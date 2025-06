Relais Il Biserno: soggiornare tra i vigneti, con lo sguardo rivolto al mare

Tra le dolci colline dell’Alta Maremma, a pochi minuti dalle spiagge del Mar Tirreno, sorge il Relais Il Biserno: un’oasi di charme immersa nella natura, dove ogni dettaglio è pensato per offrire agli ospiti un’esperienza di autentico benessere.

Relais Il Biserno al tramonto

Situato a Bibbona (LI), nel cuore della Tenuta di Biserno - la prestigiosa cantina fondata nel 2001 dalla famiglia Antinori e oggi guidata da Niccolò Marzichi Lenzi - il relais conquista con la sua atmosfera raccolta, elegante e genuinamente toscana. Una dimora settecentesca, circondata da giardini profumati, angoli bucolici, orti, ulivi e una luminosa limonaia, che regala un’immersione completa nel paesaggio e nei ritmi della campagna.

Relais Il Biserno nell'Alta Maremma

Le camere e suite di Relais Il Biserno

Progettato da un team di architetti italiani, il relais si distingue per il suo stile raffinato: il grande salone centrale con volte a crociera conduce a salotti intimi, arredati con gusto e arricchiti da tonalità calde e colori ispirati alla terra.

Gli interni di Relais Il Biserno
Il salone di Relais Il Biserno
Una delle camere di Relais Il Biserno
Una delle camere di Relais Il Biserno

Con solo quattro camere, il Relais Il Biserno propone un soggiorno esclusivo, dove il lusso è fatto di quiete, natura e cura artigianale. La suite, ampia e luminosa, offre una zona giorno con due comodi divani e una camera con letto a baldacchino affacciata sul mare. Le camere deluxe, tutte diverse tra loro per arredi, colori e vista, sono impreziosite da affreschi che raccontano la bellezza della macchia mediterranea. A completare l’esperienza, una splendida piscina a sfioro incorniciata dai cipressi: un luogo perfetto per concedersi momenti di relax assoluto, immersi nei profumi e nei suoni della campagna toscana.

Un viaggio nei grandi rossi della Costa Toscana da Relais Il Biserno

Il soggiorno può essere reso ancora più speciale grazie alle degustazioni dei vini pregiati prodotti dalla tenuta, vere eccellenze del territorio. Le degustazioni di vini alla Tenuta di Biserno, parte integrante del Relais Il Biserno, rappresentano una delle esperienze più autentiche e raffinate che la struttura offre ai suoi ospiti.

L'infinity pool di Relais Il Biserno

La tenuta è specializzata in vini di altissimo livello, prodotti con uve internazionali - come Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot - coltivate su suoli che conferiscono carattere e profondità ai vini. Durante le degustazioni guidate, i visitatori possono scoprire le etichette più prestigiose della cantina, come: Il Pino di Biserno, elegante e vellutato. Biserno, il cru di punta, ricco, strutturato e longevo. Lodovico, un vino iconico, prodotto solo nelle annate migliori e in quantità limitatissime.

L'entrata di Relais Il Biserno

Le degustazioni si svolgono in ambienti curati e suggestivi della tenuta, spesso abbinate a visite tra le vigne e nella barricaia, dove i vini affinano lentamente. L’esperienza è pensata per coinvolgere tutti i sensi e per raccontare, attraverso ogni calice, la filosofia produttiva della famiglia Antinori.