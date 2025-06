Cambia-Menti, la pizzeria con l'orto verticale a due passi dal forno

A San Leucio, frazione di Caserta che profuma di storia e artigianato, la pizza ha trovato una nuova dimensione. Ciccio Vitiello, pizzaiolo visionario, ha deciso di alzare l'asticella dell'esperienza gastronomica inaugurando il primo orto verticale all'interno di una pizzeria italiana. Il suo Cambia-Menti non è soltanto un locale dove si impastano eccellenze, ma un laboratorio aperto sulla sostenibilità, dove le verdure non arrivano dai fornitori, ma crescono direttamente accanto ai tavoli.

Ciccio Vitiello e l'orto verticale di Cambia-Menti

Il progetto è ambizioso quanto semplice nel suo intento: coltivare ortaggi freschi a pochi metri dal forno, grazie a un sistema idroponico verticale installato nel giardino mediterraneo del locale. E così, lattughe rosse e verdi, scarola riccia, pak-choi, bietola multicolor, cicoria e basilico nelle sue più profumate varietà crescono in altezza, su pareti verdi alimentate da una soluzione nutritiva che garantisce acqua, minerali e ossigeno alle piante.

Coltivare in verticale, pensare in grande

L'orto verticale firmato Cambia-Menti misura dodici metri di lunghezza e uno e trenta d'altezza, con box disposti su più livelli. Il risultato? Un numero di piante per metro quadrato dieci volte superiore rispetto a quello dell'agricoltura tradizionale, un risparmio d'acqua del 90% e un raccolto sempre disponibile. Nessun compromesso sulla qualità: l'assenza di suolo e l'ambiente controllato migliorano sapore, durata e freschezza.

Un progetto realizzato in collaborazione con Lympha, realtà pioniera nel campo dell'agricoltura urbana sostenibile, che ha già lasciato il segno in Campania con un impianto pilota di acquaponica nella Terra dei Fuochi. “La collaborazione con Lympha rappresenta un passo fondamentale per il futuro dell'agricoltura e della ristorazione sostenibile” dichiara Vitiello. “Credo fortemente che il rispetto per la terra e l'innovazione possano convivere. Vedere crescere gli ingredienti che finiscono sulle mie pizze è un segnale concreto di trasparenza e attenzione per il futuro del cibo”.

Dall'orto alla pizza, senza passare per il frigo

Chi entra da Cambia-Menti può letteralmente vedere crescere gli ingredienti delle pizze nel giardino. Una visione che completa un percorso già avviato da tempo: Ciccio Vitiello, infatti, gestisce anche un orto tradizionale poco distante, recuperato dopo oltre dieci anni di abbandono ai piedi del sito Unesco di San Leucio. Lì si coltivano melanzane, zucchine e pomodori d'estate, friarielli e broccoli d'inverno, tutti rigorosamente a metro zero.

Una pizza con i prodotti dell'orto verticale di Cambia-Menti

Il risultato è una cucina che non parla di chilometri percorsi, ma di metri coltivati. Cambia-Menti diventa così la prima pizzeria italiana a integrare vertical farm e orto tradizionale, offrendo ai clienti prodotti freschi, stagionali e coltivati in maniera responsabile.

Etica, farina e fuoco da Cambia-Menti

L'attenzione alla sostenibilità non si ferma al giardino. Le pizze di Vitiello nascono da farine italiane della filiera protetta di grano certificato Le 5 Stagioni, un impegno che lo ha portato a far parte del progetto Pizzaiolo del Cambiamento: una rete di artigiani under 45 uniti da un'idea precisa di futuro. Perché oggi il pizzaiolo non è soltanto un maestro dell'impasto, ma anche custode del territorio, agricoltore urbano e narratore di gusto.

Le pizze di Vitiello nascono da farine italiane

Con Cambia-Menti, Vitiello dimostra che la pizzeria può essere molto più di un forno acceso: può essere un motore etico, un esempio concreto di come si possa fare ristorazione responsabile senza rinunciare alla qualità. E magari, anche un'ispirazione per le nuove generazioni di pizzaioli.