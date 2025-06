Aqualux Hotel Spa Suite & Terme: l’arte del benessere incontra i piaceri della tavola

Nel cuore di Bardolino, tra i riflessi blu del Lago di Garda e le dolci colline punteggiate da uliveti e vigneti, sorge Aqualux Hotel Spa Suite & Terme: un raffinato eco-resort dove il concetto di benessere si fonde armoniosamente con la sostenibilità e l’eccellenza enogastronomica.

Aqualux Hotel SPA Suite & Terme

Progettato con materiali biocompatibili e interamente strutturato in legno, questo design hotel ha ottenuto la prestigiosa certificazione ClimaHotel. Un vero e proprio ecosistema in cui ogni dettaglio - dai tetti ricoperti di giardini pensili fino al controllo intelligente dei consumi - è pensato per offrire un soggiorno rigenerante nel massimo rispetto dell’ambiente.

125 camere, 18 suite: il lusso della semplicità sostenibile di Aqualux Hotel SPA Suite & Terme

Le camere di Aqualux Hotel SPA Suite & Terme rappresentano una sintesi perfetta tra eleganza contemporanea, design sostenibile e comfort totale. Ogni dettaglio è pensato per garantire all’ospite una vera e propria esperienza di benessere, in linea con la filosofia green che anima l’intera struttura. Distribuite armoniosamente attorno alla corte centrale, cuore pulsante del resort con le sue piscine termali, le 125 camere dell’hotel (tra cui 18 suite) si distinguono per uno stile essenziale ma accogliente, in cui predominano materiali naturali, tonalità neutre e linee pulite. Ogni ambiente è progettato secondo criteri di bioedilizia: basti pensare che l’intera ossatura dell’edificio è realizzata al 100% in legno, materiale vivo che dona calore e contribuisce al comfort termoacustico.

L’atmosfera nelle camere è quella di un rifugio intimo, studiato per favorire il relax fisico e mentale. I sistemi di eco-climatizzazione, privi di radiatori e condizionatori tradizionali, garantiscono una distribuzione naturale della temperatura e dell’umidità, per un microclima piacevole in ogni stagione, senza alcun impatto invasivo.

Le Prestige Round Suite: il lusso del silenzio e dell’acqua

Tra le sistemazioni più esclusive spiccano le Prestige Round Suite, autentiche oasi di charme che racchiudono l’essenza stessa di Aqualux. Il design è sofisticato ma mai ostentato, giocato su volumi morbidi, luci soffuse e tonalità ispirate alla natura circostante: beige sabbia, grigi minerali e tocchi di verde che richiamano i giardini pensili e la vegetazione che avvolge la struttura.

La Prestige Round Suite dell'Aqualux Hotel SPA Suite & Terme

Il vero protagonista di queste suite è il letto rotondo, scenografico ed estremamente confortevole, che diventa il fulcro visivo dello spazio notte. Accanto, un’ampia Jacuzzi integrata nella camera invita a immergersi in un bagno rilassante, mentre il living open space si apre su una zona lounge raffinata, ideale per leggere, meditare o semplicemente abbandonarsi al silenzio. Le grandi vetrate offrono uno sguardo privilegiato sulla corte interna, trasformando la natura in parte integrante dell’arredo. Tutte le camere sono dotate delle migliori dotazioni tecnologiche, perfettamente integrate nell’ambiente: Wi-Fi ad alta velocità, smart TV, comodi desk da lavoro, cassaforte, minibar e illuminazione regolabile. Nulla è lasciato al caso: dai tessuti anallergici e naturali delle lenzuola e dei tendaggi, alla scelta di materassi ergonomici e cuscini su richiesta, fino alla linea cortesia eco-friendly.

Una camera dell'Aqualux Hotel SPA Suite & Terme

Ogni camera è pensata per rispondere a bisogni diversi, che si tratti di una fuga romantica, di un soggiorno di lavoro o di una vacanza rigenerante. Anche l’acustica è curata con materiali naturali che assorbono i rumori, offrendo così un’eccezionale qualità del sonno. La sensazione dominante che si respira varcando la soglia di ogni stanza è quella della leggerezza: spazi ariosi, illuminazione naturale che cambia nel corso della giornata, affacci sul verde o sulla zona termale. Il paesaggio entra letteralmente in camera, creando una connessione diretta con l’ambiente esterno. È proprio questa armonia tra interno ed esterno, tra comfort e sostenibilità, che rende unica l’esperienza di soggiorno all’Aqualux.

