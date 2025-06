Estate all’Olympic Spa Hotel: un nuovo invito alla scoperta tra benessere, gusto e autenticità

Nel cuore della Val di Fassa, l’Olympic Spa Hotel apre le porte a un’estate che profuma di autenticità, silenzi del bosco e piatti che raccontano il territorio. Qui, dove le Dolomiti si fanno culla di esperienze sensoriali e spirituali, prende vita una proposta che va oltre la vacanza: è un viaggio dell’anima.

Olympic Spa Hotel, piscina riscaldata

Olympic Spa Hotel, il progetto HOLYmPEAK

Con il progetto HOLYmPEAK, la montagna torna a essere un rito, non una conquista. Una visione controcorrente, che rifiuta l’ossessione per la vetta e abbraccia la lentezza, la contemplazione, il rispetto. Un invito a vivere il paesaggio come facevano i nonni: con occhi pieni di meraviglia e piedi ben piantati a terra. Meno selfie, più consapevolezza. È così che l’Olympic propone una nuova lettura della vacanza in quota.

Olympic Spa Hotel

Ma l’Olympic è anche ospitalità trasformativa: ogni soggiorno è pensato per arricchire, ispirare, insegnare. Per questo, l’offerta si declina in tre esperienze su misura. C’è chi arriva per una fuga inconsapevole, alla ricerca di pace e accoglienza senza troppi pensieri. Chi invece sceglie una vacanza rigenerante, dedicandosi al corpo e allo spirito con percorsi di benessere. E poi ci sono le celebrazioni: compleanni, anniversari, momenti da ricordare, resi unici da una regia attenta e personalizzata.

Camere d’autore per un riposo che rigenera all'Olympic Spa Hotel

All’Olympic Spa Hotel ogni camera è un racconto, ogni suite una coccola pensata per ritrovare sé stessi. Dalle intime Cuore Ladino, essenziali e raccolte, alle ampie Junior Suite Col Rodella o Dolomiti, ogni ambiente riflette l’anima delle montagne che lo circondano, con materiali naturali, luce calda e dettagli curati che profumano di cirmolo e tradizione. Le Natural Suite si affacciano sul bosco e invitano a rallentare, a respirare a pieni polmoni l’aria delle Dolomiti.

Olympic Spa Hotel: camera con vista

Per chi cerca il massimo, ci sono le suite con Spa privata: come la Marmolada, con sauna infrarossi, jacuzzi e camino per notti di puro incanto, o la Rallenta Suite, con altalena sospesa, vasca idromassaggio e atmosfere minimal ispirate al silenzio e alla natura. E poi la poetica Suite Omi, omaggio alla nonna Paula, dove il legno vivo e la vista sul Catinaccio si fondono in un abbraccio caldo. Ogni stanza è insonorizzata, dotata di biancheria pregiata, Wi-Fi e materassi studiati per un riposo profondo e naturale. Ma ciò che fa davvero la differenza è l’atmosfera: qui il lusso non è ostentato, è fatto di cura, armonia e autenticità. Un luogo dove il sonno si trasforma in esperienza sensoriale, e ogni risveglio è un ritorno a casa.

Il gusto che racconta la montagna: Ristorante Ort e la cucina dell’Olympic

All’Olympic Spa Hotel la tavola diventa esperienza di benessere attraverso due anime culinarie. Ort, cuore verde del progetto gastronomico, propone un menù vegetariano creativo ed emozionale: le verdure biologiche e a km0 del suo orto guidano piatti semplici, rivisitati con eleganza e passione dallo chef Demetrio Fiorot, che dopo otto anni a Milano porta nella sua terra la freschezza della campagna, reinterpretando la tradizione - come la “carbonara” senza pancetta - con leggerezza e rispetto per l'ambiente.

Olympic Spa Hotel, ristorante

Poi c’è il Ristorante Olympic, uno spazio dove la cucina ladina e italiana si fa gourmet: proposta ampia, attenta alla stagionalità e alle esigenze di tutti (vegetariani, celiaci, dieta keta), in un ambiente dal servizio impeccabile e raffinato. Qui si vive l’esperienza completa, dalla cena ladina al menù “porcino d’autore”, fino al percorso all’olio evo e alle serate di gala: ogni piatto è un dialogo tra passato e futuro, sapore e memoria.

Al ristorante si uniscono proposte su misura: pacchetti “wellness & gourmet” che combinano massaggio, spa e cena a cinque portate, e un’area Adults Only dedicata alle coppie, per serate romantiche all’insegna di discrezione e piacere sensoriale. E per gli amanti della leggerezza, non manca il Bistrot: panini, taglieri, insaltone e pizze, disponibili a colazione, a pranzo o come snack in camera e alla SPA - perfetto per assaporare la giornata senza interrompere il ritmo lento della vacanza.

Spa e trattamenti esclusivi: la grande proposta dell'Olympic Spa Hotel

Fiore all’occhiello del soggiorno è la Spa Ladina Te Jaga, dove il tempo rallenta e si fa spazio per l’ascolto. Ispirata alle antiche tradizioni della Val di Fassa, la Spa propone percorsi di benessere trasformativo che combinano rituali naturali, tecniche d’avanguardia ed emozioni autentiche. Qui si ritrovano relax, rigenerazione, longevità, momenti intimi in coppia e immersioni nella natura, per un equilibrio che dura nel tempo.

Olympic Spa Hotel, piscina immersa nella natura

A impreziosire l’offerta wellness, i trattamenti esclusivi Rhea Cosmetics. Il viso rinasce con MySKINetic, una tecnologia non invasiva che stimola il metabolismo cellulare. Il corpo si riscopre con MyBODYnamic, un rituale multisensoriale che dona vitalità, leggerezza e tono.

Olympic Spa Hotel con vista sulle montagne

All’Olympic, nulla è lasciato al caso. Ogni dettaglio - dalla luce all’aroma, dalla musica alla temperatura - partecipa a creare un ambiente rigenerante, pensato per chi vuole ritrovare se stesso, anche solo per pochi giorni. È un luogo dove il lusso si misura nella cura, nella discrezione, nella verità dei rapporti. Per chi crede che la montagna abbia ancora molto da insegnare, l’estate all’Olympic Spa Hotel è molto più di una vacanza: è una trasformazione silenziosa, profonda, reale.