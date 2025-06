Del Vecchio apre il nuovo Twiga nell'ex Billionaire di Briatore a Porto Cervo

Da luglio, il Twiga apre a Porto Cervo e lo fa rilevando un pezzo di storia della nightlife italiana: le mura dell'ex Billionaire di Flavio Briatore. A firmare l'operazione è Lmdv Hospitality Group, controllato da Leonardo Maria Del Vecchio, che annuncia l'apertura del nuovo Twiga nella località simbolo della Costa Smeralda. L'acquisizione segna un passaggio generazionale e l'avvio di una nuova visione nel settore dell'hospitality di lusso, portando per la prima volta in Sardegna un brand che già fa parlare di sé a Forte dei Marmi, Montecarlo e Baia Beniamin.

A luglio apre il nuovo Twiga Porto Cervo firmato Leonardo Maria Del Vecchio

Il Twiga apre a Porto Cervo: la nuova visione e come è il locale

L'operazione non riguarda solo l'apertura di una nuova location, ma anche la trasformazione di uno spazio iconico in qualcosa di diverso: «Con questa apertura, Twiga entra nel cuore del Mediterraneo con una visione nuova. Non è solo una location: è un'idea di futuro che parte da un luogo iconico per riscrivere l'esperienza dell'estate italiana - spiega Del Vecchio. In Sardegna portiamo un progetto che unisce cultura, cucina e intrattenimento, ma sempre con rispetto per l'anima del territorio. L'obiettivo non è occupare uno spazio, ma dare valore. Non replicare, ma evolvere. Vogliamo contribuire a riportare la Sardegna al centro delle rotte internazionali, non come una meta da attraversare, ma da sentire, rispettare e celebrare».

L'imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio

Il nuovo Twiga Porto Cervo si estende su oltre 2.200 metri quadrati, sviluppati su due livelli, con l'obiettivo di offrire un'esperienza integrata che accompagni gli ospiti dal ristorante al club, senza soluzione di continuità. Al primo piano si trova Casa Fiori Chiari, bistrot mediterraneo ispirato al format milanese arricchito da dinner show e live performance. Al secondo, invece, Vesta, ristorante fine dining dal design essenziale e con vista panoramica. Dalla mezzanotte in poi, spazio al club vero e proprio, con dj set internazionali pensati per un pubblico trasversale e abituato all'eccellenza.

L'acquisto dell'ex Billionaire segna un nuovo inizio per il Twiga di Porto Cervo

Il format “dinner to club”, diventato cifra stilistica del brand, è uno dei tratti distintivi della proposta Twiga, che con l'apertura in Costa Smeralda inaugura un nuovo ciclo di crescita e punta a rafforzare ulteriormente la propria posizione nel panorama dell'intrattenimento e della ristorazione d'alta gamma. «L'acquisto delle mura dell'ex Billionaire è un gesto che segna l'inizio di una nuova fase per Twiga - commenta Carlo Ziller, ceo di Lmdv Hospitality. Prendere in mano uno spazio così carico di storia, trasformarlo e reinterpretarlo significa posizionarsi con chiarezza nel presente, ma con una visione rivolta al futuro. Porto Cervo ci offre l'occasione di elevare ulteriormente il brand, creando un punto di riferimento non solo per l'estate italiana, ma per l'intero Mediterraneo».

L'ingresso del nuovo Twiga Porto Cervo

Ziller insiste poi anche sull'importanza di un approccio rispettoso e consapevole nei confronti del contesto locale: «La Costa Smeralda ha una forza visiva e simbolica straordinaria ed il nostro compito non è imitarla, ma incorniciarla. L'esperienza Twiga nasce per esaltare ciò che già esiste, aggiungendo contenuto, visione e cura in ogni dettaglio. La nostra visione è quella di contribuire attivamente all'allungamento della stagione, già a partire dalla prossima estate. Vogliamo essere presenti più a lungo e in modo sempre più integrato, in sintonia con la direzione di sviluppo del territorio e con i nuovi investimenti che stanno interessando il comune di Arzachena. L'obiettivo è dare continuità e valore, allineandoci a un'idea di Costa Smeralda sempre più viva, sostenibile e internazionale».

L'apertura del locale, come annunciato, è prevista per luglio e arriva dopo sei mesi di lavori intensi e si prepara a diventare uno dei punti di riferimento dell'estate mediterranea, grazie a una programmazione che promette performance artistiche, collaborazioni d'eccellenza e una regia musicale attentamente curata.