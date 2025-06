Cala Ponte: lusso e autenticità firmati Marriott tra mare, ulivi e cucina d'autore

Da poco, a Polignano a Mare, ha aperto Cala Ponte - a Tribute Portfolio Hotel by Marriott, il primo della prestigiosa collezione nel Sud Italia. Un cinque stelle che unisce design contemporaneo, ospitalità di charme e profondo radicamento nel territorio pugliese, in uno dei tratti più suggestivi dell'Adriatico.

Cala Ponte (foto Rosati)

Situato a pochi passi dall'Abbazia di San Vito, Cala Ponte sorge tra uliveti secolari, giardini mediterranei e scogliere affacciate sul mare. Il progetto porta la firma della famiglia Dimarno, imprenditori altamurani con 40 anni di esperienza nel food, che hanno investito in un'idea di accoglienza basata su qualità, sostenibilità e autenticità. «Cala Ponte è più di un hotel: è una porta sul Mediterraneo, un invito a rallentare, a respirare bellezza e a ritrovare equilibrio tra natura, cultura e gusto», aggiunge il General Manager Salvatore Perrone.

La piscina di Cala Ponte (foto Rosati)

Cala Ponte, 58 camere tra design mediterraneo e quiete naturale

Le camere di Cala Ponte - a Tribute Portfolio Hotel by Marriott sono il cuore dell'esperienza di soggiorno: eleganti, immerse nella natura e concepite per offrire comfort, privacy e un'estetica raffinata ma autentica. L'hotel dispone di 58 camere, distribuite tra la struttura principale e quattro isole abitative che circondano la piscina laguna. Ogni isola ospita dodici camere, ispirandosi all'architettura dei borghi pugliesi, con volumi bassi, spazi verdi, ulivi secolari, piante aromatiche e fiori locali. L'effetto è quello di un villaggio armonico dove natura e architettura dialogano senza soluzione di continuità.

Il design, firmato da Lupoi Design Studio, richiama la luce del Mediterraneo e la pietra chiara pugliese, creando ambienti luminosi e rilassanti. Le camere sono arredate con uno stile sobrio ma sofisticato: tessuti naturali, colori tenui, dettagli artigianali e finiture che riflettono l'autenticità del territorio.

Una delle camere di Cala Ponte (foto Rosati) 1/3 Una delle camere di Cala Ponte (foto Rosati) 2/3 Camera con spazio esterno da Cala Ponte (foto Rosati) 3/3

Ogni camera è dotata di: letto king-size o twin con biancheria di alta qualità, bagno privato con doccia walk-in, finiture eleganti e kit di cortesia selezionato, terrazza o giardino privato per momenti di relax all'aperto, connessione Wi-Fi ad alta velocità, smart TV, minibar, cassaforte e climatizzazione autonoma. Le suite vista mare o giardino offrono spazi più ampi e suggestivi affacci sul paesaggio naturale. Alcune includono anche ambienti separati giorno/notte e zone lounge esterne arredate.

L'idea è quella di creare stanze che non siano solo spazi per dormire, ma ambienti in cui ritrovare equilibrio, respirare il silenzio degli ulivi, lasciarsi avvolgere dalla luce e dai profumi della Puglia. Non a caso, ogni camera è concepita come un piccolo rifugio privato, dove l'estetica incontra la funzione e il design accompagna, senza mai sovrastare, l'identità del luogo.

Cala Ponte, il gusto della Puglia tra innovazione e memoria

Punto di forza della proposta è Hedoné, il ristorante interno, affidato allo chef Michele De Rosa. La sua cucina, creativa e identitaria, nasce da un viaggio che parte dai sapori dell'infanzia e attraversa il mondo. De Rosa, cresciuto tra le ricette della nonna e l'esperienza maturata nei resort di lusso internazionali, propone piatti che raccontano storie: come il tonno con salsa al passion fruit, spuma di dragon fruit e salicornia, o la ceviche di ricciola con gelato al basilico.

Colazione da Cala Ponte (foto Rosati)

I prodotti sono stagionali e a km0, selezionati dalle masserie locali e dal pescato del giorno. L'anima mediterranea si riflette anche nell'offerta beverage: cocktail sartoriali firmati dalla bar manager Silvia Mazzotta si possono gustare all'Otium Lounge Bar nella hall o al Pool Bar a bordo piscina.

Cala Ponte, ospitalità e benessere in chiave pugliese

Benessere, gusto e connessione con il paesaggio sono i tre pilastri dell'esperienza firmata Cala Ponte. L'area wellness offre sauna, bagno turco, jacuzzi, percorso Kneipp, docce emozionali, palestra Technogym, oltre a campi sportivi per tennis e calcetto. A pochi metri si trovano una caletta libera e un lido convenzionato raggiungibile con navetta. Gli ambienti, curati nei minimi dettagli, raccontano la bellezza imperfetta e autentica della tradizione pugliese: dai murales di giare giganti dell'artista Gianmatteo Moramarco alle ceramiche di Grottaglie firmate Giuseppe Fasano.

La Spa di Cala Ponte (foto Rosati)

La struttura dispone anche di spazi per eventi privati e aziendali: una sala meeting da 36 mq, una saletta per cene riservate da 26 mq e diverse aree verdi per momenti conviviali immersi nella natura.

Una porta sul Mediterraneo e sulla Puglia autentica

Polignano a Mare, patria di Domenico Modugno e icona del turismo pugliese, fa da cornice ideale al Cala Ponte. Dalla Lama Monachile alla Grotta Palazzese, fino alla Red Bull Cliff Diving e al Festival del Libro Possibile, la cittadina offre bellezze naturali e cultura. Cala Ponte propone tour enogastronomici, percorsi in bici, visite nei borghi vicini come Alberobello e Monopoli, e corsi di cucina per scoprire la vera anima del territorio.

Polignano a Mare

Sostenibilità e visione a lungo termine

Cala Ponte adotta pratiche ecosostenibili: energia da fonti rinnovabili, riduzione dell'uso di plastica, irrigazione intelligente, colonnine per veicoli elettrici e filiera corta per l'approvvigionamento alimentare. Il progetto ha beneficiato del sostegno del Pia Turismo gestito da Puglia Sviluppo, dimostrando come innovazione e rispetto per il territorio possano convivere.