Club Med sbarca in Sudafrica: dal 2026 un resort tra oceano e safari

Club Med, pioniere delle vacanze all-inclusive, si prepara a inaugurare una nuova era del turismo in Sudafrica con l'apertura del Club Med South Africa Beach & Safari a luglio 2026. Questa iniziativa segna l'ingresso del brand in una destinazione finora meno battuta dal turismo internazionale, introducendo il primo concetto di vacanza Premium All Inclusive nel Paese.

Club Med South Africa Beach & Safari (foto: Facebook)

L'offerta è pensata per combinare il relax balneare sulla Dolphin Coast con l'emozione di un safari immersivo nel Mpilo Safari Lodge, all'interno di una riserva privata che ospita i Big Five.

Un'esperienza tra oceano e savana: Club Med Sudafrica

Il Resort Premium All Inclusive offrirà un'esperienza di soggiorno in riva all'Oceano Indiano, nel cuore di una natura selvaggia e incontaminata. La proposta si arricchisce con l'opportunità di vivere un'autentica avventura safari nel Mpilo Safari Lodge, situato in una riserva privata di 18.000 ettari.

Un'esperienza tra oceano e savana: Club Med Sudafrica

Qui, gli ospiti avranno la possibilità di avvistare i Big Five (leone, leopardo, elefante, rinoceronte, bufalo africano) accompagnati da ranger esperti, con safari guidati e un'offerta specifica per famiglie con bambini. L'accesso al Mpilo Safari Lodge è esclusivo per gli ospiti Club Med a partire dai 4 anni, e l'esperienza può essere prenotata come estensione del soggiorno al mare.

L'architettura e il design che incontrano la natura sudafricana

Il Club Med South Africa Beach & Safari, situato a soli 30 minuti dall'aeroporto internazionale King Shaka (Durban), si estende su 32 ettari tra dune, foreste costiere e spiagge. Il Resort ospiterà 411 camere, di cui 345 Superior e 35 Deluxe, immerse in un paesaggio preservato con design contemporaneo che integra materiali grezzi e tonalità ispirate alla costa. L'architettura, curata dallo studio sudafricano Craft of Architecture, unisce pietra locale, legno chiaro e ampie vetrate, garantendo una fluida continuità tra spazi interni ed esterni.

Come saranno alcuni degli spazi interni del resort (foto: Facebook)

Un'area Exclusive Collection - Ilanga offrirà 66 Suite per un'esperienza più intima e servizi personalizzati. Il design degli interni, frutto della collaborazione tra Mobius e lo studio parigino MHNA, riflette la cultura Zulu attraverso motivi grafici, tessuti artigianali e una palette naturale.

Gastronomia, divertimento e benessere per un soggiorno indimenticabile

L'offerta gastronomica del Resort prevede due ristoranti: Oceana, con cucina internazionale, e il Nguni Gourmet Club, specializzato in frutti di mare sudafricani e prodotti locali. Diversi bar, tra cui l'Injabulo e il Dunes Beach Bar con vista sull'oceano, garantiranno un'atmosfera vivace e rilassante. Il Resort disporrà di quattro piscine, inclusa una piscina Zen dedicata agli adulti e un'area piscina per famiglie. L'intrattenimento serale celebrerà la ricchezza culturale del Sudafrica.

Come saranno alcuni degli spazi interni del resort (foto: Facebook)

Per gli amanti dello sport e del benessere, il Resort offrirà una scuola di surf (una novità per Club Med), escursioni guidate in bici gravel tra campi di canna da zucchero e sentieri costieri, campi da padel, trapezio volante e numerose attività per famiglie. Un centro benessere con Spa e hammam completerà l'offerta di relax. I Kids Club, con programmi per bambini dai 4 mesi ai 17 anni, e il programma Amazing Family garantiranno divertimento per tutte le età.

Sostenibilità e impatto sul territorio: l'impegno di Club Med in Sudafrica

Il progetto Club Med South Africa Beach & Safari, con un investimento stimato di oltre 2 miliardi di rand (circa 100 milioni di euro), è finanziato da un consorzio di investitori sudafricani e sviluppato da Collins Residential. Si prevede la creazione di oltre 800 posti di lavoro diretti e 1.500 indiretti.

Sostenibilità e impatto sul territorio: l'impegno di Club Med in Sudafrica

Club Med si impegna attivamente nella sostenibilità ambientale, puntando alle certificazioni Green Globe e Green Star 4-Star. Saranno implementate soluzioni come tetti verdi, pannelli fotovoltaici, ventilazione naturale e sistemi di risparmio idrico. Inoltre, il Resort collaborerà con la ONG Agrisud per integrare i produttori locali nella filiera, rafforzando il legame con il territorio del KwaZulu-Natal.

Club Med in Italia

In Italia, Club Med consolida il proprio posizionamento premium con una crescita costante e nuovi progetti di sviluppo. Attualmente presente con i resort di Cefalù e Pragelato-Sestriere, il gruppo francese considera il mercato italiano strategico per la combinazione di bellezza naturale, cultura e accoglienza che rispecchiano i valori del brand. Dopo aver registrato un incremento del fatturato del 7% nel 2024, Club Med guarda al futuro con l’obiettivo di aprire tre o quattro nuove strutture tra mare e montagna, proponendo un concetto di lusso accessibile basato sul modello “premium all-inclusive”. Un’offerta che risponde alla crescente domanda di vacanze senza pensieri, grazie a servizi integrati, esperienze curate e comfort che semplificano l’organizzazione del soggiorno, sia per chi cerca il relax mediterraneo sia per chi predilige la montagna in estate e inverno.