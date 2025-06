Il nuovo bistrot Stendhal, sapori autentici tra design ed eleganza rétro

Nel vivace contesto urbano di Piazza Tre Torri sorge Bistrot Stendhal, un nuovo spazio che coniuga stile rétro e design contemporaneo, in perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità. Situato tra i grattacieli simbolo della nuova Milano, questo locale rappresenta una raffinata evoluzione della storica identità milanese.

Il Bistrot Stendhal a CitylLife

Il progetto di interior design, firmato da Costa Group e dall'architetto Michela Partesi, valorizza l’ambiente attraverso una palette cromatica dominata dal verde istituzionale, presente su pareti, imbottiti e paralumi. Elementi come manifesti pubblicitari vintage, lampade da tavolo, e una moderna boiserie con giochi di specchi e luci calde definiscono un'atmosfera intima, elegante e visivamente coerente.

Una nuova casa per la cucina milanese a CityLife

La proposta gastronomica del Bistrot Stendhal affonda le radici nella cucina milanese rivisitata in chiave contemporanea. L’obiettivo è offrire un’esperienza versatile: dai pranzi veloci ai cocktail serali, dalle cene informali agli eventi privati. Ogni dettaglio, dalla mise en place curata ai piatti decorati, comunica ricercatezza e attenzione all’estetica.

«Abbiamo voluto preservare l’anima autentica e tradizionale dello storico ristorante di Brera - dichiara Marcello Forti, affermato imprenditore della ristorazione - che da oltre trent’anni rappresenta un punto di riferimento per la cucina milanese. Il nostro obiettivo è stato quello di traghettare questa identità in un contesto nuovo e all’avanguardia come CityLife, adeguando stile e funzionalità alle esigenze di un servizio contemporaneo, pensato per una clientela esigente e dinamica. Il risultato, frutto della sinergia tra Costa Group, il nostro team e l’architetto Michela Partesi, ci rende particolarmente orgogliosi».

Eleganza e design nella sala di Bistrot Stendhal

«Siamo convinti che Bistrot Stendhal possa diventare un nuovo luogo d’incontro - continua Forti - dove gustare buon cibo, ottimi vini e cocktail d’autore, all’ombra delle icone architettoniche della nuova Milano. Una cucina milanese contemporanea, come contemporanea è questa città: in continua evoluzione, ma sempre fedele alle sue radici».

La milanese di vitello secondo Stendhal

Spazi versatili e dettagli d’arredo che raccontano una storia

Gli ambienti sono pensati per adattarsi a diverse occasioni: il bancone del bar per una pausa veloce, tavoli con vista panoramica sulle Tre Torri, divani accoglienti per un momento di relax e un tavolo conviviale per cene in compagnia. La veranda climatizzata e gli spazi esterni, arredati con divani in teak e tessuti a righe, offrono un’esperienza unica anche all’aperto.

Un pranzo seduti su dei comodi divani, come a casa

«L’aperitivo, momento simbolo della convivialità milanese - aggiunge l'architetto Michela Pratesi - può essere gustato all’esterno, con la possibilità di esplorare un'ampia selezione di vini, oppure nella veranda climatizzata. O ancora comodamente seduti sui divani, in un’atmosfera informale ma curata».

L’interior design è curato in ogni dettaglio: banconi in ottone brunito, piani in granito nero lucido, e divani in ecopelle si integrano armoniosamente per creare un ambiente sofisticato ma accessibile. Oggetti vintage e quadri scelti con attenzione arricchiscono lo spazio con un tocco personale e autentico, rendendo l’esperienza calda e familiare, ma sempre con stile.

Un bancone dove poter anche pranzare

Esperienza completa tra cibo, vini e momenti speciali

Oltre a un’offerta gastronomica di alto livello, il locale è pensato anche per ospitare eventi a tema, grazie alla presenza di un mobile DJ e un telo per videoproiezioni. Una selezione di vini pregiati, cocktail d’autore e una proposta attenta alle esigenze di una clientela dinamica completano l’offerta di Bistrot Stendhal, che si propone come nuovo punto di riferimento nel panorama gastronomico milanese.