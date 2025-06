A Livigno apre Alpine Escape: benessere a cielo aperto tra le Alpi

Un'oasi di quiete incastonata nel cuore delle Alpi. Al Lac Salin Spa & Mountain Resort di Livigno, l'estate 2025 si apre con un invito al benessere autentico: nasce Alpine Escape, un rituale immersivo che unisce la purezza della natura all'antica sapienza alpina. Là dove d'inverno sorge la fiabesca spa di neve, in estate sboccia un nuovo rifugio all'aperto: tra legni profumati, erbe officinali e il respiro dell'alta quota, il benessere si fa esperienza da vivere con tutti i sensi.

Alpine Escape

Dietro questa ospitalità c'è la famiglia Giacomelli, storica realtà di Livigno, oggi alla terza generazione. Una famiglia che ha fatto dell'accoglienza un'arte, mantenendo intatto lo spirito autentico della montagna, lontano dalla folla, vicino al cuore. La loro è una proposta che punta sul contatto con la natura, sull'originalità e sull'intimità delle esperienze open air.

Alpine Escape, tutte le attività

Il percorso si apre con il Natural Barefooting, una camminata consapevole a piedi nudi su materiali naturali - cortecce, pietre levigate, muschio ed erba - guidati da un esperto che, attraverso la riflessologia plantare, aiuta a riscoprire le sensazioni dimenticate del contatto diretto con la terra. Un ritorno all'essenza, ai ritmi lenti della montagna, dove ogni passo riconnette al battito profondo dell'Altopiano di Livigno.

Segue il riposo avvolti dalle erbe alpine, distesi su un lettino all'interno di uno chalet di legno che profuma di bosco. Il corpo si rilassa, il respiro rallenta, mentre il calore e gli aromi delle erbe sciolgono le tensioni e purificano i pensieri. È una coccola naturale, una sorta di sauna dolce in cui anche l'anima trova sollievo.

Il rituale prosegue con un'immersione nella Panoramic Jacuzzi, affacciata sul paesaggio alpino. Qui ogni bolla è un sospiro, ogni sorso di tisana alle erbe raccolte in alta quota è un abbraccio che arriva direttamente dal cuore della montagna. A concludere il percorso, il massaggio con i pinda caldi - sacchettini in cotone colmi di erbe, farina gialla e grano saraceno - che, con gesti avvolgenti, rilasciano fragranze terapeutiche. Un tocco profondo e riequilibrante che lenisce il corpo e libera la mente.

Alpine Escape tra la natura

Il pacchetto Alpine Escape è disponibile per soggiorni di almeno tre notti (quattro notti nel periodo di alta stagione), e include il rituale completo della durata di 120 minuti. Prezzi a partire da 900 euro per quattro notti in camera doppia con trattamento B&B.

Lac Salin Spa & Mountain Resort: benessere autentico e identità alpina

La filosofia del Lac Salin si respira in ogni angolo: l'uso di materiali naturali, l'arredo che rievoca le baite di un tempo, il suono dell'acqua che scorre come sottofondo armonico. Le 62 camere - di cui 3 spa suite - accolgono gli ospiti in un'atmosfera calda e avvolgente, con ampie vetrate che portano dentro la luce e i panorami della valle.

Alpine Escape, spa con piscina interna

Nella spa, la salus per aquam si esprime in tutta la sua purezza: la vasca salina, ispirata al lago alpino Lac Salin (a oltre 3.000 metri), regala un'esperienza di galleggiamento unico, in un'acqua tiepida ricca di minerali. Il gusto salmastro, il silenzio ovattato, le luci soffuse creano una dimensione di sospensione e leggerezza.

Tra sauna finlandese, hammam, sauna alle erbe e stanze relax ispirate ai quattro elementi, ogni spazio è un invito a rallentare e ritrovare il proprio ritmo naturale. Particolare attenzione è riservata anche alla linea cosmetica Alpine Care, sviluppata internamente con ingredienti autoctoni come stella alpina, arnica, calendula, ginepro e miele, in una sinergia perfetta tra natura e scienza.

Apotheke, l'anima verde della spa

Nel cuore della spa, l'Apotheke conserva le erbe alpine essiccate, pronte per infusi, oli e trattamenti mirati. Ogni giorno una nuova miscela viene proposta in tisane personalizzate, per armonizzare corpo e spirito.

Alpine Escape, apotheke

L'ambiente, con legni antichi e luce soffusa, invita a sostare, a respirare lentamente, a ritrovare la connessione con sé stessi.