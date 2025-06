Vacanze attive in Vallese: escursioni, mountain bike e enogastronomia alpina

Il Vallese, nel centro delle Alpi svizzere, si rivela una destinazione estiva di contrasti sorprendenti, dove l'imponenza dei ghiacciai eterni si affianca alla dolcezza di vigneti baciati dal sole. Questo cantone elvetico, con i suoi oltre 300 giorni di sole all'anno, offre un'aria cristallina, silenzi rigeneranti e un'accoglienza schietta, proponendo un equilibrio ideale tra movimento all'aria aperta e momenti di puro relax. Ogni giornata in Vallese si trasforma in un'esperienza intensa, un invito costante alla scoperta di un territorio che eccelle in ospitalità e offerta turistica.

Il Vallese: come arrivare dall'Italia

Raggiungere il Vallese dall'Italia è facile e conveniente. Il cantone è la porta d'accesso alle Alpi svizzere, grazie al valico del Sempione, aperto tutto l'anno, e all'efficiente collegamento ferroviario tra Domodossola e Brig (attraverso il tunnel del Sempione). Da Milano, sono sufficienti meno di tre ore per raggiungere comodamente le località vallesane con un solo cambio a Brig o Visp, snodi principali del traffico ferroviario alpino. Chi preferisce l'auto, troverà nel percorso attraverso il colle del Sempione un'esperienza panoramica unica.

Per un viaggio ancora più vantaggioso, l'offerta “Andare in vacanza gratis” permette di ricevere i biglietti ferroviari A/R dall'Italia gratuitamente a partire da due notti in un alloggio selezionato nel Vallese, un'occasione perfetta per scoprire la Svizzera più autentica in totale serenità.

Outdoor senza limiti: escursionismo e mountain bike nel Vallese

Per gli amanti dell'attività fisica, il Vallese è un vero paradiso. La regione vanta quasi 9.000 km di sentieri escursionistici, inclusi percorsi in quota e gli affascinanti "bisses", antichi canali d'irrigazione che seguono il corso dell'acqua, offrendo traversate alpine mozzafiato. Gli appassionati di bicicletta possono scegliere tra oltre 2.000 km di tracciati MTB, bike parks all'avanguardia e infrastrutture moderne per e-bike, adatte a ogni livello di esperienza. L'estate 2025 è il momento ideale per esplorare laghi di montagna, parchi naturali e borghi autentici, o per partecipare a eventi culturali e sportivi immersi in scenari d'eccezione.

Vallese vanta quasi 9.000 km di sentieri escursionistici

Tre esperienze dedicate ai biker meritano particolare attenzione: la leggendaria Stoneman Glaciara nell'Aletsch Arena, un percorso epico di 4.700 metri di dislivello tra paesaggi glaciali, affrontabile in una, due o tre tappe; il Bike Skills Park Kreuzboden sopra Saas-Grund, ideale per famiglie e per perfezionare la tecnica in un ambiente sicuro; e il Torrenttrail Bike a Leukerbad, uno dei single trail più panoramici del Vallese, che si snoda tra foreste e alpeggi con vista sulla Valle del Rodano e sui 4000 circostanti, culminando con un meritato relax nelle terme naturali.

Aletsch Arena: ghiacciai, adrenalina e mountain bike mondiale

Una sfida alpina leggendaria: il percorso Stoneman Glaciara, ideato dal campione Roland Stauder, accompagna i biker attraverso 4.700 metri di dislivello e paesaggi glaciali spettacolari. In tre tappe emozionanti si pedala da Mörel fino al cospetto del Grande Ghiacciaio dell’Aletsch, passando per villaggi storici e affrontando la salita epica al Passo del Breithorn (2.451 metri).

Il monte Mittelallalin

Questo itinerario può essere affrontato in uno, due o tre giorni, con possibilità di pernottare in hotel selezionati lungo il percorso, rendendo l’esperienza accessibile sia agli sportivi più esperti che agli amanti dell'avventura a ritmo più rilassato. La Stoneman Glaciara fa parte del prestigioso circuito internazionale Stoneman: percorsi MTB esclusivi e certificati, disegnati per offrire un'esperienza sportiva unica, in piena armonia con la natura alpina.

Passerella geologica del Moosfluh: dove la natura racconta il cambiamento

Un nuovo sentiero ad anello sul Moosfluh invita a riflettere sul riscaldamento globale e sull’evoluzione del paesaggio alpino. La passerella geologica, realizzata su pilastri in un’area soggetta a movimenti del terreno, attraversa una cresta rocciosa modellata dal ritiro del ghiacciaio dell’Aletsch. Lungo il percorso, pannelli didattici illustrano i processi geologici in atto, le loro cause e le conseguenze sul territorio. I visitatori più piccoli possono esplorare questi temi in modo divertente grazie a “Gletschi, la pulce del ghiacciaio”, la mascotte che accompagna la scoperta interattiva.

