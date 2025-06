Villa Ormaneto: charme e autenticità in campagna tra storia e benessere

Ci sono luoghi che ostentano la loro storia come medaglie appuntate sul petto. E poi c'è Villa Ormaneto, a Cerea, in contrada Isolella, nel cuore della pianura veronese, che invece la sua storia la sussurra. Come una vecchia signora che ha visto di tutto ma ti racconta solo ciò che ti può far bene. Costruita nel XIV secolo, la villa fu donata nel 1300 da Cangrande della Scala, signore di Verona e condottiero della fazione ghibellina, a Zonta Ormaneto, Prefetto Generale della Caccia.

L'ingresso di Villa Ormaneto

Non un castello, né una dimora principesca, ma una casa in una corte dominicale, un rifugio per chi amava la campagna più dei salotti. E forse, proprio per questo, oggi si respira più autenticità tra queste mura che in mille palazzi blasonati.

Villa Ormaneto, una storia rinnovata

Restaurata con attenzione dalla famiglia De Santi Fabricci, la quale ha dedicato circa cinque anni a preservarne l’autenticità storica integrandola con elementi moderni, il risultato è una dimora di charme che unisce storia e comfort contemporaneo, e che oggi offre un’esperienza in cui accoglienza, natura e sapori veneti si fondono con grazia. A dar voce a tutto ciò ecco anche la preziosa opera “Villa Ormaneto”, in cui l’autore, Andrea Ferrarese - storico formatosi tra Ca’ Foscari e la UCL - University College London - ha raccolto e ricomposto i frammenti del passato, intrecciando paesaggio, potere fondiario e vicende umane. In quattro capitoli e 108 pagine, il volume ci accompagna tra le pieghe del tempo: dalla storia di Isolella al destino dei de Ormanetis, fino al legame profondo con la terra di Cerea.

Il salone al primo piano di Villa Ormaneto

Oggi, per la maggior parte, a godere di questa meraviglia sono turisti stranieri - soprattutto tedeschi, belgi e inglesi - e purtroppo, se vogliamo dirla tutta, è un peccato che non siano ancora più numerosi gli italiani a scoprirla. Questi viaggiatori arrivano qui in cerca di qualcosa che va oltre la semplice visita: vogliono assaporare il silenzio della campagna veneta, sentire il respiro lento della storia e farsi accogliere come vecchi amici ritrovati. Non sono spettatori, ma compagni di un racconto che si fa gentile compagnia.

Tra alberi secolari e profumi antichi: l'anima verde di Villa Ormaneto

Nel parco che si estende attorno alla villa per oltre 10mila metri quadrati gli alberi sono i veri guardiani di casa. E come tutti i padroni anziani, parlano poco, ma osservano molto. Una magnolia centenaria - anzi, pare abbia superato i 200 anni - domina il giardino con la grazia di chi non ha mai avuto bisogno di farsi notare.

Il parco di Villa Ormaneto si estende per oltre 10mila metri quadrati

E poi ci sono loro, i maestosi alberi di noce del Caucaso, altissimi e solenni, anch’essi orgogliosi del bicentenario raggiunto, arrivati qui chissà come, chissà quando, piantate, pare, nel XIX secolo da qualcuno che sapeva guardare lontano. Sono alberi che hanno visto tutto: la guerra, la quiete, la vita che scorre senza chiedere permesso. Ma sono rimasti lì, come certi amori: radicati, profondi, eterni.

Alberi e piante aromatiche a Villa Ormaneto

Nel parco, oltre alla magnificenza arborea, c'è anche un ampio spazio dedicato all'aromaterapia, con una ricca presenza di piante aromatiche come la lavanda, menta, mirto e altre spezie: un vero toccasana per i sensi. Accanto alla Villa, quasi fosse un custode silenzioso, sorge la chiesetta consacrata a San Michele Arcangelo, un nome che evoca la protezione dell'agricoltura, della legalità e delle forze dell'ordine. Ancora oggi, le sue mura assistono ai matrimoni organizzati in villa e ogni 29 settembre si anima per la sentita celebrazione che ringrazia il cielo per l'abbondanza del raccolto.

