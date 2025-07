Scoprire Neuchâtel: dal lago agli orologi fino alla produzione di assenzio

La Regione di Neuchâtel, incastonata tra il più grande lago interno della Svizzera e le dolci alture del Giura, si presenta come una destinazione che armonizza l'eleganza rilassata con un'offerta variegata di esperienze.

La Regione di Neuchâtel presenta diversi percorsi ciclabili panoramici

A poche ore dalla Lombardia, questa gemma nascosta invita a un ritmo più lento, favorendo l'esplorazione di percorsi ciclabili panoramici, un'immersione in un ricco patrimonio culturale e la scoperta di un artigianato senza tempo, in particolare quello legato all'orologeria.

Cicloturismo a Neuchâtel: itinerari tra vigne e paesaggi giurassiani

La Regione di Neuchâtel è un'esperienza da vivere in bicicletta. I percorsi ciclabili, ben segnalati e adatti a ogni livello, si snodano attraverso vigneti dorati, suggestivi villaggi medievali e vedute alpine che sfiorano il confine francese.

I vigneti a picco sul lago di Neuchâtel

Che si tratti di passeggiate rilassanti lungo le rive del lago o di tour più impegnativi tra le alture, il territorio offre un ventaglio di itinerari per tutti i gusti. Un esempio è l'Areuse Bike, un tour di 23 km con 440 metri di dislivello che attraversa le miniere d'asfalto e le distillerie di assenzio della Val-de-Travers, un percorso di media difficoltà che combina natura e storia locale.

Un vecchio ponte in roccia nelle gole dell'Areuse

Dopo l'attività fisica, le ricompense non mancano: rilassanti passeggiate lungo rive tranquille, la scoperta dei segreti dell'orologeria svizzera e un tuffo nei sapori della cucina locale. Un vantaggio significativo per i visitatori è la Neuchâtel Tourist Card (NTC), ottenibile con un solo pernottamento nella regione, che offre accesso gratuito a oltre 40 attività, inclusi noleggio bici, musei, seggiovie e funicolari, facilitando un'immersione completa nelle proposte del territorio.

L'Orologeria di Neuchâtel: un viaggio nel tempo e nell'artigianato

Neuchâtel non è solo natura e fascino, ma batte al ritmo della storia dell'orologeria. Sede di alcune delle maison orologiere più prestigiose al mondo, attratte qui da secoli di perfezione artigianale, la regione offre esperienze coinvolgenti.

Il museo dell'orologeria a La Chaux-de-Fonds

I visitatori possono apprendere le basi dell'orologeria, visitare manifatture leggendarie e ripercorrere l'evoluzione stessa del tempo, immergendosi in un universo affascinante di precisione e maestria. Il sito watchexplorer.swiss offre ulteriori dettagli su queste esperienze.

La Chaux-de-Fonds e Le Locle: patrimonio Unesco e architettura d'avanguardia

La città di La Chaux-de-Fonds, culla di figure iconiche come Le Corbusier e Louis Chevrolet, è un fulcro culturale. Qui si possono ammirare le opere giovanili dell'architetto, come “Maison Blanche” e “Villa Turque”, esemplari di architettura all'avanguardia per l'epoca.

La Chaux-de-Fonds con l'originale pianta a scacchiera

La cittadina, caratterizzata da un'originale pianta a scacchiera, è stata riconosciuta, insieme a Le Locle, Patrimonio Unesco dal 2009, ed è considerata la capitale svizzera dell'Art Nouveau.

Il municipio della cittadina Le Locle

Elementi dello stile Sapin si ritrovano negli androni delle case, sui balconi e nell'Antico Crematorio del cimitero comunale.

La “Fata Verde”: l'assenzio e i suoi segreti nella Val-de-Travers

Un prodotto distintivo del territorio è l'assenzio, distillato dal sapore amaro, la cosiddetta “fata verde”. Prodotto in Val-de-Travers fin dal XVIII secolo come elisir curativo e sopravvissuto in clandestinità per quasi un secolo, oggi le distillerie di Couvet, Môtiers e altri villaggi aprono i battenti per degustazioni e per svelare i segreti di questa bevanda a base di erbe aromatiche.

Un prodotto distintivo del territorio è l'assenzio (foto: Guillaume Perret)

Per chi desidera abbinare la visita alle distillerie alla scoperta delle bellezze naturalistiche, è possibile percorrere a piedi parte della “Via dell'Assenzio”.

Fascino medievale e meraviglie naturali di Neuchâtel

Neuchâtel invita a esplorazioni a piedi, lungo la riva del lago, attraverso il Parc des Jeunes-Rives fino al Quai Osterwald, con la suggestiva Passarelle de l'Utopie. Il centro storico, con il suo Castello del XII secolo, offre una vista panoramica sulla città e sul lago.

Passarelle de l'Utopie

Tappe consigliate includono il Musée d'art et d'histoire, dove sono esposti gli automi di Jaquet-Droz, e il Centre Dürrenmatt con le opere pittoriche dello scrittore svizzero.