Eggishorn 2026 : verso il futuro delle esperienze alpine

Sull’Eggishorn, uno dei punti panoramici più spettacolari dell’Aletsch Arena, è in corso un ambizioso progetto di riqualificazione. Entro il 2026 sarà inaugurata una nuova funivia che collegherà la Fiescheralp alla vetta, dove sorgeranno un ristorante panoramico e un centro visitatori dedicato al ghiacciaio.

Eggishorn

Le nuove strutture, progettate per integrarsi armoniosamente nel paesaggio e resistere ai cambiamenti del permafrost, offriranno esperienze uniche per conoscere e vivere da vicino l’alta montagna.

Saas-Fee/Saastal: natura incontaminata e massima energia

Divertimento assicurato per tutt a la famiglia al Bike Skills Park Kreuzboden sopra Saas-Grund! Tre brevi trail da circa 380 metri ciascuno off rono percorsi adatt i a ogni età elivello, serviti da un comodo tapis roulant per la risalita. Ideale per imparare operfezionare la tecnica in un ambiente sicuro. La valle di Saas è un autentico paradiso di sostenibilità.

Saas-Fee

Qui i villaggi conservano il loro carattere originale - Saas-Fee, interamente pedonale, è l’emblema di questa filosofia - e 18 vette superano i 4.000 metri di altitudine. Il territorio offre trail MTB di ogni livello di difficoltà e un bike park a Kreuzboden, ideale per chi cerca emozioni e tecnica. A meno di tre ore da Milano, Saas-Fee è facilmente raggiungibile in auto o in treno e permette di abbinare sport, relax e cultura alpina.

Hannig: un’estate per tutti i sensi

Il monte Hannig si conferma un punto d’incontro ideale per grandi e piccoli. Dal 2024, una nuova cabinovia conduce i visitatori a quota 2.300 metri, dove li attendono un ristorante panoramico completamente rinnovato, un grande parco giochi e la scenografica Glacier Swing, perfetta per scattare foto indimenticabili.

Hannig

Sul posto si trovano anche il sentiero tematico “Eddie e il meteo alpino” e i divertenti mountaincart per vivere l’emozione della discesa.

Kreuzboden: nuove avventure per bambini e famiglie

All’Abenteuerland Kreuzboden, l’estate 2024 porta con sé nuove attrazioni pensate per il divertimento di tutta la famiglia. Tra le novità spiccano un grande trampolino ad aria e un’affascinante miniera di cristalli dove i più piccoli possono cimentarsi nella caccia al tesoro. Il parco propone inoltre ponti sospesi, giochi d’acqua, pareti da arrampicata e un’area grill perfetta per una pausa conviviale immersi nella natura.

Il Abenteuerland Kreuzboden bike park

Nuova VR Experience sul ghiacciaio dell’Allalin

Esperienza mozzafiato al Mittelallalin: una nuova attrazione di realtà virtuale accompagna i visitatori nel cuore dei ghiacciai vallesani. La meta si raggiunge grazie alla Metro Alpin, la funicolare sotterranea più alta del mondo, che conduce anche al ristorante girevole più alto del pianeta.

Il monte Mittelallalin

Leukerbad: mountain bike e relax tra le terme alpine

Con oltre 20 itinerari MTB, Leukerbad è la destinazione perfetta per chi desidera combinare attività outdoor e benessere. Il Torrentt rail Bike è uno dei single trail più panoramici del Vallese: dalla Rinderhütt e, raggiungibile in cabinovia da Leukerbad, si snoda un itinerario vario tra foreste di conifere, alpeggi soleggiati e antichi villaggi alpini.

Un sentiero in una valle ai piedi del Leukerbad

Con vista aperta sulla Valle del Rodano e sui 4000 circostanti, il percorso alterna discese scorrevoli e brevi risalite. Lungo il tragitto, meritano una sosta le storiche antenne di Leuke, il suggestivo Castello di Leukcon la cupola di Mario Botta. E per concludere la giornata in bellezza? Rilassati nelle acque termali naturali di Leukerbad, immerse in un paesaggio unico.

