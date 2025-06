Max Mariola porta l'Osteria da Fiorella anche a Milano (a due passi dal Duomo)

Dopo il boom a Napoli, l'Osteria da Fiorella sbarca anche a Milano. L'apertura è fissata per giovedì 19 giugno, in largo Corsia dei Servi 11, proprio dietro al Duomo: pranzo dalle 12 alle 15, cena dalle 19 alle 22:45. Niente inaugurazioni ufficiali, solo porte aperte e cucina verace firmata Max Mariola, con piatti romanissimi, ingredienti scelti e l'atmosfera di casa che ha già conquistato il pubblico partenopeo.

Lo chef Max Mariola

Osteria da Fiorella: un ambiente informale con un menu che parla di Roma

Il format è quello già rodato nel capoluogo campano: si mangia senza prenotazione, in un ambiente informale, con un menu che racconta la romanità più autentica. A Milano lo chef porta la cucina di casa sua, quella che ha imparato guardando mamma Fiorella e che oggi propone con lo stesso spirito diretto, coinvolgente, generoso. Durante il servizio inaugurale sarà lui stesso ad accogliere gli ospiti, intrattenere con qualche chiacchiera e farsi fotografare con chi lo segue e lo ammira. Del resto, Max Mariola oggi è seguito da oltre 10 milioni di persone sui social, con una community internazionale che lo accompagna in ogni progetto.

«Non è solo un ristorante - ha detto lo chef, già personaggio dell'anno di Italia a Tavola -, è un posto dove si mangiano i piatti della tradizione romana cucinati come una volta, dove ci si rilassa e ci si sente a casa. Volevamo portare anche a Milano quell'atmosfera da Osteria che a Napoli ha conquistato tutti, e ci siamo riusciti». Quella di Milano, come detto, è la seconda Osteria da Fiorella - dopo la prima aperta a marzo 2025 sul lungomare di Napoli - ma è anche il quarto ristorante che lo chef romano apre in un anno e mezzo. Un percorso di crescita costante che però non perde di vista l'obiettivo iniziale: una cucina semplice e buona, che sa emozionare e far venire voglia di tornare.

Max Mariola insieme a mamma Fiorella

La prima tappa di questo viaggio gastronomico risale a gennaio 2024, con il ristorante di via San Marco, sempre a Milano. Poi è arrivato il Bistrot in Corso Garibaldi, e infine la già citata Osteria partenopea. Ogni locale ha la sua identità, ma tutti ruotano attorno a una visione ben precisa: valorizzare il prodotto italiano, raccontare la cucina con sincerità e costruire un'esperienza dove le persone si sentano coinvolte. Senza fronzoli, ma con tanto gusto.

Che cosa sapere sul gruppo Max Mariola

Il progetto Osteria da Fiorella, ricordiamo, si inserisce all'interno di un disegno più ampio: il gruppo Max Mariola è oggi una realtà viva e articolata che unisce ristorazione, storytelling, creatività e formazione. L'ultimo passo è stato il lancio della Max Mariola Academy, una piattaforma di corsi online pensata per appassionati e professionisti che vogliono imparare i fondamentali della cucina italiana direttamente da chi la racconta ogni giorno, davanti ai fornelli e davanti alla telecamera. Intanto, anche il libro “The Sound of Love”, pubblicato in italiano con 40mila copie vendute, si prepara al debutto internazionale con una versione in lingua inglese che punta a raggiungere il pubblico globale. Sono tutte tessere di un mosaico coerente, costruito con passione e concretezza, dove il cuore resta sempre lo stesso: cucinare come a casa, con gusto, sentimento e una forte connessione con le persone.