Villa Ormaneto, quando la lentezza diventa un lusso

In un mondo che corre, Villa Ormaneto ti chiede di rallentare. O meglio: ti permette di farlo, senza farti sentire in colpa. È questa la sua rivoluzione silenziosa. Si può partecipare a lezioni di yoga tra gli alberi, dove il respiro si fonde con il fruscio delle foglie, o partecipare a una cooking class con lo chef Gianluca Da Rin Perette, dove impastare non è solo un gesto, ma un ritorno all'infanzia, a quei sapori che sanno di casa e di tempo ritrovato. Ogni attività ha un solo obiettivo: riportarti a te stesso, a quel centro che spesso smarriamo tra le mille urgenze.

Relax tra gli alberi a Villa Ormaneto

Un esempio di questo abbraccio al benessere sono le giornate “Yoga, Mindfulness e Bagno di Foresta”. Un invito a immergersi, sotto la guida sapiente di Marta Masiero per lo yoga e di Claudia Valsecchi per la mindfulness e il bagno di foresta, in un'esperienza che, tra posizioni gentili e il respiro profondo della natura, permette ai partecipanti di ritrovare quell'armonia interiore che la vita di tutti i giorni ci strappa via. Il tutto “benedetto” da un aperitivo al Ristorante Vi-Or perché la bellezza, si sa, è anche nei piccoli riti condivisi.

Una delle sette camere di charme di Villa Ormaneto

E poi, ci sono loro: le sette camere di charme, ognuna un piccolo mondo a sé, e una suite che, con la sua Spa esclusiva, è un invito a perdersi nel lusso discreto. Tutte arredate con la poesia del legno, la carezza delicata del percalle di cotone e dettagli di design che sussurrano eleganza senza tempo. La televisione? Certo, c'è ma non è il fulcro della stanza. Non serve quando si può scegliere di ascoltare il silenzio, un programma molto più interessante, un vero viaggio dentro di sé che nessun palinsesto potrà mai offrire.

Vi-Or: memoria servita in punta di forchetta

Il Veneto che conosciamo ha tante facce, ma quello che si scopre davvero è quello che arriva a tavola, un boccone alla volta. Nel cuore di Villa Ormaneto c’è Vi-Or, il ristorante guidato da Gianluca Da Rin Perette, figlio adottivo di questa terra. Qui la cucina non è uno spettacolo, ma un gesto d’amore per ridare vita a piatti che stavano scomparendo dalla memoria.

Il ristorante Vi-Or di Villa Ormaneto

Il menu è una raccolta di memorie saporite: l’oca in onto (la carne viene cotta lentamente e rosolata nel proprio grasso) accompagnata da un fondo agli agrumi che ne esalta la dolcezza o la trippa dell’oste alla parmigiana, morbida e avvolgente come un abbraccio d’altri tempi. Gianluca Da Rin Perette, chef mantovano trapiantato per amore in pianura veronese, tra campi coltivati e filari di alberi da frutta, trasforma gli ingredienti locali in confessioni culinarie: non si serve solo cibo, ma anche memoria.

Una villa che non vuole farti sentire ospite

Ci sono luoghi che si visitano e si dimenticano. E poi ci sono quelli che, anche quando non ci sei più, restano dentro. Come certi profumi. Come certi silenzi. Villa Ormaneto è così. Non ti grida dietro. Ti accompagna. E anche quando torni a casa, qualcosa di lei - un'immagine, un sapore, una frase pronunciata piano sotto un albero - rimane con te. Non ti accoglie come cliente. Ti chiede di restare. E tu non vuoi più andare via, anche se devi. È il tipo di posto in cui potresti festeggiare un matrimonio o semplicemente partecipare a una Cooking Class o a un picnic gourmet, goderti una Wine Experience o ritrovare il benessere con Yoga & Benessere.

Lezione di yoga a Villa Ormaneto

Qui, ogni momento è un'occasione per riscoprire te stesso e la bellezza delle cose autentiche. Aperti tutto l’anno, organizzano eventi privati, cerimonie, piccole fughe romantiche o anche solo pranzi della domenica con chi ami. Ma sempre con discrezione. Come una casa che ti lascia entrare solo quando ha capito che hai bisogno di lei.