Il castello di Neuchâtel

Le meraviglie naturali della regione includono l'anfiteatro roccioso del Creux du Van, icona della Val-de-Travers, con pareti verticali alte 160 metri che circondano una conca valliva di quattro chilometri. In questa riserva naturale, percorribile a piedi, vivono camosci, stambecchi e marmotte.

Creux du Van

Al centro della conca, la "Fontaine Froide" mantiene una temperatura costante di 4 °C. Tra Noiraigue e Boudry, il sentiero si snoda tra ponti in pietra e scalinate per ammirare un altro spettacolo naturalistico: le gole dell'Areuse.

Il bagliore dorato di Neuchâtel: La Yellow Stone e il non-filtré

Il carattere distintivo di Neuchâtel è esaltato dalla Yellow Stone, una pietra calcarea dal caldo giallo estratta a Hauterive, che conferisce alla città il suo fascino dorato unico, ricordando la descrizione di Balzac che la paragonava a "una noce di burro al sole". Questa pietra è una firma visiva morbida, luminosa e inconfondibilmente locale.

Il centro storico di Neuchâtel con i caratteristici edifici in pietra gialla

Sul versante enologico, il Non-filtré è il vino bianco simbolo di Neuchâtel: torbido, fresco e di grande carattere. Raccolto nei vigneti che costeggiano il lago, è il primo vino dell'anno svizzero e una vera espressione del terroir locale.

Il Non-filtré è il vino bianco simbolo di Neuchâtel (foto: neuchatel-vins-terroir.ch)

Più che una semplice bevanda, rappresenta una tradizione che si condivide nelle tavole invernali e nelle festività, e la sua velatura è parte integrante del suo fascino.

Dove mangiare

Restaurant La Voile

Situato sulle rive del lago di Neuchâtel, La Voile accoglie i suoi ospiti in un ambiente raffinato e luminoso. Gli interni combinano linee contemporanee e dettagli caldi che creano un’atmosfera intima e conviviale, ideale per un pranzo rilassante o una cena all’insegna della scoperta. Nella bella stagione, la splendida terrazza panoramica regala una vista suggestiva sul lago e sul paesaggio circostante, rendendo ogni momento speciale.

Gli interni del Restaurant La Voile

La cucina di La Voile è un viaggio sensoriale che unisce influenze asiatiche e latine, reinterpretate con creatività e rispetto per le stagioni. A pranzo vengono proposti menu settimanali che valorizzano i prodotti freschi locali. La sera, l’esperienza si arricchisce con i menu “Omakase”, percorsi a sorpresa abbinabili a vini selezionati o a bevande artigianali analcoliche.

Uno dei piatti del Restaurant La Voile

A soli 5 minuti dal centro di Neuchâtel, il ristorante è facilmente raggiungibile e dispone di parcheggi nelle vicinanze. La sua posizione privilegiata in riva al lago lo rende la cornice perfetta per eventi, celebrazioni e momenti di convivialità da ricordare.

Restaurant La Voile Route des Falaises 14 2000 Neuchâtel (Svizzera) Tel +41 032 724 61 33

Restaurant Dix Neuf

Situato nel cuore di Neuchâtel, il ristorante Dix Neuf Indian Cuisine accoglie gli ospiti in un ambiente elegante e accogliente. Le sale, arredate con dettagli caldi e tocchi contemporanei, creano un’atmosfera conviviale ideale per una cena rilassata o un pranzo tra amici. Il servizio cordiale contribuisce a far sentire ogni cliente come a casa.

La sal ainterna del Restaurant Dix Neuf

Lacucina fusion indo-occidentale nasce dall’incontro tra le ricche spezie indiane e i sapori più delicati della gastronomia europea. Il menu propone piatti che spaziano dai classici Thali ai raffinati curry, passando per specialità come il Pollo al burro o il Paneer Makhani, fino ai dessert tradizionali come il Gulab Jamun. Ogni proposta racconta una storia di creatività e passione.

Uno dei piatti del Restaurant Dix Neuf

Facilmente raggiungibile in pochi minuti dal centro, Dixneuf si trova in Rue du Bassin 12, una posizione comoda e ben servita. Che si tratti di un pasto veloce o di un’esperienza gastronomica completa, il ristorante è la cornice perfetta per scoprire nuovi sapori.

Restaurant Dix Neuf Rue du Bassin 12 2000 Neuchâtel (Svizzera) Tel +41 32 544 68 00

Restaurant La Dispensa

Nel cuore di Neuchâtel, il ristorante La Dispensa accoglie i suoi ospiti in un ambiente intimo e raffinato, che richiama la calda ospitalità delle case italiane. La sala principale, luminosa e arredata con eleganza, offre una piacevole vista sulla cucina a vista, mentre la cantina privata regala un’atmosfera riservata per occasioni speciali. Ogni dettaglio è pensato per far sentire i clienti come a casa.

