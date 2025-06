Tropical Night e cucina di strada: la nuova edizione di Artisti dello Streetfood

È sempre più vicina la decima edizione de “Gli Artisti dello Streetfood”, l’evento estivo ideato dalla Famiglia Cerea e ospitato come ogni anno presso La Cantalupa, quartier generale del ristorante tristellato Da Vittorio a Brusaporto (Bg). L’appuntamento, fissato per venerdì 19 luglio 2025, rappresenta un punto d’incontro tra la gastronomia d’autore e le tradizioni del cibo da strada, grazie alla partecipazione di numerosi chef italiani e internazionali. L’evento si conferma come una delle manifestazioni più attese dell’estate nel panorama enogastronomico nazionale, per la sua capacità di coniugare creatività, accessibilità e qualità, in un contesto non competitivo ma di confronto e scambio.

Il 19 luglio torna “Gli Artisti dello Streetfood”

“Gli Artisti dello Streetfood”, una “Tropical Night” per una sera di sapori e contaminazioni

Il tema scelto per l’edizione 2025 sarà “Tropical Night”, un omaggio ai climi caldi e ai sapori esotici, in linea con le alte temperature che ormai caratterizzano l’estate italiana. L’ambientazione e le proposte gastronomiche si ispireranno a paesi lontani, in una narrazione culinaria che attraversa continenti e culture. Il format rimane quello ormai consolidato: ogni partecipante presenta una sua proposta di street food reinterpretata in chiave personale, da assaporare in uno spazio all’aperto attrezzato con carretti, isole del gusto e foodtruck.

“Gli Artisti dello Streetfood”, partecipazioni internazionali e conferme storiche

Accanto a nomi noti della scena gastronomica italiana, la Famiglia Cerea ha voluto inserire anche quest’anno ospiti internazionali, tra cui:

Pedro Fiol (Monkey in the City - Cuba)

(Monkey in the City - Cuba) Angie Zhou (Le Nove Scodelle - Cina)

(Le Nove Scodelle - Cina) Mihai Toader (Soro Lume - Romania)

(Soro Lume - Romania) Alex Petricean (NOUA Bucatarie Româneasca - Romania)

Tra gli chef italiani già noti al pubblico dell’evento si confermano:

Errico Recanati (Andreina)

(Andreina) Marco Sacco (Piccolo Lago)

(Piccolo Lago) Vincenzo Piccirillo (Antica Friggitoria La Masardona)

(Antica Friggitoria La Masardona) Domenico Rizzardi (Ciccio’s Smoke)

La Cantalupa a Brusaporto ospiterà “Gli Artisti dello Streetfood”

“Gli Artisti dello Streetfood”, la squadra Da Vittorio e il contributo delle sedi estere

Anche quest’anno, la brigata di Da Vittorio parteciperà con alcune delle sue realtà più prestigiose:

Edoardo Tizzanini (DaV by Da Vittorio Louis Vuitton Milano)

(DaV by Da Vittorio Louis Vuitton Milano) Paolo Rota (Da Vittorio Saint Moritz)

(Da Vittorio Saint Moritz) Davide Colombo (DaV Milano)

(DaV Milano) Davide Galbiati (DaV Mare)

(DaV Mare) Oliver Piras (Il Carpaccio, Parigi)

Una presenza che testimonia l’attenzione della Famiglia Cerea a una rete gastronomica diffusa, capace di raccontare il proprio marchio attraverso esperienze diverse.

La famiglia Cerea

“Gli Artisti dello Streetfood”, ospiti e partner d'eccezione

Nicola Prudente, in arte Tinto, sarà il maestro di cerimonie. Già volto noto di Decanter su Radio2, condurrà la serata accompagnando i partecipanti in un percorso tra le postazioni degli chef. L’intrattenimento musicale sarà curato dal team di Incanto, mentre la direzione artistica delle performance è affidata al laboratorio creativo di Gabriele Rizzi, con Massimo Plebani alla regia generale dell’evento. L’esperienza gastronomica sarà accompagnata da un’attenta selezione beverage.

Di seguito una prima lista, ancora in aggiornamento, degli artigiani del gusto che prenderanno parte all’edizione 2025: