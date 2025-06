Valle d’Aosta d’estate: perché scegliere Pila per le tue vacanze alpine

Un'estate di natura, sport e autenticità alpina ti aspetta a Pila, nel cuore della Valle d'Aosta. Facilmente raggiungibile da Aosta, la località offre un ricco calendario di attività immerso in uno scenario naturale straordinario, con un'attenzione particolare alle esperienze enogastronomiche che valorizzano i sapori del territorio.

Pila: l'estate 2025 nel cuore verde della Valle d'Aosta

L'estate 2025 a Pila si preannuncia ricca di opportunità per chi cerca un connubio tra natura incontaminata, attività all'aria aperta e un'autentica immersione nella cultura alpina. A soli 18 minuti di telecabina da Aosta, questa località a 1800 metri di altitudine si prepara ad accogliere visitatori con un programma variegato, valorizzando le eccellenze del territorio valdostano, compresa la sua offerta enogastronomica.

La stretta connessione tra Pila e Aosta rappresenta un valore aggiunto unico. Si può passare dal centro storico romano del capoluogo valdostano alle passeggiate in quota e ai panorami alpini. Questa vicinanza permette di combinare in un'unica giornata un'escursione in montagna con la scoperta culturale, gastronomica e commerciale di Aosta, offrendo un equilibrio perfetto tra avventura e comodità

Impianti di risalita: accesso facilitato alla montagna d'estate

La stagione estiva a Pila ha preso il via il 21 giugno con l'apertura della telecabina Aosta-Pila, operativa fino al 7 settembre con orari estesi dal 28 giugno al 24 agosto (fino alle 18:00). Per alcune serate speciali (26 luglio, 2 agosto e 9 agosto), la telecabina rimarrà aperta fino alle 23:00, offrendo l'opportunità di vivere la montagna sotto le stelle.

La seggiovia Chamolé garantirà l'accesso a itinerari panoramici per escursionisti e biker, mentre la funivia Gorraz-Grand Grimod sarà attiva dal 19 luglio al 31 agosto. La seconda tratta della nuova telecabina Pila-Couis rimarrà chiusa per consentire il completamento dei lavori in vista dell'inaugurazione a dicembre 2025.

Pila Bikeland: in mountain bike tra i panorami alpini

Pila si conferma una destinazione di riferimento per gli appassionati di mountain bike, riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Il progetto Pila Bikeland offre 44 km di trail serviti dagli impianti di risalita, con un'offerta tecnica in continua evoluzione. Dai percorsi di downhill e freeride a quelli di enduro e i tracciati specifici per le e-bike, il bike park accoglie rider di ogni livello.

Tra i percorsi più apprezzati, spiccano la Flow Trail, per un'esperienza fluida e accessibile, e la leggendaria World Cup, meta ambita dai biker più esperti. Per chi desidera avvicinarsi al mondo della MTB o perfezionare la tecnica, sono disponibili corsi e tour guidati con istruttori qualificati, oltre a un servizio di noleggio bici muscolari, e-bike e attrezzatura completa.

E-bike a Pila: la montagna accessibile a tutti

L'avvento delle e-bike ha reso l'esplorazione della montagna più semplice e divertente, permettendo anche a famiglie e neofiti di scoprire la bellezza dei sentieri alpini senza eccessiva fatica. La pedalata assistita apre le porte a itinerari panoramici tra boschi e alpeggi, che altrimenti richiederebbero un allenamento specifico.

A Pila è possibile noleggiare e-bike per adulti e ragazzi e percorrere itinerari su misura, concedendosi pause e momenti di relax in totale libertà.

Trekking a Pila tra sentieri, laghi e vette

Il trekking a Pila è un invito a rallentare e a connettersi con la natura alpina. Dai percorsi più semplici alle escursioni d'alta quota, ogni sentiero offre l'opportunità di immergersi in paesaggi suggestivi, tra boschi di larici, pascoli e laghi glaciali.

