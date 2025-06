Sulla terrazza del Paparazzo tra cocktail, finger food e... anche musica dal vivo

Tra le terrazze più frequentate di Roma, amata da turisti e habitué del quartiere Prati, il Paparazzo Bar&Rooftop al settimo piano dell'hotel Le Méridien Visconti Rome è ormai una tappa fissa per chi cerca cocktail curati, piatti da condividere e un'atmosfera ispirata alla Dolce Vita. E martedì 10 giugno, a partire dalle 19:30, questo spazio si trasformerà in un palcoscenico sospeso sopra la città per accogliere un evento esclusivo che anticipa la 22ª edizione del Rome Chamber Music Festival: un concerto privato con il noto violinista americano Robert McDuffie, accompagnato da un menu firmato dallo chef Giuseppe Gaglione e da drink speciali ideati per la serata.

Il Paparazzo Bar&Rooftop

Il Rome Chamber Music Festival, ricordiamo, ideato nel 2003 dallo stesso McDuffie, tornerà all'Auditorium della Conciliazione dal 16 al 19 giugno. Per presentare in anteprima questa nuova edizione, Le Méridien Visconti Rome ha deciso di trasformare il suo rooftop in un palcoscenico sospeso nel cielo. L'atmosfera, come detto, sarà quella del Paparazzo Bar&Rooftop, il cocktail bar ispirato alla Dolce Vita e inaugurato a inizio 2023, con il suo stile rétro anni '60 che omaggia il fotografo dei vip del film di Fellini. Qui, tra luci calde, arredi geometrici e un mood che mescola cultura pop e eleganza senza tempo, andrà in scena un piccolo assaggio del festival che si prepara a tornare protagonista a Roma.

Il programma musicale e il menu al Paparazzo Bar&Rooftop

Il programma musicale prevede inizialmente un duo con McDuffie e la violinista Livia Stefani, che eseguiranno "Appalachian Waltz" di Mark O'Connor, seguito da un trio con l'ingresso del violinista Sebastian Zagame, con il concerto per tre violini in fa maggiore "TW 53:F1" di Georg Philipp Telemann. Alle note, come annunciato, si affiancheranno i piatti dello chef Giuseppe Gaglione, originario della Campania e già noto per una cucina che alterna carne e pesce con incursioni regionali ben precise.

Il violinista americano Robert McDuffie 1/3 Il violinista Sebastian Zagame 2/3 La violinista Livia Stefani 3/3 Previous Next

Per l'occasione, il menu prevede finger food da condividere, che spaziano dal Manzo scottato con intingolo alla soia e sale di Maldon alle Montanare con salsa fredda ai pomodorini del piennolo vesuviani, passando per il Rollè di spigola in carpione leggero di pompelmo rosa, il Danubio napoletano ripieno di salumi e formaggi campani e una Sfera di baccalà con salsa fredda “cacio e pepe”.

Lo chef Giuseppe Gaglione

I primi piatti saranno due: Gnocchi di patate e basilico con pomodorini freschi e limone e Riso carnaroli con zucchine romanesche, calamari al vapore e mentuccia romana. Per concludere, spazio ai Maritozzi con la panna e agli Spiedini di frutta.

Paparazzo Bar&Rooftop, il cocktail bar il vero protagonista

Il cocktail bar, vero protagonista del rooftop, accompagnerà la serata con una selezione di drink: Franciacorta Docg Brut Freccianera F.lli Berlucchi, Aperol/Venturo Spritz e Roman Holiday come proposta analcolica, oltre alla drink list del Paparazzo. Per l'occasione sarà disponibile anche un cocktail inedito creato dal bar manager Edoardo Arcesi e dedicato al musicista veneto Giuseppe Tartini: il Doppio Tartini, con Martini Riserva speciale ambrato, Bacardi Heritage, lime, sciroppo di ananas arrostato e anice stellato, albume.

Il cocktail bar del Paparazzo accompagnerà la serata con una selezione di drink 1/3 La sala interna del Paparazzo 2/3 Il design geometrico del Paparazzo 3/3 Previous Next

Il Paparazzo Bar&Rooftop, aperto tutto l'anno dalle 18:00 all'1:00, si trova, appunto, al settimo piano del Le Méridien Visconti Rome e da inizio 2023 è diventato un punto di riferimento per chi cerca un'esperienza che unisca cocktail di livello e atmosfera ispirata agli eclettici anni '60. Il nome, come detto, non è casuale: richiama il noto paparazzo della Dolce Vita di Fellini, Coriolano Paparazzo, fotografo dei vip e delle loro vite private, spesso immortalate in momenti sorprendenti, provocatori o intimi. Proprio a quel mondo di star del cinema, trasformazioni culturali e estetica pop si rifà l'intero concept del locale, che coniuga eleganza rétro e spirito giocoso in un mix perfettamente bilanciato.

