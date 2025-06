A-Rosa Lago di Garda, l'eleganza del benessere tra natura e luce

Nel cuore di uno dei panorami più suggestivi d'Italia, affacciato sul golfo di Salò, il nuovo cinque stelle A-Rosa Lago di Garda inaugura la stagione estiva con un'offerta dedicata al relax e alla remise en forme, tra trattamenti d'eccellenza e atmosfere di raffinato benessere.

A-Rosa Lago di Garda

L'ambiente, già illuminato dalla luce estiva ma ancora avvolto dalla dolcezza di ritmi lenti e paesaggi rigogliosi, invita a rallentare e a rigenerarsi. Passeggiate tra gli ulivi, terrazze con vista sull'acqua e giardini in fiore compongono una cornice perfetta per ritrovare equilibrio e vitalità.

Spa-Rosa, oltre 1900 mq di area benessere nell'Hotel A-Rosa Lago di Garda

A pochi mesi dall'inaugurazione, A-Rosa Lago di Garda si è affermato come nuovo indirizzo del benessere sul Benaco, grazie a un concept che unisce un approccio olistico a trattamenti ispirati alla natura. Il cuore dell'esperienza è la Spa-Rosa, un'oasi di oltre 1900 mq in costante dialogo con l'ambiente circostante: grandi vetrate, piscine interne ed esterne collegate, e una luce naturale che avvolge ogni dettaglio. Tra le proposte più apprezzate, i trattamenti firmati Vinoble Cosmetics, che utilizzano principi attivi estratti dall'uva e botaniche stiriane. Le texture leggere e le preparazioni eseguite al momento rendono ogni trattamento un'esperienza autentica, in sintonia con le esigenze individuali.

Per un'estate luminosa, la Spa Manager consiglia due percorsi ideali: Vinoble Vinotherapy, un trattamento corpo che combina peeling a secco e massaggio detox miofasciale per stimolare i tessuti e tonificare la pelle; Pure Facial Treatment, un viso intensivo per pelli sensibili con ionoforesi, per un incarnato più compatto e radioso. Completano l'esperienza benessere quattro diverse tipologie di sauna - tra cui una esfoliante con erbe aromatiche del giardino -, ampie zone relax immerse nel verde e il Remedy Bar, dove scegliere la propria essenza personalizzata da abbinare a tisane selezionate e miscele artigianali.

Massaggi nella Spa dell‘A-Rosa Lago di Garda

Per chi cerca il massimo della privacy, la Private Spa Suite è disponibile in versione Deluxe (80 mq con idromassaggio e giardino) e Premium (45 mq). Entrambe includono sauna privata, terrazza e trattamenti esclusivi.

Le camere di A-Rosa Lago di Garda

Infine, il relax prosegue nelle camere, tutte dotate di giardino o balcone privati, con un design che fonde sobria eleganza nordica e calore mediterraneo, in perfetta armonia con la natura del Lago di Garda. Le camere dell'A-Rosa Lago di Garda incarnano una raffinata combinazione di eleganza e comfort, pensata per valorizzare il legame con il paesaggio circostante e offrire un'esperienza di soggiorno all'insegna del benessere e della quiete.

Ogni stanza è progettata con una cura sartoriale per i dettagli e si distingue per uno stile sobrio ma accogliente, in equilibrio tra influenze nordiche - essenzialità, materiali naturali, tonalità chiare - e la dolcezza mediterranea che si riflette nei tessuti, nella luce e nella disposizione degli spazi. Il risultato è un'atmosfera di autentico relax, dove la bellezza del Lago di Garda entra letteralmente in camera grazie a grandi vetrate, balconi o giardini privati.

I comfort sono all'altezza della categoria cinque stelle: letti ampi e morbidi, arredi di design minimalista, bagni spaziosi con finiture pregiate e dotazioni di qualità superiore. Ogni camera è pensata per offrire privacy, silenzio e luminosità, con affacci studiati per garantire viste rilassanti sul golfo di Salò o sui rigogliosi giardini interni. Per chi desidera un'esperienza esclusiva, sono disponibili suite con terrazze panoramiche e vasche idromassaggio, perfette per godersi un aperitivo al tramonto o un momento di benessere privato dopo un trattamento in SPA-Rosa.

L'offerta gastronomica dell'A-Rosa Lago di Garda

L'offerta culinaria dell'A-Rosa Lago di Garda riflette la stessa filosofia che permea l'intero resort: armonia con la natura, attenzione al benessere e un'eleganza sobria ma decisa. Qui la cucina diventa un'estensione dell'esperienza di soggiorno, pensata per nutrire non solo il corpo ma anche i sensi, con proposte raffinate che sposano stagionalità, territorialità e creatività. La proposta gastronomica si sviluppa in più ambienti, ciascuno con una propria identità ma uniti da un comune denominatore: l'altissima qualità degli ingredienti e la cura nella presentazione.

Il giardino dell‘A-Rosa Lago di Garda

Al centro dell'esperienza c'è il ristorante principale, che accoglie gli ospiti con una cucina contemporanea ispirata ai sapori del Garda e delle regioni vicine. L'olio extravergine d'oliva, gli agrumi del lago, il pesce d'acqua dolce, le erbe aromatiche coltivate nei giardini del resort: ogni elemento racconta il territorio e viene reinterpretato in piatti equilibrati, leggeri e gustosi. Ampio spazio è dato anche a opzioni vegetariane, vegane e su richiesta gluten free, in perfetta coerenza con l'approccio wellness della struttura.

Il bar dell‘A-Rosa Lago di Garda

L'esperienza si completa con una cantina ben curata, dove le etichette locali - Lugana, Chiaretto, Groppello - dialogano con grandi nomi del panorama italiano e internazionale, e con una selezione attenta di vini biologici e biodinamici. Il pool bar, vero cuore delle giornate estive, offre una proposta più informale ma di qualità: centrifughe fresche, snack leggeri, insalate gourmet e piatti freddi, ideali per una pausa rilassata tra un tuffo e un trattamento in Spa.

Infine, per chi cerca un momento più intimo o romantico, sono disponibili esperienze culinarie personalizzate, da vivere sulla terrazza privata della propria camera o all'interno della Private Spa Suite, magari accompagnate da una selezione di finger food e calici di bollicine.