Tra gli itinerari più amati, la camminata verso il Lago Chamolé, facilmente raggiungibile con la seggiovia, e la successiva salita al Rifugio Arbolle, da cui si gode una vista mozzafiato su Monte Bianco, Cervino, Monte Rosa e Grand Combin.

Da Gorraz, raggiungibile con la funivia, partono escursioni verso l'Alpe Grimondet e la Punta del Drinc. Durante la stagione, saranno proposte uscite guidate con accompagnatori naturalistici, incluse esperienze enogastronomiche come il "Trekking + degustazione formaggi d'alpeggio", con la possibilità di abbinare i prodotti della Cantina Grosjean.

Il sito ufficiale di Pila offre una sezione dedicata con descrizioni dettagliate, immagini, video e tracce GPX scaricabili per ogni percorso. La "Trekking Experience", in programma il 26 luglio, 2 e 9 agosto, propone un trekking educativo sulla flora e fauna alpina, gratuito per chi soggiorna nelle strutture aderenti al Consorzio Espace de Pila.

Parco Avventura Pila: divertimento sospeso tra gli alberi

Nel cuore del bosco di Pila, il Parco Avventura offre un'esperienza emozionante e sicura, ideale per famiglie e amanti delle attività all'aria aperta. Con 4 percorsi di diverse difficoltà e 40 piattaforme, il parco è accessibile a partire dai 5 anni (altezza minima 130 cm).

Il parco propone 4 percorsi differenti e 40 piattaforme:

Leprotti (fucsia) : per i più piccoli (130-140 cm), facile e divertente.

: per i più piccoli (130-140 cm), facile e divertente. Scoiattoli (giallo) : accessibile e pensato per bambini un po' più grandi (140-160 cm).

: accessibile e pensato per bambini un po' più grandi (140-160 cm). Marmotte (verde) : dedicato ai ragazzi (oltre 160 cm), con un livello medio di difficoltà.

: dedicato ai ragazzi (oltre 160 cm), con un livello medio di difficoltà. Camosci (blu): il percorso più impegnativo, per i più esperti (oltre 160 cm).

Ogni esperienza ha una durata di circa 20 minuti per percorso, con la possibilità di trascorrere fino a due ore all'interno del parco. L'apertura è prevista tutti i giorni dalle 09:00 alle 17:30.

Sapori di montagna a Pila: viaggio enogastronomico in Valle d'Aosta

L'estate a Pila è anche un'occasione per un viaggio nel gusto, scoprendo l'autentica cucina valdostana. Rifugi, baite e ristoranti propongono piatti che valorizzano le eccellenze del territorio: dalla polenta concia alle zuppe, dalla selvaggina ai formaggi d'alpeggio e ai salumi artigianali.

I menu offrono anche rivisitazioni creative, come la Fontina in tempura o il risotto alla Toma di Gressoney, abbinati ai vini di montagna della Valle d'Aosta, in particolare quelli della cantina Grosjean, protagonista anche di esperienze di degustazione.

Le quattro Dop della Valle d’Aosta

Attualmente in Valle d’Aosta sono quattro le specialità che hanno ottenuto il marchio di qualità Dop: Fontina, Valle d’Aosta Fromadzo, Valle d’Aosta Jambon de Bosses e Valle d’Aosta Lardo d’Arnad.

Dove mangiare a Pila

Yeti Bar&Restaurant

Lo Yeti Bar e Ristorante dal 1 luglio accoglierà i suoi ospiti a Pila, di fronte all’arrivo della telecabina, a 1800 metri tra le vette della Valle d’Aosta. Nato nel 1990 grazie a Gianni e Rosy, oggi è guidato da Katia Albanese, sommelier professionista, con il marito Maurizio Iddas in cucina e Corrado Poratelli al bancone.