Eccellenza enogastronomica e benessere alpino nel Vallese

Dopo l'attività fisica, il Vallese si rivela la destinazione ideale per chi ricerca relax e piaceri autentici. Le terme alpine, come quelle di Leukerbad, invitano al benessere con le loro acque calde circondate da vette maestose. La gastronomia locale delizia con specialità come la raclette, la brisolée e piatti a base di prodotti certificati Aop e Igp, espressione di un territorio generoso.

La raclette è una delle specialità Svizzere

Con più di 50 vitigni autoctoni coltivati in terrazze secolari, il Vallese si afferma anche come una delle regioni vinicole più prestigiose della Svizzera, perfetta per esplorazioni lente e curiose.

Villaggi “Car-Free”: modello di turismo sostenibile nel Vallese

Il Vallese si distingue anche per il suo impegno verso un turismo più sostenibile, con sei villaggi completamente pedonali che offrono un'esperienza di pace e contatto diretto con la natura: Bettmeralp, Riederalp, Fiescheralp, Blatten-Belalp, Saas-Fee e Zermatt. Queste località consentono di vivere la montagna in modo autentico, lontano dal traffico e dai rumori.

Campionati Mondiali UCI MTB 2025: il Vallese palcoscenico globale

Dal 30 agosto al 14 settembre 2025, il Vallese sarà al centro dell'attenzione mondiale ospitando per la prima volta otto discipline dei Campionati Mondiali di Mountain Bike UCI in un'unica regione. L'apertura ufficiale avrà luogo a Sion, mentre le competizioni si svolgeranno in varie destinazioni, tra cui l'Aletsch Arena/Bellwald, sede delle gare Enduro, E-Enduro ed E-MTB Cross-Country, consolidando la reputazione del cantone come polo d'eccellenza per gli sport su due ruote.

Dove mangiare

Potato Fine Food Restaurant

Nel cuore pulsante di Zermatt, lungo la vivace Bahnhofstrasse, Potato offre una raffinata esperienza gastronomica che unisce cucina tradizionale del Vallese e tecnica francese moderna.

La sala interna del Potato Fine Food Restaurant

Il menu è proposto esclusivamente in formule da 3 o 5 portate (con opzione vegetariana e pescetariana), preparate con ingredienti freschissimi selezionati entro un raggio di 99km, secondo la filosofia farm-to-table.

Uno dei piatti del Potato Fine Food Restaurant

L’ambiente è accogliente e informale, caratterizzato da arredi rustici, tavoli in legno e atmosfera rilassata, perfetta per serate conviviali senza eccessi di formalità. Il servizio, attento e cordiale, accompagna ogni portata con spiegazioni dettagliate sui piatti e una selezione di vini rigorosamente valdostani, in equilibrio tra etichette note e rarità da veri intenditori .

Potato Fine Food Restaurant Bahnhofstrasse 10 3920 Zermatt (Svizzera) Tel +41 27 966 51 50

Resto Verso

Resto-Verso è il bistrot-ristorante ideale per chi ama la cucina autentica e le carni eccezionali del Vallese. Situato a Sion, offre un menu variegato che valorizza prodotti locali e ingredienti freschi, proponendo piatti dal sapore unico e raffinato, capaci di soddisfare ogni palato.

La sala interna del ristorante Resto Verso (foto: Facebook)

Durante la settimana, a mezzogiorno, si possono gustare suggerimenti settimanali che cambiano ogni giovedì, pensati per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a un pasto di qualità. La domenica il servizio è continuato dalle 12:00 alle 20:30, un’occasione perfetta per ritrovarsi con famiglia e amici in un’atmosfera conviviale.

Uno dei piatti a base di carne frollata del ristorante Resto Verso

Uno dei fiori all’occhiello del Resto-Verso sono le carni frollate a secco, una tecnica che conferisce ai tagli una qualità e un gusto ineguagliabili. Il team di esperti culinari prepara ogni piatto con passione, offrendo un’esperienza gastronomica autentica e accessibile a tutti.

Resto-Verso Avenue de France 15 1950 Sion (Svizzera) Tel +41 27 565 54 01

Chez Vrony

Chez Vrony si trova a 2100 metri, con una vista spettacolare sul Cervino. È un ristorante a conduzione familiare che da oltre 100 anni accoglie gli ospiti con semplicità e tanto calore.

La sal ainterna del ristorante Chez Vrony (foto: Facebook)

Qui puoi gustare piatti tradizionali e qualche specialità internazionale, preparati con ingredienti biologici coltivati direttamente da loro o prodotti artigianali come carne stagionata, salsicce e formaggi tipici dell’alpeggio.

