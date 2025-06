Estate a Portofino: il Vincenzo Dascanio Café è la nuova sosta vista mare

L’estate si accende di gusto e stile grazie all’apertura del Vincenzo Dascanio Café nella splendida cornice di Portofino. Dopo il successo dei bistrot di Cernobbio e St. Moritz e del raffinato ristorante Terrazza Olmo sul Lago di Como, l’eclettico imprenditore approda per la prima volta su una destinazione costiera, portando con sé un mix vincente di design, ospitalità e passione per il bello.

L'esterno del locale di Vincenzo Dascanio Café

Vincenzo Dascanio Café: atmosfere da yacht, sapori di Riviera

Al centro del concept c’è il piacere dello “stare bene”: un viaggio sensoriale tra fragranze, colori e sapori tipici della Riviera di Levante. Il bistrot si rivolge a una clientela internazionale che cerca un equilibrio tra gusto e raffinatezza.

Tartare di salmone da Vincenzo Dascanio Café 1/5 Gamberi da Vincenzo Dascanio Café 2/5 Focaccia con salmone e avocado da Vincenzo Dascanio Café 3/5 La caprese di Vincenzo Dascanio Café 4/5 Crudo di pesce e champagne da Vincenzo Dascanio Café 5/5 Previous Next

Gli interni richiamano le linee morbide e accoglienti del mondo nautico, con arredi su misura che evocano le cabine di uno yacht. Legno e rattan intrecciato dialogano con dettagli in cromo lucido, mentre una parete in pietra naturale cita i muretti a secco liguri. L’atmosfera è completata da lampade in stile marinaresco e fotografie della baia, esposte come nelle case al mare di famiglia. All’esterno, il dehors affacciato sul mare accoglie gli ospiti in un abbraccio di fiori e design. Tavoli in pietra verde lavorata a mano e sedute intrecciate dal sapore vintage celebrano l’eleganza semplice dei caffè delle piazze italiane.

Tradizione ligure e creatività contemporanea di Vincenzo Dascanio Café

Il menù, firmato dall’executive chef Simone Tognetti, è un’ode alla tradizione ligure con un tocco contemporaneo. Tra le proposte più sorprendenti, il tagliere di salumi di mare, il carpaccio di gamberi rossi con albicocca di Valleggia (Presidio Slow Food) e acetosella, e la tartare di Gambero Viola con fichi e prescinsêua. Per una pausa più leggera, da provare l’avocado toast con focaccia o la panzanella di alici.

Croissant con gelato da Vincenzo Dascanio Café 1/3 Focaccia con gelato da Vincenzo Dascanio Café 2/3 Krapfen con gelato da Vincenzo Dascanio Café 3/3 Previous Next

I dessert sono firmati dalla pastry chef Imma Iovine, che propone una selezione di gelati e sorbetti artigianali dai sapori autentici. Oltre ai classici fior di latte e tiramisù, si distinguono combinazioni come mandorla e arancia oppure ricotta, miele e zenzero, ideali per un tuffo di freschezza nella bella stagione. Tra le coppe spicca Terra di Liguria, dove la cremosità del gelato si unisce alla croccantezza delle noci.

Aperitivo vista baia: il rito del tramonto da Vincenzo Dascanio Café

Al calar del sole, il VD Café si trasforma in un salotto sul mare. I grandi cuscini sistemati lungo la banchina invitano al relax, sorseggiando un drink accompagnato da sfiziosi appetizer. La drink list propone una selezione di signature cocktail che celebrano il territorio. Il Pesto Champagne abbina gin al basilico shakerato e un bordo di pinoli e zucchero che richiama il mortaio. La Sirena di Portofino unisce rum chiaro, blue curaçao, lime, mela verde, coriandolo e rosmarino affumicato, mentre nel Flower Fizz il Gin Portofino incontra sambuco, tonica, limone e note floreali.

Aperitivo vista mare da Vincenzo Dascanio Café 1/3 Drink vista mare da Vincenzo Dascanio Café 2/3 Focaccia ligure, olio e pesto da Vincenzo Dascanio Café 3/3 Previous Next

Il Princess è un omaggio alla baronessa Jeannie von Mumm e conquista con champagne, vodka, succo di mirtilli rossi e litchi. Completa la proposta il Blood Margarita, con tequila, lime, agave e un float di vino rosso. Ad accompagnare i cocktail, una ricca carta dei vini seleziona con cura etichette italiane e produzioni locali.