Gli interni del ristorante Yeti (foto: Veronique Mazzoli)

«Da qui si apre un mondo», racconta Katia «Un mondo fatto di prodotti di qualità che parlano di territorio e tradizioni antiche, dai prodotti agricoli alle erbe aromatiche, dai prodotti dell’allevamento fino al miele millefiori. Immancabile, infatti, come benvenuto a tavola, il tagliere di salumi e formaggi valdostani, accompagnati da miele e confetture locali».

Da sinistra Corrado Poratelli, Katia Albanese e Maurizio Iddas

Le tradizioni culinarie delle case valdostane continuano a tramandarsi, ma nei ristoranti e nelle baite emergono sempre più spesso varianti personalizzate e di grande interesse gastronomico.

«La polenta concia dal nostro menù non se ne andrà mai, però l’offerta enogastronomica del territorio valdostano va molto oltre», prosegue Katia Albanese. «Abbiamo rivestito la Fontina di una tempura croccante e accompagnato il Lardo d’Arnad con mousse di castagne e pane di segale, per renderlo ancora più piacevole».

Lardo d’Arnad con mousse di castagne e pane di segale (foto: Veronique Mazzoli)

Tra i primi piatti tipici valdostani, soprattutto in montagna, le zuppe hanno un ruolo da protagoniste. «A Pila non facciamo eccezione: dalla Favò di Ozein con fave, pasta, pane nero e Fontina, alla Seupa à la Vapelenentse con Fontina, pane, brodo e spesso un’aggiunta di cavolo e cannella», aggiunge la titolare dello Yeti. «E parlando di primi, la Fontina Dop è anche la base ideale per la fonduta e per un ottimo risotto alla valdostana».

Yeti Bar&Restaurant Frazione Pila, 22 11020 Pila (Ao) Tel +39 0165 521181

Société Anonyme de Consommation

Alla Société Anonyme de Consommation di Pila, la cucina gourmet incontra la montagna in un ristorante ricavato da una vecchia stalla ristrutturata, dove legno, pietra, ferro e vetro creano un equilibrio perfetto tra rustico e moderno. Al piano terra, l’osteria propone un ambiente contemporaneo e accogliente, con scorci sulla cucina in azione.

Il ristorante Société Anonyme de Consommation a Pila (Ao)

Al piano superiore, il ristorantino regala momenti di intimità davanti al camino o sul terrazzo panoramico, affacciato su Monte Bianco e Cervino. Il menu ideato dallo chef Federico Fava si sviluppa in tre percorsi: piatti della tradizione, ricette rivisitate e proposte creative, tutte realizzate con materie prime locali e prodotti a km 0.

La polenta di Société Anonyme de Consommation

L’obiettivo è valorizzare i prodotti locali interpretandoli in chiave moderna, offrendo una cucina gourmet ad alta quota. «Tra gli antipasti, per esempio, proponiamo la carne cruda di bovino adulto Valdostano marinata con zabaione salato», spiega Roberta Bottel, titolare del ristorante.

Il tagliere di prodotti tipici di Société Anonyme de Consommation

«Uno dei nostri cavalli di battaglia è lo stinco di manzo a lunga cottura, servito con la polentina rustica preparata con farina macinata a pietra». A proposito di risotto, «tra i nostri primi - continua Roberta Bottel - proponiamo un riso mantecato con Toma di Gressoney, nocciole in doppia consistenza e polvere di caffè».

Trattoria dei Maestri

La Trattoria dei Maestri si trova in una posizione strategica, nella zona adiacente all’impianto della funivia del Grand Grimod, facilmente raggiungibile sia dalle piste da sci che dalla strada principale all’uscita del tunnel. Durante l’estate, gli ospiti possono rilassarsi in un ampio solarium su prato attrezzato con lettini e ombrelloni, oppure pranzare nel dehors arredato con tavoli e gazebi.