Una delle sale del Restaurant La Dispensa (foto: Facebook)

La cucina italiana contemporanea è la vera protagonista. Ogni piatto nasce dalla ricerca appassionata di materie prime di eccellenza e dalla volontà di combinare tradizione e creatività. Le ricette sono preparate al momento per garantire la massima freschezza e valorizzare i sapori autentici. La cantina dei vini offre un’accurata selezione delle migliori etichette italiane, perfette per accompagnare ogni portata.

Uno dei piatti del Restaurant La Dispensa (foto: Facebook)

Situato in pieno centro città, La Dispensa è facilmente raggiungibile a piedi o con i mezzi pubblici. Grazie al servizio di catering e chef a domicilio, l’esperienza unica del ristorante può essere vissuta anche a casa o in azienda, con la stessa qualità e professionalità.

Restaurant La Dispensa Rue des Bercles 3 2000 Neuchâtel (Svizzera) Tel +41 032 325 88 88

Dove dormire

Hotel Palafitte

L’Hotel Palafitte è un hotel costruito su palafitte, affacciato sul maestoso Lago di Neuchâtel. Le sue 38 eleganti padiglioni individuali, arredati come Junior Suite, offrono una terrazza privata con vista mozzafiato sull’acqua o sulla riva. L’atmosfera è intima e raffinata, perfetta per una fuga romantica o un soggiorno esclusivo immersi nella natura.

Le strutture a palafitta dell‘Hotel Palafitte (foto: Facebook)

Tra i numerosi servizi, gli ospiti possono godere della Cigar Lounge, del bar con camino, del centro fitness Marechal accessibile gratuitamente e del suggestivo Bar della Baia Estiva, ideale per un cocktail a pochi passi dal lago. Per chi desidera un’esperienza di puro relax, è possibile richiedere trattamenti benessere direttamente nel proprio padiglione. L’hotel dispone anche di sale meeting moderne e può ospitare eventi privati e matrimoni esclusivi.

Una delle stanze dell'Hotel Palafitte (foto: Facebook)

La ristorazione è affidata a La Table du Palafitte, uno dei migliori ristoranti di Neuchâtel, dove lo chef Ludovic Pigeat propone piatti stagionali creati con prodotti regionali. Le ampie vetrate offrono una vista spettacolare sul paesaggio circostante, rendendo ogni pasto un’esperienza memorabile.

Hotel Palafitte Route des Gouttes-d'Or 2 2000 Neuchâtel (Svizzera) Tel +41 32 723 02 02

Beau Rivage Hotel

L’Hotel Beau-Rivage accoglie i suoi ospiti in un ambiente di lusso a cinque stelle affacciato sul suggestivo Lago di Neuchâtel. Le sue eleganti camere e suite, tra cui le spaziose Suite Alfred Borel ed Esplanade da 107 m², offrono viste spettacolari sul lago, sul giardino e sulle Alpi. Ogni spazio è pensato per coniugare comfort ed eleganza, garantendo un soggiorno indimenticabile.

Il Beau Rivage Hotel

Tra i numerosi servizi, l’hotel mette a disposizione una raffinata area benessere con hammam privato, sala fitness e un ricco programma di massaggi, dal rilassante Lomi Lomi al tonico massaggio anti-jet lag. Le sale eventi, versatili ed esclusive, sono ideali per meeting aziendali e feste private curate nei minimi dettagli dal team di esperti.

Una delle suite del Beau Rivage Hotel

La ristorazione è affidata al rinomato ristorante O’Terroirs, premiato con 15 punti Gault & Millau, dove lo chef Mickaël Lavoisier propone piatti che uniscono sapori locali e influenze mediterranee. Un’esperienza gastronomica che celebra la qualità e l’autenticità degli ingredienti selezionati.

Beau-Rivage Hotel Esplanade du Mont-Blanc 1 2000 Neuchâtel (Svizzera) Tel +41 032 723 15 15

Hotel Beaulac

Situato sulle rive del Lago di Neuchâtel, l’Hôtel Beaulac accoglie i suoi ospiti in un ambiente elegante che unisce l’atmosfera urbana e il fascino di una cornice naturale unica. A pochi passi dal centro storico, l’hotel offre camere raffinate, dalla Comfort alla Grande Suite, tutte curate nei dettagli e dotate di ogni comfort per un soggiorno all’insegna del relax o del business.

L'Hotel Beaulac (foto: Facebook)

Gli ospiti possono usufruire di numerosi servizi esclusivi, tra cui una palestra ultramoderna, un Business Center, il parcheggio privato e una reception attiva 24 ore su 24. Le spaziose sale riunioni permettono di organizzare eventi e incontri di lavoro in un contesto prestigioso. Il team è sempre disponibile per garantire un’esperienza impeccabile e personalizzata.

Una delle suite dell''Hotel Beaulac (foto: Facebook)

L’offerta gastronomica spazia dal ristorante Lake Side, con cucina fusion e vista panoramica, al suggestivo rooftop Waves, ideale per sorseggiare cocktail ascoltando DJ set dal vivo. La proposta si completa con un elegante sushi bar e una lounge perfetta per momenti di relax sul lago.