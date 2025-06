Platea, a Milano il Bistrot versatile per ogni momento della giornata

Un nuovo indirizzo da scoprire nel cuore di Milano: si chiama Platea ed è il concept bistrot appena inaugurato in Piazza Napoli, a due passi da zona Tortona. Un luogo che unisce eleganza e informalità, pensato per accogliere e far incontrare le persone in un’atmosfera calda e raffinata, dove il cibo è al centro della condivisione. Il nome richiama le plateiai, le antiche piazze greche in cui le comunità si ritrovavano per dialogare, vivere e socializzare. È proprio questo lo spirito che anima Platea: diventare un palcoscenico di storie, relazioni e sapori, dove ogni momento della giornata ha il suo spazio e la sua atmosfera.

«Il cibo, oltre a essere sano, buono e giusto, è condivisione. Come il pranzo della domenica, che nella nostra cultura rappresenta un momento speciale da vivere insieme. Platea nasce con questo spirito: un luogo dove ogni giorno il tempo prende sapore e ogni incontro si trasforma in un’esperienza da ricordare» spiega Eva Isufi, founder di Platea.

Platea, un bistrot che accompagna ogni momento della giornata

Platea è aperto tutti i giorni, dalla mattina fino a tarda sera. Si comincia con il profumo del caffè e la luce del giorno, si prosegue con pranzi sorprendenti, per arrivare agli aperitivi del tramonto e concludere con cocktail d’autore e conversazioni rilassate nella quiete della sera.

Ogni dettaglio dell’ambiente è stato pensato per creare un’esperienza immersiva: materiali, luci, arredi sono studiati per trasmettere calore e accoglienza. Il cuore del locale è il suggestivo bancone girevole, che accompagna il ritmo della giornata trasformandosi da bar del mattino a fulcro della convivialità serale.

Platea, qualità e stagionalità: la cucina al centro dell’esperienza

La proposta gastronomica è basata sulla stagionalità e l’eccellenza delle materie prime, per offrire piatti che uniscono gusto, freschezza e autenticità. La cucina di Platea è pensata per soddisfare anche i palati più esigenti, mantenendo sempre un legame forte con la tradizione italiana.

Platea, uno spazio versatile e accogliente per ogni occasione

Che si tratti di un caffè veloce davanti alla grande finestra affacciata sulla strada, di un pranzo tra colleghi, di una cena tranquilla o di un dopocena tra amici, Platea offre sempre un’esperienza su misura. Gli spazi sono pensati per adattarsi ai diversi momenti: dall’ingresso luminoso e dinamico alla saletta interna più raccolta e intima, ogni angolo del bistrot racconta un’atmosfera diversa.