Italian Taste: il sapore autentico del territorio di Aqualux Hotel SPA Suite & Terme

Anche la cucina è protagonista in questo angolo di paradiso. Il ristorante Italian Taste offre una food experience che rende omaggio alle radici del gusto italiano. Lo chef Angelo Alessi guida una proposta gastronomica ispirata alla stagionalità e ai prodotti del territorio, in un equilibrio raffinato tra salute e piacere.

Chef Angelo Alessi

Dalle colazioni ai light lunch, passando per brunch gourmet e cene d’autore, ogni piatto è pensato secondo i principi della cucina funzionale: un approccio moderno che valorizza la combinazione ottimale degli alimenti per un’alimentazione sana e consapevole, senza mai rinunciare al gusto. Non mancano le eccellenze in abbinamento: dai bianchi del Soave ai rossi di Valpolicella e Amarone, fino ai Bardolino più eleganti. Un tributo al terroir veneto e al savoir-faire enologico locale.

L'offerta gastronomica dell'Aqualux Hotel SPA Suite & Terme

Cocktail d’autore e relax a bordo piscina

Per chi desidera sorseggiare un drink in un’atmosfera rilassata e glamour, la Sparkling Lounge è il luogo ideale: aperta anche agli ospiti esterni, propone cocktail originali e creativi, pensati per valorizzare singoli distillati e accompagnati da una selezione di piccoli piatti leggeri. Durante l’estate, l’esperienza si sposta sul verde della Pool Terrace, per godere di pranzi e aperitivi a bordo piscina.

AquaExperience: l’acqua come filosofia di vita da Aqualux Hotel SPA Suite & Terme

Fiore all’occhiello di Aqualux è la sua area AquaExperience, con otto piscine termali interne ed esterne, percorsi idromassaggio, vasche salate e zone relax. Un mondo fluido, pensato per avvolgere l’ospite in un abbraccio rigenerante, dove l’acqua diventa veicolo di quiete e benessere profondo.

Wellness e bellezza, nel segno del green

AquaSPA & Wellness è un santuario del benessere di oltre 1.000 mq, con percorsi personalizzati, cabine per trattamenti viso e corpo, saune, bagni a vapore, fontane di ghiaccio e una raffinata Private Spa. Qui la filosofia naturale di Piroche Cosmétiques, con ingredienti biologici e tecnologie all’avanguardia come il Lymphodrainer, si integra perfettamente all’arte della manualità per offrire rituali esclusivi come il Bioenergetico Viso, il Detox al corpo o il trattamento post-sport con arnica e oli essenziali.

L'enorme area Spa dell'Aqualux Hotel SPA Suite & Terme

La Bio Spa stagionale arricchisce l’offerta con trattamenti realizzati con ingredienti a km 0: melone e albicocca in estate, barbabietola e zucca in inverno, in sinergia con i cicli naturali della terra.

La piscina interna dell'Aqualux Hotel SPA Suite & Terme

Aqualux Thermae: la salute nasce dall’acqua

La struttura ospita anche un centro termale all’avanguardia che utilizza l’acqua pura della fonte “San Severo”, ricca di calcio, magnesio e bicarbonati. Grazie alla collaborazione con università italiane, qui si sperimentano protocolli mirati per la cura della pelle, la prevenzione e la rigenerazione cellulare.

L'enorme area Spa dell'Aqualux Hotel SPA Suite & Terme

Imperdibile il Royal AquaSpa Ritual, un multisensoriale percorso anti-age tra scrub ai sali del Mar Morto, cromoterapia e massaggi al viso con oli tiepidi agli agrumi del Garda.

Un’accoglienza tailor-made per il business e lo sport da Aqualux Hotel SPA Suite & Terme

Aqualux è anche meta ideale per chi viaggia per lavoro. Con oltre 1.200 mq dedicati a meeting, conferenze e team building, si propone come business hotel di nuova generazione, dove il comfort dell’accoglienza si abbina a dotazioni tecnologiche di ultima generazione. Il tutto arricchito da light lunch e coffee break all’insegna della qualità e della territorialità.

Per gli sportivi, il centro AquaFitness e le tante attività outdoor - dal bike al trekking, dal golf alla vela - completano un’offerta pensata per chi vuole mantenersi in forma anche in vacanza