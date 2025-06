Ca' di Dio punta in alto: lo stellato Carmine Amarante alla guida dei ristoranti

Dal prossimo 1° luglio, Carmine Amarante sarà il nuovo executive chef di Ca' di Dio, l'hotel 5 stelle affacciato sulla laguna di Venezia. Alla guida del ristorante fine dining Vero, del più informale Essentia e del cocktail bar Alchemia, lo chef napoletano firmerà l'intera proposta gastronomica della struttura, portando con sé un approccio personale, radicato nella cultura italiana e allo stesso tempo aperto alle influenze del mondo.

L'hotel Ca' di Dio a Venezia

Che cosa sapere su Carmine Amarante, nuovo executive chef di Ca' di Dio

Classe 1990, originario di Napoli, Amarante ha costruito negli anni un profilo internazionale di peso. Dopo aver mosso i primi passi in cucine importanti come quelle del Don Alfonso e di Nino Di Costanzo, ha lavorato al fianco di Heinz Beck, per poi spostarsi a Tokyo, dove ha ricoperto il ruolo di executive chef all'Armani Ristorante. Un'esperienza, quella giapponese, che lo ha consacrato tra i nomi più interessanti della scena contemporanea, culminata con il riconoscimento di "Chef dell'anno" in Asia da parte del Gambero Rosso nel 2022.

Carmine Amarante nuovo executive chef di Ca‘ di Dio

Nel corso della sua carriera, Amarante ha collezionato poi altri premi e conferme: una stella Michelin nel 2018, le 3 Forchette del Gambero Rosso ininterrottamente dal 2017 al 2025, il 15° posto nella classifica 50 Best Italy 2025 e un punteggio di 15.5/20 da parte della guida francese Gault&Millau. Un curriculum che racconta non solo tecnica e rigore, ma anche una visione solida, riconosciuta sia in Italia sia all'estero.

«La filosofia culinaria di Amarante si fonda su una raffinata semplicità: ogni piatto nasce da un profondo rispetto per la materia prima e da una costante ricerca di equilibrio tra sapori, forme e consistenze. L'ingrediente è il protagonista assoluto, valorizzato da tecniche contemporanee che ne rispettano l'essenza e ne amplificano l'autenticità» scrivono dall'hotel. Un approccio che trova continuità anche nella sua idea di cucina come spazio di relazione. Amarante lavora sulla connessione tra memoria e contemporaneità, tra prodotto e racconto, senza perdersi in eccessi estetici o tecnicismi fini a sé stessi.

Ca' di Dio, con Amarante, guarda a un'esperienza all day long

Ca' di Dio - parte della collezione VRetreats, brand di hôtellerie firmato VOIhotels, e affiliato a Small Luxury Hotels of the World - sceglie così di puntare sull'identità, affidando a un profilo forte e ben definito il compito di consolidare la propria reputazione nel panorama dell'hotellerie veneziana di alto livello. La nuova direzione gastronomica guarda infatti a un'esperienza di ristorazione che attraversi tutti i momenti della giornata, dalla colazione al cocktail serale, passando per una proposta fine dining pensata per distinguersi in una città dove l'offerta, seppur abbondante, non sempre brilla per originalità.