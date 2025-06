Dieci Ristorante, sapori della Tuscia in versione d’autore

Nel cuore della Tuscia, a Nepi, nasce Dieci, un ristorante che si propone come nuovo punto di riferimento per l’alta cucina nel Lazio. Una sfida ambiziosa che fonde raffinatezza, creatività e radici locali, sotto la guida dello chef Jordan Giusti, giovane talento che ha scelto di raccontare la propria visione gastronomica con uno stile contemporaneo e profondamente identitario.

Chef Jordan Giusti di Dieci Ristorante

Il nome Dieci non è casuale: evoca perfezione, struttura, coerenza. È il simbolo di un percorso che si snoda tra emozione e tecnica, dove ogni dettaglio - dall’accoglienza alla mise en place, dall’atmosfera al sottofondo musicale - è pensato per concentrare l’attenzione sull’esperienza del gusto. Qui il fine dining non è solo forma, ma contenuto narrativo, un linguaggio fatto di ricordi, materie prime locali e visioni personali.

Uno dei piatti di chef Jordan Giusti

La cucina e il menu degustazione di Dieci Ristorante

Il cuore dell’esperienza è il menu degustazione, disponibile in due formati – tre o cinque portate – pensato come un racconto stagionale che attraversa i sapori della tradizione e li reinterpreta con eleganza. Ogni piatto è un microcosmo di memoria e innovazione, in cui la materia prima viene esaltata con rispetto, senza mai forzature.

Risotto carnaroli con indivia, mosto cotto e nocciole della Tuscia di Dieci Ristorante

Tra le creazioni che meglio rappresentano la filosofia di Dieci, spicca lo “Spaghetto con la cipolla di Nepi”, tributo poetico alla cucina contadina. Un piatto essenziale solo all’apparenza, dove la dolcezza della cipolla bianca, stufata lentamente fino a diventare crema, abbraccia la pasta con delicatezza e profondità. L’olio extravergine della zona completa il quadro con equilibrio, lasciando emergere tutta l’intensità dell’unico ingrediente protagonista.

Intensa e raffinata anche l’interpretazione del “Tortello ripieno di costine brasate, rucola e mela Annurca”: sapori decisi ma armonici, dove la carne si fonde con la freschezza della mela e la vivacità erbacea della rucola. Un piatto che gioca sulla memoria del comfort food, ma lo riveste di nuovi codici estetici e gustativi. Colpisce per eleganza il piatto a base di “Anguilla, porro brasato e pompelmo”, in cui la ricchezza della carne dell’anguilla trova bilanciamento nella dolcezza del porro e nella nota agrumata del pompelmo. Un gioco sapiente di contrasti, che seduce il palato e rinnova ogni boccone.

Rapa gratinata, salsa di barbabietola rossa e kiwi di Dieci Ristorante

A chiudere, il “Coniglio leprino con paté di coratella e carote” è un omaggio sincero alla cucina rustica, riletto con mano moderna. Il gusto pieno del coniglio, razza autoctona di grande valore, dialoga con la coratella in una composizione raffinata, alleggerita dalle diverse consistenze della carota, tra crema e radice arrosto.

Ogni piatto è costruito come un piccolo racconto visivo e gustativo, dove tecnica ed emozione si incontrano in un equilibrio sottile. La carta dei vini, curata con attenzione e sensibilità, valorizza il territorio e accoglie etichette naturali, con un respiro che va oltre i confini locali per abbracciare selezioni internazionali di carattere. Jordan Giusti, dopo importanti esperienze in cucine stellate, firma qui un progetto personale, profondo, che parla la lingua della sua terra con accento moderno. Dieci è la realizzazione di un sogno: quello di dare forma al gusto della memoria, un piatto alla volta.