Il design degli interni è un omaggio agli anni '60, con tinte rosa salmone abbinate a tocchi accesi di blu elettrico e giallo, tra arredi dalle geometrie morbide, una bottigliera a parete imponente e pareti vetrate che, aprendosi durante la bella stagione, annullano i confini tra l'interno e la terrazza open air. I cocktail signature sono dodici, ai quali si aggiungono i grandi classici e la possibilità di drink tailor made costruiti in base ai gusti dell'ospite. Tra i “You must try” spicca il già citato Paparazzo, twist del Paloma con Tequila Casamigos, servito in un bicchiere-obiettivo fotografico. Poi c'è il Man on the Moon, a base Ketel One, fragola e rosmarino, chiuso da una bolla scenografica che richiama lo sbarco sulla Luna del '69. Il Marilyn Monroe, servito con una riproduzione pop del celebre quadro di Warhol, è preparato con Grey Goose, sciroppo di Champagne, basilico, St. Germain e succo di limone. Infine il Woodstock, ispirato all'omonimo festival, viene servito in un bicchiere a forma di fungo ed è composto da Martini Bitter, Martini Ambrato, Pisco alla salvia e Tio Pepe.

Il bar manager Edoardo Arcesi

A guidare tutto questo, Edoardo Arcesi, romano, mixologist di lungo corso e protagonista di un percorso internazionale cominciato con la Flair Art Bartender Academy, proseguito a Londra e Manchester tra locali cult come Madd, Epernay e City Social, e culminato in esperienze da bar manager in ristoranti stellati e hotel di fascia alta, fino a un'avventura ai Caraibi. Arcesi oggi è il volto del Paparazzo, accoglie gli ospiti in terrazza e li accompagna alla scoperta della carta, ma anche delle creazioni su misura, costruite dopo un breve dialogo per interpretare gusti, desideri e curiosità di chi ordina. La proposta gastronomica è invece firmata da Gaglione e prevede una cucina agile, pensata per la condivisione, tra carne, pesce e ingredienti campani rivisitati in chiave contemporanea, in perfetta armonia con il concept del locale.

Che cosa sapere sull'hotel Le Méridien Visconti Rome

Il Paparazzo Bar&Rooftop è parte integrante dell'universo Le Méridien Visconti Rome, l'unico hotel italiano del brand Le Méridien Hotels & Resorts (nato a Parigi negli anni '60), situato in via Federico Cesi, nel cuore del quartiere Prati. L'hotel ha festeggiato cinquant'anni di attività nel 2024, occasione in cui ha inaugurato due nuove “Iconic Suite” ispirate agli anni '50 e '60: la Grand Suite da 80 mq e la Top Suite da 70 mq, entrambe con terrazza, vasca idromassaggio, solarium e vista su Trinità dei Monti e la cupola di San Pietro. Il design, firmato da Harry Gregory, unisce pezzi storici come la lampada Arco di Flos o la Valentine di Olivetti a comfort moderni e tecnologie avanzate. L'hotel conta 220 camere, 14 suite, 6 terrace suite e un centro eventi con nove sale meeting, oltre al ristorante Longitude 12 Bistrot & Jardin e un'area fitness.

L'hub dell'hotel Le Méridien Visconti Rome 1/4 La Grand Suite dell'hotel Le Méridien Visconti Rome 2/4 Una delle Top Suite dell'hotel Le Méridien Visconti Rome 3/4 La sala meeting Visconti dell'hotel Le Méridien Visconti Rome 4/4 Previous Next

Dopo la ristrutturazione del 2017, che ha sancito l'ingresso del Le Méridien Visconti Rome nel gruppo Marriott International, la struttura ha scelto di rendere omaggio al modernismo degli anni Cinquanta, privilegiando linee pulite, materiali naturali e una palette cromatica calda e accogliente. Il programma Unlock Art, infine, consente agli ospiti di visitare il Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI secolo - con tariffe agevolate, portando così anche al di fuori delle sue mura quel dialogo tra arte, design e ospitalità che è il vero cuore del progetto.