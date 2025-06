La Posta Vecchia cambia volto: il ristorante The Cesar diventa “Da Aurelio”

Una nuova stagione si apre a La Posta Vecchia, l’iconico boutique hotel affacciato sul litorale laziale, dove storia, eleganza e gastronomia si intrecciano in un equilibrio perfetto. Il ristorante della struttura, fino ad oggi noto come The Cesar, inaugura un nuovo corso sotto il nome di “Da Aurelio”, un omaggio alla saggezza e alla visione dell’Imperatore Marco Aurelio, simbolo di forza e riflessione.

Da Aurelio, tavola imbandita

Da Aurelio, la proposta culinaria dello chef Andrea Barcia

A firmare questo cambio di passo è Andrea Barcia, neo head chef dalla solida esperienza internazionale e un forte legame con la filosofia della cucina territoriale. Originario del Trentino, Barcia porta in dote un bagaglio ricco di esperienze in Inghilterra, Australia, Svizzera e Danimarca, prima del suo ritorno in patria. Un viaggio del gusto che lo ha visto anche protagonista ai fornelli dell’hotel gemello Il Pellicano, tappa fondamentale nella sua evoluzione verso una cucina sempre più identitaria e contemporanea.

Lo chef Andrea Barcia

Da Aurelio si inserisce nel solco della tradizione degli hotel Pellicano, dove il rispetto per le materie prime locali e la valorizzazione dei sapori autentici del territorio sono la regola. La proposta gastronomica resta fedele a un’impronta italiana fortemente radicata nel contesto, con una selezione accurata di piatti che raccontano il Bel Paese attraverso ingredienti d’eccellenza. Prosegue, inoltre, l’impegno de La Posta Vecchia verso la sostenibilità, con iniziative come “Il Dolce Far Bene” e l’adesione ai Meat-Free Mondays, a testimonianza di una visione consapevole e attuale dell’ospitalità.

Tavolo Da Aurelio 1/7 Club Sandwich Da Aurelio con vista sul mare 2/7 La carbonara Da Aurelio 3/7 Palamita marinata agli agrumi Da Aurelio 4/7 Il vitello tonnato 5/7 Filetto e carciofi Da Aurelio 6/7 Tiramisù Da Aurelio 7/7 Previous Next

La Posta Vecchia Hotel

Nascosta tra i giardini di Palo Laziale, La Posta Vecchia è molto più di un hotel: è una residenza d’arte e charme, con 21 camere e suite, una piscina interna riscaldata, un centro benessere d’eccellenza, un museo archeologico privato e cinque ettari di verde affacciati sul mare. Costruita nel 1640 dai Principi Orsini e poi dimora della famiglia Odescalchi, fu acquistata negli anni ’60 da Jean Paul Getty, che la riportò all’antico splendore grazie alla consulenza dello storico dell’arte Federico Zeri. Dal 1990, sotto la guida di Roberto Sciò, La Posta Vecchia è diventata un’oasi di bellezza e relax a due passi da Roma, emblema dell’ospitalità italiana più raffinata.

Da Aurelio, sala con vista 1/4 Da Aurelio, sala interna 2/4 Gli ingredienti freschi dall'orto dell'hotel 3/4 Terrazza Da Aurelio 4/4 Previous Next

Le camere de La Posta Vecchia Hotel rappresentano un autentico viaggio nel tempo, in cui il lusso moderno si fonde con la storia e l’arte rinascimentale. Sono in tutto 21, ognuna diversa dall’altra, arredate con mobili d’epoca, tappeti pregiati, dipinti antichi e oggetti d’arte selezionati personalmente da Jean Paul Getty, l’ex proprietario e mecenate che trasformò la villa in un tesoro culturale.

Le sistemazioni si dividono tra camere e suite, molte delle quali affacciano sul mare o sui giardini secolari della tenuta, regalando scorci mozzafiato sul litorale di Palo Laziale. Alcune conservano ancora reperti archeologici romani visibili sotto i pavimenti in vetro, un elemento distintivo che rende l’esperienza ancora più esclusiva. Gli ambienti sono ampi, luminosi e raffinati, dotati di ogni comfort contemporaneo – Wi-Fi, aria condizionata, minibar, biancheria di alta qualità – pur mantenendo il fascino di una dimora d’epoca. Tra le più suggestive spiccano: The Getty Suite, una suite sontuosa con vista mare e arredi originali della collezione Getty; The Medici Room, decorata con tessuti pregiati e soffitti affrescati; The Orsini Room, che richiama la nobile famiglia fondatrice della villa.

La Posta Vecchia: una camera

Ogni camera è pensata per offrire un soggiorno immersivo, in cui cultura, bellezza e tranquillità si intrecciano armoniosamente, regalando agli ospiti la sensazione di vivere in una casa nobiliare piuttosto che in un hotel. Un’esperienza di ospitalità autenticamente italiana, dove ogni dettaglio è curato con passione.