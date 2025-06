Occidental Faro: il debutto in Algarve del Barceló Hotel Group

Il Barceló Hotel Group firma una nuova apertura a Faro, nel cuore dell’Algarve. Si chiama Occidental Faro e rappresenta il primo hotel del gruppo nella celebre regione del sud del Portogallo, affacciato sulla Marina e sullo spettacolare Parco Naturale della Ria Formosa.

Occidental Faro, vista mare

Questa nuova struttura porta a quattro il numero complessivo degli hotel firmati Barceló in Portogallo, affiancandosi agli apprezzati Allegro Madeira - Adults Only 4*, Barceló Funchal Oldtown 5* e Quinta Funchal Gardens - Adults Only 5*, tutti situati sull’isola di Madeira. È inoltre il primo hotel nel Paese a vestire il marchio Occidental Hotels & Resorts.

Le camere di Occidental Faro

Occidental Faro è un hotel moderno e funzionale, classificato quattro stelle. Con i suoi 89 eleganti alloggi, l’hotel si propone come una destinazione ideale per chi cerca comfort, tranquillità e stile contemporaneo. Le camere, luminose e accoglienti, sono progettate per offrire un soggiorno rilassante, con arredi moderni e dettagli curati che riflettono l’anima portoghese del luogo. Ogni ambiente è pensato per coniugare estetica e funzionalità, con attenzione al benessere dell’ospite e una vista privilegiata sulla natura circostante.

Una delle camere di Occidental Faro

Ristorante e Bar di Occidental Faro: offerta gastronomica per tutti i gusti

L’offerta gastronomica il vero punto di forza dell’hotel. Al piano più alto, il rooftop regala un’esperienza sensoriale completa: dalla piscina panoramica con idroterapia si accede direttamente a un’area ristorazione raffinata, dove il gusto incontra la vista. Il ristorante à la carte propone una cucina fortemente legata al territorio, reinterpretando i sapori tradizionali portoghesi con un tocco contemporaneo. Materie prime locali, freschezza e creatività si fondono in piatti che raccontano l’identità culinaria dell’Algarve.

Ristorante con vista di Occidental Faro

Per un momento più informale, il bar panoramico è perfetto per un aperitivo al tramonto, mentre al mattino una colazione d’autore dà il buongiorno agli ospiti con una selezione di prodotti freschi e di stagione, accompagnati da un’eccezionale vista sulla Marina. L’esperienza gastronomica è pensata per coccolare gli ospiti a ogni ora del giorno, valorizzando la qualità delle eccellenze locali.

Scoprire il Portogallo con Occidental Faro

Faro, capitale dell’Algarve, è una destinazione sempre più amata da turisti di tutto il mondo. La città riesce a coniugare storia, cultura e natura, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente. Cuore pulsante del centro è Vila Adentro, il borgo fortificato dove si trovano l’Arco da Vila e la maestosa Cattedrale di Faro, un monumento che fonde armoniosamente stili gotico, rinascimentale e barocco.

Piscina sulla terrazza di Occidental Faro

A pochi minuti dall’hotel si estende il Parco Naturale della Ria Formosa, una riserva di 18.000 ettari di lagune e paludi, habitat perfetto per gli amanti del birdwatching, delle escursioni e delle gite in barca. Gli ospiti in cerca di mare e relax possono scoprire le spiagge più riservate dell’Algarve, come la Praia de Faro, caratterizzata da sabbia dorata e atmosfera rilassata, o l’Ilha Deserta, considerata una delle isole meglio conservate della regione.

Gli interni di una delle stanze dell'hotel Occidental Faro

Anche l’offerta gastronomica locale gioca un ruolo centrale. Faro è celebre per i suoi frutti di mare freschissimi e per i piatti della tradizione portoghese, proposti in ristoranti e taverne nei pressi della Marina e lungo la vivace Rua Conselheiro Bivar, perfetta anche per vivere la movida notturna.

La hall del Occidental Faro

Con questa nuova apertura e dopo l’imponente investimento di 50 milioni di euro destinato all’acquisizione e ristrutturazione delle strutture a Madeira nel 2024, il Barceló Hotel Group conferma la volontà di crescere in Portogallo e contribuire in modo concreto allo sviluppo economico e sociale del Paese. Un impegno che si riflette nella promozione dell’occupazione locale, nella collaborazione con fornitori del territorio e in una visione di turismo sempre più attento alla sostenibilità ambientale.