Il dehors di Trattoria dei Maestri (foto: facebook)

Il locale è stato ristrutturato di recente in stile montano moderno, creando un ambiente ancora più caldo e luminoso. Nella veranda esterna riscaldata si gode di una splendida vista sulla catena del Monte Bianco e sul Grand Combin.

La focaccia pizzata (foto: Facebook)

È stata inoltre ampliata la scelta delle proposte in menu, che spaziano dalle specialità valdostane ai piatti della cucina di casa, includendo la richiestissima focaccia di Recco, la focaccia pizzata, la farinata e la pizza, senza dimenticare una ricca selezione di dolci fatti in casa.

Una selezione di formaggi (foto: facebook)

La Trattoria dei Maestri vi accoglie dalla colazione alla cena, deliziandovi in ogni momento della giornata con la sua cucina genuina e il calore dell’ospitalità di montagna.

Trattoria Dei Maestri Frazione Pila 11020 Pila (Ao) Tel +39 0165 521464

I grandi vini di montagna della Valle d’Aosta

Per ogni prodotto tipico valdostano esiste un vino d’accompagnamento capace di creare un connubio sorprendente e memorabile. Pila, situata tra i 1.800 e i 2.700 metri di altitudine, non ospita coltivazioni vitivinicole a causa della quota, ma è sufficiente scendere a 900 metri per trovare le prime vigne.

«Definiamo i nostri vini Grandi vini di Montagna», racconta Hervé Grosjean, titolare della cantina Grosjean Vins a Quart, non lontano da Pila. «Perché la nostra azienda è radicata in un territorio montano e opera con grande rispetto per le proprie radici».

Viticoltura eroica e biologica

«La caratteristica principale della viticoltura in Valle d’Aosta - prosegue Grosjean - è la forte pendenza delle vigne, che impone un lavoro quasi esclusivamente manuale, con massima attenzione alla vite. Il vino rosso, ottenuto dall’uva più adatta a questi terreni, segue il metodo della vinificazione tradizionale, ma nel rispetto del disciplinare biologico: uve di alta qualità e pochi additivi enologici per esaltare la purezza del frutto».

Abbinamenti perfetti tra piatti e vini valdostani

Tra gli abbinamenti ideali che meglio rappresentano l’unione tra territorio e identità enogastronomica, se ne segnalano alcuni particolarmente riusciti:

La fonduta alla valdostana con un Chambave Muscat secco : un vino intenso, aromatico, con freschezza e sapidità capaci di bilanciare la grassezza del piatto.

con un : un vino intenso, aromatico, con freschezza e sapidità capaci di bilanciare la grassezza del piatto. Il filetto di cervo alle castagne con il Metodo Classico Mas Du Jario , ottenuto da Pinot Noir coltivato a 800/900 metri di altitudine nel vigneto Tzeriat .

con il , ottenuto da coltivato a 800/900 metri di altitudine nel vigneto . I formaggi a lunga stagionatura della tradizione alpina con lo Chardonnay Le Vin de Michel 2022 Bio, ormai un classico del terroir valdostano.

Dove dormire a Pila

Hotel La Chance

La struttura ricettiva a gestione familiare, inaugurata nel gennaio 2010, dispone di 35 camere. È stata realizzata impiegando materiali tradizionali rivisitati in chiave moderna, integrandosi armoniosamente con la tradizione alpina valdostana e l'elevata qualità del design italiano. Questo crea un equilibrio perfetto tra modernità e autenticità montana, tra sport e benessere.

Hotel La Chance

Particolare attenzione è stata dedicata al benessere e al relax degli ospiti, con un'ampia zona Wellness, l'unica di tutta la stazione. Il centro benessere è dotato di sauna, bagno turco, una grande vasca idromassaggio, docce di reazione fredde aromatizzate e una doccia emozionale calda.

