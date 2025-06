Azur Lounge Bar: il nuovo salotto di Amalfi tra mixology e cucina mediterranea

Completamente rinnovato, l’Azur Lounge Bar dell’Hotel Miramalfi si propone come luogo d’incontro esclusivo nella costiera amalfitana. Aperto anche agli esterni, è il nuovo punto di riferimento tra cocktail, vista mare e gastronomia leggera.

Azur Lounge Bar: un restyling che unisce estetica e funzionalità

All’interno dell’Hotel Miramalfi, struttura storica recentemente entrata nel circuito Autentico Hotels, l’Azur Lounge Bar si presenta al pubblico in una veste completamente rinnovata. Il nuovo progetto, inaugurato a inizio 2025, punta a trasformare il bar in uno spazio centrale per il lifestyle di Amalfi, pensato per chi cerca una proposta gastronomica contemporanea in un contesto paesaggistico d’eccezione.

Il restyling - curato da uno studio specializzato nel design del verde - ha preservato il carattere mediterraneo del luogo, esaltandolo con materiali naturali, arredi dal profilo sobrio ed elegante e palette cromatiche ispirate ai colori del mare e della vegetazione.

Azur Lounge Bar, cocktail d’autore e cucina leggera

L’offerta beverage è uno dei punti di forza dell’Azur Lounge Bar. La carta cocktail, curata da mixologist esperti, propone una selezione di drink originali e reinterpretazioni di classici, con un’attenzione particolare alla stagionalità degli ingredienti e all’equilibrio aromatico. A questo si affianca una carta vini internazionale, che include etichette italiane e straniere, oltre a distillati premium accuratamente selezionati per accompagnare ogni momento della giornata, dall’aperitivo al dopocena.

Accanto all’offerta drink, il menu ideato dallo chef resident dell’hotel propone piatti semplici ma curati, ispirati alla cucina mediterranea di stagione. Pesce fresco, ortaggi locali, pasta e specialità campane vengono reinterpretati con leggerezza, senza allontanarsi dalle tecniche tradizionali. L’obiettivo è offrire una cucina accessibile, pensata per accompagnare il beverage con coerenza e gusto.

Azur Lounge Bar, un progetto che arricchisce l’identità dell’hotel

L’Azur Lounge Bar è aperto al pubblico, non solo agli ospiti dell’hotel. Questo lo rende uno spazio trasversale, adatto sia alla clientela internazionale dell’Hotel Miramalfi sia al pubblico locale o di passaggio. Durante il giorno rappresenta un luogo ideale per una pausa rilassante, mentre la sera si trasforma in salotto panoramico per aperitivi, incontri informali o serate più eleganti. Tra le novità più apprezzate della stagione, l’appuntamento fisso del venerdì con il DJ set, dalle ore 18:30. Una proposta pensata per valorizzare il tramonto sulla costiera, creando un momento di aggregazione soft e raffinato, senza perdere di vista la qualità del servizio e la discrezione dell’ambiente.

«Con il nuovo Azur Lounge Bar abbiamo voluto creare uno spazio che fosse al tempo stesso elegante e accogliente, in grado di offrire agli ospiti un’esperienza sensoriale completa, in perfetta armonia con il fascino senza tempo della costiera amalfitana» - spiega Ferida Fava, General Manager e proprietaria dell’Hotel Miramalfi. Il bar si inserisce così in una strategia più ampia di valorizzazione dell’offerta gastronomica e dell’esperienza d’accoglienza, puntando su un’identità forte e riconoscibile.