Uno degli hamburger di Chez Vrony

La famiglia Julen, da generazioni, porta avanti questa bellissima storia fatta di passione, tradizione e amore per la montagna. Chez Vrony non è solo un ristorante, ma un’esperienza che unisce buona cucina, natura e convivialità, perfetta per chi vuole godersi un momento speciale in alta quota.

Ristorante Chez Vrony Findeln 3920 Zermatt (Svizzera) Tel +41 27 967 25 52

Dove dormire

Arca Aparthotel & Spa

L’Arca Aparthotel & Spa accoglie gli ospiti in un’atmosfera intima e confortevole, ideale per una vacanza rilassante ai piedi del Cervino. La struttura dispone di 26 camere e appartamenti spaziosi con terrazza o balcone, molti dei quali offrono una splendida vista sulle cime del Mischabel o sul Cervino stesso. Ogni sistemazione è dotata di angolo cottura, perfetto per chi desidera la massima autonomia, e di ambienti curati in stile alpino.

Arca Aparthotel & Spa

L’hotel non ospita un ristorante interno, ma la posizione centrale a Zermatt consente di raggiungere facilmente numerosi locali tipici, ristoranti gourmet e pub accoglienti. Gli ospiti possono esplorare la ricca offerta gastronomica del paese, con cucine che spaziano dai sapori tradizionali vallesani ai piatti internazionali.

Una delle stanze dell'Arca Aparthotel & Spa (foto: Facebook)

Dopo una giornata sulle piste o sui sentieri, l’area benessere è il luogo ideale per rigenerarsi. La piscina interna riscaldata con soluzione salina, lettini idromassaggio e getti massaggianti offre puro relax. A disposizione anche sauna finlandese, bagno turco aromatico, vasca Kneipp e una zona relax accogliente. L’accesso è incluso per gli ospiti e disponibile anche il giorno di arrivo e partenza.

BEAUSiTE

Il BEAUSiTE Zermatt accoglie i suoi ospiti in 67 camere e suite dal design contemporaneo, caratterizzate da un’atmosfera elegante e confortevole. Molte sistemazioni dispongono di balcone privato con vista mozzafiato sul Cervino, mentre arredi curati e letti king-size assicurano un riposo impeccabile. Dettagli ispirati all’epoca pionieristica degli alpinisti britannici arricchiscono l’esperienza di soggiorno, creando un legame tra storia e modernità.

BEAUSiTE Zermatt Hotel

Tre ristoranti offrono un itinerario gastronomico completo: piatti stagionali che valorizzano le materie prime locali, specialità alla griglia cotte sulla legna e fondute tradizionali servite nella suggestiva capanna invernale. Il bar 1907 propone cocktail d’autore, vini selezionati e distillati locali, da gustare davanti alle grandi vetrate con vista sulle montagne o nella terrazza panoramica.

Una delle stanze del BEAUSiTE

La BEAUSiTE Spa è un’oasi di relax che include una piscina interna ed esterna riscaldata con affaccio sul Cervino, diverse saune e un hammam rigenerante. La gamma di trattamenti personalizzati spazia dai massaggi sportivi alle cure rivitalizzanti per il viso e il corpo. Un rifugio ideale per recuperare energie dopo una giornata di trekking o di sci sulle piste di Zermatt.

BEAUSiTE Zermatt Brunnmattgasse 9 3920 Zermatt (Svizzera) Tel +41 27 966 68 68

Alpen Resort & Spa

L’Alpen Resort & Spa di Zermatt è un elegante hotel 4 stelle a conduzione familiare, ideale per soggiorni all’insegna della natura e del comfort. Le camere, ampie e arredate in autentico stile alpino, dispongono di terrazza, balcone o giardino privato con vista sullo spettacolare paesaggio montano del Vallese. Prenotando direttamente si ottengono il miglior prezzo garantito, upgrade gratuiti soggetti a disponibilità ed extra esclusivi.

Alpen Resort & Spa (foto: Facebook)

La proposta gastronomica dell’hotel accontenta ogni palato. Il ristorante Peakfine offre una cucina creativa à la carte e menu che cambiano ogni giorno. Hornox è il paradiso della griglia, con specialità per carnivori e vegani. The Dude è il pub informale dove gustare hamburger, birre artigianali, musica dal vivo e eventi sportivi.

La piscina interna dell'Alpen Resort & Spa

Dopo una giornata di attività, l’area benessere regala puro relax. A disposizione piscina interna ed esterna, jacuzzi riscaldate, sauna, bagno turco e zone relax dedicate anche alle famiglie. Un’ampia selezione di massaggi professionali completa l’esperienza di rigenerazione per corpo e mente.