Barceló Fès Medina: design, gusto e ospitalità nel cuore del Marocco

Nel cuore pulsante della città imperiale di Fès, il Barceló Fès Medina riapre le sue porte dopo una raffinata ristrutturazione, offrendo ai propri ospiti non solo ambienti completamente rinnovati, ma anche nuove esperienze gastronomiche all'insegna della qualità e del buon gusto.

Barceló Fes Medina

L’hotel, a due passi dalla celebre medina - dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco - diventa oggi un punto d’incontro ideale per viaggiatori e residenti, grazie a un’offerta culinaria variegata, ambienti eleganti e una proposta di intrattenimento pensata per ogni momento della giornata. Con un investimento superiore a 3,5 milioni di euro, il Barceló Fès Medina punta a posizionarsi tra le migliori strutture ricettive della città.

La città di Fès

Barceló Fès Medina, camere con stile, comfort e vista sulla storia

Le camere del Barceló Fès Medina sono pensate per offrire un soggiorno che coniuga eleganza, comfort e funzionalità in perfetto equilibrio. L’arredamento, moderno ma con richiami all’estetica marocchina, crea ambienti raffinati e accoglienti, ideali sia per viaggiatori leisure che business.

La hall del Barceló Fes Medina

Situato in una posizione privilegiata a pochi passi dalla medina, l’hotel regala in molte delle sue stanze una splendida vista sul centro storico e sui tetti di Fès, regalando scorci autentici della città imperiale. Le camere, disponibili in diverse tipologie – dalle standard alle suite – sono luminose, ben insonorizzate e dotate di tutti i comfort: Wi-Fi gratuito ad alta velocità, TV a schermo piatto, climatizzazione autonoma, minibar e un’ampia scrivania per chi lavora in trasferta.

Una delle camere del Barceló Fes Medina

I bagni, eleganti e funzionali, offrono una selezione di amenities di alta qualità. Alcune camere includono anche spazi living separati o terrazze private, perfette per godere del clima mite di Fès in totale relax.

La piscina del Barceló Fes Medina

Le novità gastronomiche del Barceló Fès Medina

Tra le principali novità spicca l’apertura del ristorante La Dolce Vita, un tributo all’autentica cucina italiana firmato dallo chef stellato Niki Pavanelli. Dopo il successo riscontrato in Spagna negli hotel Occidental Puerto Banús e Barceló Lanzarote Active Resort, questo progetto approda in Marocco per raccontare con eleganza e passione i sapori del Belpaese. Pasta fatta in casa, ricette della tradizione e piatti creativi si intrecciano in un menu pensato per celebrare l’Italia gastronomica, in un ambiente intimo e raffinato, perfetto per una cena romantica, un pranzo di lavoro o un incontro tra amici.

Il nuovo ristorante a La Dolce Vita del Barceló Fes Medina

Ma le novità non finiscono qui. Gli appassionati di sport troveranno nel nuovo Champs Sports Bar il luogo ideale dove seguire eventi live in un’atmosfera vibrante, tra schermi ad alta definizione, cocktail ben miscelati e un menu di snack d’ispirazione internazionale. Un angolo dinamico e informale che richiama lo spirito dei grandi eventi sportivi. Per chi cerca un’oasi di relax, il Breeze Pool Bar, affacciato sulla piscina, è la soluzione perfetta. Qui si possono gustare tapas, bevande fresche e cocktail creativi, godendo del clima mite di Fès e di un ambiente rilassato e accogliente.

Niki Pavanelli, chef stellato del Barceló Fes Medina

E per gli amanti del caffè e dei momenti gourmet, il nuovo Cocoa Café rappresenta un ulteriore fiore all’occhiello. Ispirato ai caffè parigini, questo spazio polifunzionale invita a fermarsi per una colazione, un pranzo leggero o un aperitivo sulla terrazza affacciata sul viale principale, circondata dal verde. Il menu, semplice ma ricercato, sorprende per la sua originalità e cura estetica. Un locale destinato a diventare un vero e proprio punto di riferimento per la città.

Con queste nuove proposte, il Barceló Fès Medina non è più solo un hotel: è un luogo dove il piacere dell’ospitalità incontra l’arte della cucina, dove ogni dettaglio racconta una storia di gusto, comfort e raffinatezza.