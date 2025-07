Tre dessert estivi da provare in alcuni ristoranti italiani gourmet

Capita che passi tutta l’estate in giro alla scoperta dei migliori stabilimenti balneari italiani in un’avventura incredibile impastata di sale, mare e dolci che anche sotto l’ombrellone o nelle belle cene estive sono il mio appuntamento irrinunciabile.

I tre dessert stellati da non perdere

Come co-autrice di Guida ai migliori stabilimenti balneari d’Italia, non si contano le migliaia di chilometri percorsi in questi mesi a bordo di una vecchia MG decappottabile blu brillante attraverso tutta la costa italiana, ma spenti i motori, arriva la sera e con lei, le cene che regalano gioia e benessere in palazzi storici incantevoli o nella frescura dei vigneti.

Tre dessert stellati da non perdere

Le tre più interessanti dell’estate finora? Sono in tre luoghi spettacolari e iconici con chef stellari.

Ristorante San Gregorio , dentro la tenuta di Feudi San Gregorio ad Avellino ,

, dentro la tenuta di ad , Sustanza nella galleria Principe di Napoli sotto la guida dello chef Marco Ambrosino

nella sotto la guida dello Dattilo nel cuore della tenuta Ceraudo a Strongoli (Kr) di Caterina Ceraudo.

Panna e fragole di San Gregorio

Tre dessert che non sono solo da mangiare ma da assaporare lentamente, inspirando ed espirando come in un centro benessere: inspiri profumi intensi ed espiri freschezza e leggerezza.

Il “Panna e fragole” di San Gregorio: bellissima composizione cromatica con una base di crumble alla mandorla, creme di fragola e mandorla, gel al limone, crema al basilico e panna.

Panna e fragole di San Gregorio

Un classico rivisitato in maniera elegante ma col cuore nell’immediatezza del mix intramontabile panna e fragole.

Iftar di Sustanza

Più che un dolce, una esperienza dal grande impatto emozionale e simbolico, orchestrata magnificamente dal pastry chef Federico Andreini. Iftar in arabo è il pasto serale con cui i Musulmani interrompono il digiuno quotidiano dopo il tramonto.

Iftar di Sustanza

Questo dessert rituale compare dopo aver acceso incenso profumato che si espande nell’aria ed è un shock percettivo, ammaliante, il “nuovo” che stimola la curiosità e solletica il pensiero. Iftar è armonia fatta di Muhallabya alle rose, dattero ossidato, ficoboshi, tapioca in brodo di fiori e cera d’api, ricotta di mandorla, sommacco, limone salato, cenere di agrumi, injera al farro monococco e ghiande.

Sustanza Galleria Principe di Napoli, 13 80135 Tel +39 081 3795766

Pesche e liquirizia di Dattilo

Questo dessert è un raggio di luce intenso che pian piano si fa strada sul tuo palato. Un incanto regalato dalla cremosità del gelato alla liquirizia avvolta da sottili fette di pesche caramellate su un cuscino di pesche.

Pesche e liquirizia di Dattilo

Un dessert/istantanea delle giornate di fusione con la bellezza della tenuta Ceraudo fra olivi del 1500, vigneti rigogliosi e il calore di una famiglia da cui non vorresti mai più separarti.

Dattilo Contrada Maremonti, 4/6 88816 Strongoli (Kr) Tel +39 0962 865613

Il viaggio continua! Quali altre stelle brilleranno nel mio piatto da dessert?