Una delle stanze dell'Hotel La Chance

La sala relax offre tisane, biscotti di produzione propria e frutta fresca a disposizione degli ospiti. Questo spazio è accessibile anche a clienti esterni e può essere prenotato per eventi privati. Per completare l'offerta, sono disponibili anche servizi di estetista e massaggiatrice.

Hotel La Chance Località Chacard, 5 11020 Pila (Ao) Tel +39 0165 1773022

Hotel Tivet

Immerso nella natura a 1300 metri di altitudine, l'Hotel Tivet regala una vista eccezionale sulle più alte cime d'Europa e sulla città di Aosta. Dal 1976, accoglie i suoi ospiti offrendo tranquillità e benessere in un ambiente confortevole e ricco di servizi. I rivestimenti in legno e le sculture di artisti locali permettono di vivere appieno le tradizioni montane della regione.

Hotel Tivet

Qui potrai scoprire i sapori della montagna e gustare i piatti tradizionali della cucina valdostana. Le poche camere e suite, arredate con mobili in legno in perfetto stile valdostano, creano un'atmosfera calda e accogliente, curate nei minimi dettagli e dotate di ogni comfort.

"La Crotta", la Spa dell'Hotel Tivet

Nelle cantine ricavate nella roccia dell'hotel, è stata creata "La Crotta", una Spa intima e rilassante. Dotata di sauna e minipiscina idromassaggio, la Spa può essere affittata in esclusiva dai clienti dell'hotel per momenti di puro benessere. Ciò che da sempre contraddistingue l'Hotel Tivet è la sensazione, per i suoi ospiti, di raggiungere la propria casa in montagna.

Hotel Tivet Frazione Tivet, 6 11020 Gressan (Ao) Tel +39 0165 59967

Chalet des Alpes

Chalet des Alpes è più che un semplice hotel, è una destinazione accogliente dove vivere ogni momento di un soggiorno alpino. Situato direttamente sulle piste, lo Chalet des Alpes è il punto di partenza per avventure divertenti, rilassanti e rigeneranti. Famiglie, amici, viaggiatori singoli, gruppi di lavoro e coppie si incontrano in questo luogo vibrante, lontano dalla monotonia quotidiana, per condividere momenti speciali ed esperienze gastronomiche uniche, all'insegna della filosofia "Just Simple".

Chalet des Alpes

Le 27 camere, divise in tipologie economy, standard e superior, offrono una casa accogliente e rilassante per il tuo soggiorno. Che tu scelga una singola o una superior, qui troverai il comfort ideale per una vacanza indimenticabile.

Una delle stanze dello Chalet des Alpes

Tra i servizi, la colazione a buffet con prelibatezze dolci e salate fatte in casa, il ristorante aperto tutto il giorno con un'atmosfera vintage e alpina, e il pratico servizio in camera. Lo Chalet des Alpes offre anche esperienze che spaziano dalla degustazione di vini in vigna, alla scoperta dei siti culturali della Valle d'Aosta, fino a entusiasmanti attività di Bike (DH ed e-MTB) e Ski Safari. E non dimenticare gli Après-Ski per serate indimenticabili.

Chalet des Alpes Frazione Pila 9 11020 Gressan (Ao) Tel +39 0165 521017

Eventi estivi: un calendario ricco per ogni gusto

L'estate 2025 a Pila sarà animata da un programma di eventi per tutte le età, tra sport, natura, cultura e tradizione.

28 e 29 Giugno / 27 Luglio / 23 e 24 Agosto - Pila Kids Open Day : Corso gratuito di MTB per i più piccoli, con lezioni teoriche e pratiche e prove di abilità. Info e prenotazioni: 0165 521148

: per i più piccoli, con lezioni teoriche e pratiche e prove di abilità. Info e prenotazioni: 0165 521148 5 Luglio - Giornata Ecologica : In collaborazione con Summit Foundation e Clean Up Tour Italia, una giornata dedicata alla pulizia dei sentieri e alla sensibilizzazione ambientale , con pranzo offerto.

