fregola ai frutti di mare, lo Gnocchetto al limone con tartare di pesce bianco, bottarga e mollica di pane profumata, lo Spaghettone alle vongole e - come extra - la possibilità di aggiungere bottarga di muggine grattugiata fresca a ogni piatto.

Il Marchese: cacio e pepe 1/4 Il Marchese: carbonara 2/4 Il Marchese: pappa al pomodoro 3/4 Il Marchese: baccalà alla romana d'estate 4/4

I secondi seguono la stessa linea: sapori estivi, materia prima selezionata, attenzione alla stagionalità e ai dettagli. Il Baccalà alla romana d'estate è rivisitato con coulis di pomodoro freddo, cipolla caramellata e pomodori verdi a brunoise, mentre il Polpo si accompagna a crema di zucchine e menta, salsa teriyaki e fiore di zucca croccante. Poi la Frittura di calamari e gamberi, il Filetto di pescato del giorno alla piastra con salmoriglio e, per chi preferisce pranzi più leggeri, una proposta gastronomica con mozzarella di bufala campana Dop servita con alici del Cantabrico, prosciutto crudo di Parma 24 mesi, salmone marinato con limone e aneto o, più semplicemente, prosciutto e melone. Un abbinamento estivo che «ha radici nella tradizione medica dell'antica Grecia per il suo equilibrio perfetto». In chiusura, oltre ai tiramisù, ci sono anche il Brazil al cioccolato, la Camilla con frosting senza lattosio e granella di nocciole, la mousse al cioccolato e pere e le classiche Fragole con la panna.

Le proposte del bar de Il Marchese in Sardegna

Il cocktail e amaro bar del nuovo pop-up è firmato dal bar manager del gruppo, Fabrizio Valeriani, che per l'estate ha lasciato il bancone nelle mani della barman Silvia Salvitti. La drink list è un mix tra cavalli di battaglia del Marchese e novità estive studiate per l'occasione. «Dal menu degli americani, per esempio, Fabrizio Valeriani ha deciso di portare il suo Americano #1, una firma della sua drink list, realizzato con Campari Bitter, Vermouth Rosso Cinzano 1797, Velluto Braulio Riserva, Soda al tè nero pere e cannella, Bitter al cioccolato. In carta nel pop-up sardo anche l'Americano #3 con Amaro Amacardo Black, Campari Bitter, Vermouth 1757 Riserva Cinzano, Soda al rosmarino e, infine, anche l'Americano #6 con Amaro Locale, Campari Bitter, Noilly Prat Dry, Soda» si legge nel comunicato.

A completare la sezione, i signature estivi e i twist dedicati alla Sardegna. «Un'altra sezione della nuova drink list che rende omaggio allo spirito dell'Amaro Bar Roma e Milano è la sezione della carta chiamata Amari Fizz, al suo interno troviamo il Carciofo Fizz con Amaro Cynar, Simple Syrup, succo di lime e Soda, e ancora il Mandragola Fizz con Amaro Mandragola, sciroppo di zucchero, succo di lime e Soda e poi ancora il Koro Fizz con Amaro Koro di Sardegna per omaggiare l'isola, sciroppo di zucchero, succo di lime e Soda. Con lo stesso amaro con bacche di mirto rosso selvatico e erbe officinali della macchia sarda è stato realizzato anche il Liscia Ruja B. un twist sul boulevardier».

Il Marchese: soda e amore

Infine, spazio ai cocktail d'autore ispirati al territorio. «Originale e creata ad hoc è la carta dei signature dove si possono trovare dei cocktail, sempre nella versione twist on classic, dedicati alla terra ospitante che è la Sardegna con Smeralda Lemondrop, un twist of Lemondrop, con Vodka Stolichnaya Gold, Amaro Nepeta, Simple Syrup, succo di lime o ancora il Poltu Quatu Sour un twist on Pisco Sour con Pisco, Amaro Montenegro, succo di lime, sciroppo al tè verde e albume». Per chi conosce già Il Marchese, non mancheranno neppure i drink iconici che lo hanno reso celebre: il Cavaliere di Franciacorta, il Soda e Amore, l'Eur Negroni, il Romolo Paloma, l'Espresso Annibaliano e il Daiquiri Romano.