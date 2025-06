Mia Room Mate Collection: il nuovo hotel di design vicino al Colosseo

Nel cuore pulsante della Roma imperiale, a pochi passi dal Colosseo e dal Foro Romano, prende vita un nuovo capitolo dell’ospitalità firmata Room Mate Hotels: si tratta del raffinato Mia Room Mate Collection, progettato dal celebre interior designer Luis García Fraile e fortemente voluto dall’imprenditore e fondatore del gruppo, Kike Sarasola.

Mia Room Mate Collection

Situato in Via Capo d’Africa 54, questo quattro stelle superior offre un’idea di soggiorno completamente nuova, in cui l’hotel non è solo un luogo dove dormire, ma diventa il primo passo di un’esperienza immersiva nella città. Ogni dettaglio è pensato per accogliere l’ospite come fosse un amico, in piena coerenza con la filosofia del gruppo.

L’edificio che ospita la struttura è un’ex scuola del primo Novecento, con una sobria facciata neoclassica, incorniciato da un suggestivo contesto archeologico che contribuisce a renderlo ancora più affascinante. L’atmosfera è quella di una Roma autentica, elegante e vissuta.

Camere: eleganza senza tempo e dettagli che fanno la differenza

Le 65 camere del Mia Room Mate Collection, distribuite su tre livelli, incarnano un raffinato equilibrio tra estetica e funzionalità. Gli ambienti, ampi e luminosi (dai 20 ai 31 m²), sono valorizzati da soffitti alti e da un design che mixa armoniosamente stili classici e tocchi moderni. Le palette cromatiche, ispirate alla terra e alla luce mediterranea - con sfumature di sabbia, giallo zafferano, blu intenso, verde smeraldo e bordeaux - restituiscono un’atmosfera accogliente e sofisticata. Il mobilio, in gran parte realizzato su misura in legno chiaro, si accompagna a opere d’arte contemporanea, per un’esperienza estetica coerente e rilassante. Ogni stanza è dotata di minibar, TV satellitare, aria condizionata, Wi-Fi gratuito e soluzioni eco-consapevoli, come filtri d’acqua riutilizzabili, in linea con l’impegno sostenibile del brand.

Camera Deluxe Double del Mia Room Mate Collection 1/5 Camera Exectuive del Mia Room Mate Collection 2/5 Camera Superior Twin del Mia Room Mate Collection 3/5 Bagno della camera tripla del Mia Room Mate Collection 4/5 Camera Tripla del Mia Room Mate Collection 5/5 Previous Next

Le soluzioni abitative si articolano in camere Superior (20–23 m²), Deluxe (21–26 m²) ed Executive (25–31 m²), con proposte triple e familiari pensate per chi viaggia in gruppo o con bambini. Gli ospiti elogiano la tranquillità degli spazi, la qualità del riposo e i letti estremamente confortevoli, che rendono il soggiorno al Mia un vero rifugio nel cuore della Città Eterna.

Al centro del concept prende forma la figura di Mia, una donna simbolo della raffinatezza romana: cosmopolita, magnetica, amante dell’arte e della bellezza, attraversa la città con eleganza, che sia un museo d’arte contemporanea o una terrazza nascosta di Trastevere al tramonto. Il suo spirito si riflette in ogni ambiente dell’hotel, pensato per regalare agli ospiti un’esperienza che unisce design, charme e accoglienza.

La lounge del Mia Room Mate Collection

Anche gli spazi comuni portano la firma di García Fraile. La lobby è un tripudio di legni pregiati e arredi in stile anni Venti, mentre il ristorante interno sorprende con una carta da parati che richiama pini e palme, portando idealmente all’interno la vegetazione urbana romana e creando un delicato equilibrio tra interno ed esterno.

Ristorante e rooftop: gusto autentico con vista mozzafiato

Il cuore gastronomico del Mia Room Mate Collection è senza dubbio la sua suggestiva terrazza panoramica, la celebre Terrazza di Mia, da cui si gode una vista privilegiata sul Colosseo e sulla Basilica dei Santi Quattro Coronati. Uno scenario impareggiabile che accompagna ogni momento della giornata: dalla colazione servita fino a mezzogiorno, agli aperitivi serali con formula “Sorsi e Morsi sotto le stelle”, fino a una raffinata selezione di cocktail e piatti caldi disponibili fino alle 23:00. L’atmosfera, elegante e rilassata, si presta tanto a incontri informali quanto a momenti più intimi, in un contesto lounge dalla forte personalità.