: In collaborazione con Summit Foundation e Clean Up Tour Italia, una giornata dedicata alla e alla , con pranzo offerto. 13 Luglio - Mercati Campagna Amica : Mercatini a km zero con i sapori autentici dei produttori valdostani, dall'arrivo della telecabina.

: Mercatini a con i sapori autentici dei produttori valdostani, dall'arrivo della telecabina. 26 Luglio / 2 Agosto / 9 Agosto - Pila Summer Party : Serate con apertura prolungata della telecabina fino alle 23:00 e della seggiovia Chamolé fino alle 19:00, con eventi speciali.

: Serate con della telecabina fino alle 23:00 e della seggiovia Chamolé fino alle 19:00, con eventi speciali. 26 Luglio - Trekking experience (trekking educativo sulla natura, a pagamento o gratuito per chi soggiorna in strutture convenzionate, prenotazione obbligatoria: +39 3358118731) e Gara CHAINLESS sulla flow trail.

(trekking educativo sulla natura, a pagamento o gratuito per chi soggiorna in strutture convenzionate, prenotazione obbligatoria: +39 3358118731) e sulla flow trail. 2 Agosto - Festa dei Pastori (pranzo tipico in alpeggio, mercatino, musica), Trekking experience , e Concerto Astro Music presso il ristorante Société Anonyme.

(pranzo tipico in alpeggio, mercatino, musica), , e presso il ristorante Société Anonyme. 9 Agosto - Lo Martchà di Bouque (fiera dell'artigianato tradizionale), Trekking experience , GiocAosta a Pila (ludoteca di montagna per bambini e famiglie) e Tsaven des Etoiles (laboratori didattici, folclore e "Agriaperitivo").

(fiera dell'artigianato tradizionale), , (ludoteca di montagna per bambini e famiglie) e (laboratori didattici, folclore e "Agriaperitivo"). Dal 10 al 17 Agosto - Atelier degli Artigiani: Mostra mercato di artigianato locale presso la Saletta Comunale.

Esperienze settimanali alla scoperta del territorio

Lunedì e Mercoledì - Gli Alpeggi e la Loro Storia : Escursioni guidate alla scoperta degli alpeggi e della cultura rurale alpina , con possibilità di degustazione di formaggi di montagna e vini locali dell'Azienda Grosjean Vins. Costo: 30 € (escursione), 20 € (degustazione vini). Info e prenotazione: Tracce Alpine +39 338 4599714.

: Escursioni guidate alla scoperta degli alpeggi e della , con possibilità di e dell'Azienda Grosjean Vins. Costo: 30 € (escursione), 20 € (degustazione vini). Info e prenotazione: Tracce Alpine +39 338 4599714. Giovedì - Sentieri Solitari : Camminata naturalistica con osservazione della flora e fauna alpina. Costo: 20 € (bambini 8-10 anni gratuiti). Info e prenotazioni: Trekking Habitat +39 335 8118731.

: con osservazione della flora e fauna alpina. Costo: 20 € (bambini 8-10 anni gratuiti). Info e prenotazioni: Trekking Habitat +39 335 8118731. Venerdì - Visita Guidata di Aosta e Degustazione : Tour del centro storico di Aosta con degustazione di prodotti tipici . Costo: 30 €. Info e prenotazioni: +39 329 5444625.

: Tour del centro storico di Aosta con . Costo: 30 €. Info e prenotazioni: +39 329 5444625. Sabato - Escursioni Guidate in E-Bike: Avventure guidate tra i sentieri e i panorami di Pila con e-bike, adatte a tutti i livelli. Info e prenotazioni: +39 375 6575847.

Queste iniziative rientrano nel Progetto Four Seasons Outdoor Experience, promosso dal Ministero del Turismo, volto a valorizzare la montagna come destinazione fruibile in ogni stagione. Pila si conferma così una meta ideale per vivere un'esperienza alpina autentica e memorabile.