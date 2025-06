Apre il nuovo Hotel Solvie: lusso senza orari tra le montagne dell'Alto Adige

Sabato 21 giugno a Falzes, a pochi chilometri da Brunico (Bz), apre le porte Solvie, il nuovo hotel di lusso del gruppo altoatesino Winklerhotels. Una struttura completamente rinnovata, anche nel nome, che punta a riscrivere il concetto stesso di ospitalità, mescolando architettura d'avanguardia, benessere diffuso e libertà assoluta, senza vincoli né orari. Un progetto ambizioso, che la famiglia Winkler ha scelto di portare avanti con l'obiettivo dichiarato di offrire un'esperienza di soggiorno autentica e personalizzata, in cui il tempo smette di correre e il piacere di vivere diventa protagonista.

Hotel Solvie, un rifugio raffinato immerso nelle Alpi che invita al relax

Solvie - un nome che richiama la via soleggiata - si presenta come un rifugio raffinato immerso nella natura, con spazi ampi, piscine, salottini nel giardino e un panorama alpino che invita al relax. L'atmosfera è quella di una reverie da cui lasciarsi avvolgere, tra un tuffo nella skypool all'ultimo piano, una pausa nella jacuzzi o un momento di silenzio nei salotti all'aria aperta. Ogni dettaglio dell'hotel è pensato per coccolare chi sceglie di trascorrervi del tempo, dando al concetto di benessere una dimensione concreta, costante, a tutto campo.

Hotel Solvie: la reception 1/4 Hotel Solvie: la lounge 2/4 Hotel Solvie: una suite 3/4 Hotel Solvie: piscina privata 4/4 Previous Next

Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio la gestione del tempo, ribaltata rispetto ai canoni classici dell'hotellerie. Non ci sono orari rigidi: la colazione diventa un brunch che arriva fino alle 11:30, e durante la giornata si può pranzare o cenare dove si vuole - al ristorante, in terrazza, a bordo piscina - seguendo i propri ritmi. I piatti variano da proposte leggere e nutrienti, come le cool bowls e i superfood del Sensual Healthy Food, fino ai buffet serali con antipasti e insalate. A metà pomeriggio, l'apericena si colora di frutta fresca, verdure croccanti e finger food da ricordare.

L'Hotel Solvie nasce per essere un luogo dove rigenerarsi a 360 gradi

Questa stessa attenzione alla libertà personale si riflette anche nell'offerta dedicata alla salute e all'attività fisica. Solvie nasce per essere un luogo dove rigenerarsi a 360 gradi: ci sono una sala yoga interna e una piattaforma all'aperto affacciata sul laghetto naturale, oltre a spazi per la meditazione, palestra e area cardio. La spa, distribuita tra attico e giardino, è un invito a rallentare e riconnettersi con sé stessi. Oltre alla già citata skypool panoramica al quinto piano, ci sono una piscina infinity, un laghetto balneabile, una piscina interna, saune di diversi tipi - dalle erbe alla finlandese, passando per il bagno di vapore aromatico - e numerosi angoli relax per leggere, dormire o semplicemente guardare il cielo.

I nomi delle stanze parlano da soli: Horizon relax room per seguire il sole che cala tra le montagne, Spa dream relax room per abbandonarsi ai pensieri nell'area saune, Meditation relax room per chi cerca silenzio e concentrazione. E per chi ama arricchire le giornate di esperienze, l'offerta include escursioni guidate, tour in bici personalizzati, lezioni di equitazione, golf, giri con auto sportive e, nella stagione invernale, sci con skibus ogni 15 minuti per il Plan de Corones.

Hotel Solvie: il laghetto artificiale 1/3 Hotel Solvie: la Forest relax room 2/3 Hotel Solvie: Horizon relax room 3/3 Previous Next

«I Winklerhotels stanno entrando in una nuova era, con l'Hotel Solvie abbiamo creato un concetto davvero straordinario, un luogo dove ognuno può esprimersi liberamente, dove ognuno trova il proprio spazio per coltivare le proprie passioni. Solvie è luce che si diffonde ovunque e che riempie la vita - commenta la famiglia Winkler. Abbiamo scelto un approccio che ci differenzia dalle altre nostre strutture e ci porta su un nuovo percorso incentrato sul benessere e sulla salute».