Il ristorante del Mia Room Mate Collection

Il menu bistrot, dinamico e contemporaneo, propone a pranzo un’offerta leggera e cosmopolita, mentre a cena lascia spazio a una cucina più ricercata, con protagonisti assoluti i piatti a base di pesce fresco a chilometro zero, proveniente direttamente dalla Riviera di Ulisse. Tra le proposte da non perdere, spicca il signature cocktail "Il Capo d’Africa", un mix vibrante di rum, lime, mango e ratafia che omaggia i profumi e i colori di Roma nelle sere d’estate.

Rooftop serale del Mia Room Mate Collection

All’interno dell’hotel si trova anche il Centrum Bar, spazio raccolto e conviviale, ideale per una pausa durante il giorno o un drink dopo cena, circondati da un design raffinato e senza tempo. Completa l’offerta gastronomica il bistrot “L’Attico”, aperto a cena e nei weekend anche a pranzo, con una proposta ispirata alla tradizione culinaria romana e italiana, rivisitata con stile e realizzata con ingredienti freschi e selezionati. Apprezzato da viaggiatori e gourmet, il ristorante conquista per la qualità della cucina, la cura del servizio e l’incomparabile fascino della vista panoramica, che accompagna ogni esperienza come un ingrediente in più.

Rooftop del Mia Room Mate Collection

Mia Room Mate Collection propone inoltre un servizio colazione disponibile fino a mezzogiorno, è pet-friendly, dispone di una palestra attrezzata, di un ristorante interno, di un bar elegante e di una reception attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Gli ospiti possono inoltre usufruire di quattro sale dedicate a meeting ed eventi privati: la Sala Querceti, la Terrazza Santi Coronati, la Sala Navicella - dotata anche di spazio breakout - e la Sala Coronati.

La lobby del Mia Room Mate Collection

Con questa nuova apertura, Room Mate Hotels conferma il suo impegno e la sua crescita sul mercato italiano, dove oggi può contare su ben sette strutture di prestigio. A Firenze, con il Room Mate Luca e il Room Mate Collection Isabella, recentemente rinnovati; a Venezia, con Palazzo dei Fiori, curato da Teresa Sapey e premiato agli ELLE Decoration Design Awards 2025; a Milano, con il Giulia Room Mate Collection; e nella Capitale, con il Room Mate Filippo, i Gran Filippo Apartments e ora il nuovissimo Mia Room Mate Collection.

Room Mate Hotels: accoglienza, design e spirito internazionale

Fondata in Spagna nel 2005 da Kike Sarasola, Room Mate Hotels è una catena internazionale che ha rivoluzionato il concetto di ospitalità. Alla base della sua filosofia c’è l’idea che il miglior modo di viaggiare sia sentirsi accolti da un amico, una persona che ti fa scoprire la città con calore, stile e autenticità. «Roma è una delle mie città preferite e un luogo da visitare ogni volta che se ne presenta l’occasione» - ha dichiarato Kike Sarasola. «Sono entusiasta di aprire il nostro secondo hotel nella capitale, certo che Mia conquisterà i viaggiatori. L’Italia resta per noi un mercato strategico, e sono felice di continuare a crescere qui».

Kike Sarasola, ceo di Room Mate Hotels

Oggi il gruppo conta 33 hotel e oltre 2.300 camere in tutto il mondo, con una particolare attenzione al design d’autore. Tra i nomi coinvolti nei progetti spiccano Patricia Urquiola, Lázaro Rosa Violán, Lorenzo Castillo, Tomás Alía, Pascua Ortega e Teresa Sapey, professionisti che hanno saputo dare identità e unicità a ogni struttura della catena. L’esperienza Room Mate non è semplicemente un soggiorno: è un invito a vivere la città con gli occhi e il cuore di chi la conosce davvero.