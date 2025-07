Hotel con ristorante gourmet a Benidorm: scopri il Barceló Benidorm Beach

Benidorm, la città dove il divertimento non dorme mai, accoglie ogni anno oltre due milioni di visitatori. È una destinazione iconica della Costa Blanca, dove il sole splende sulla sabbia dorata e le giornate scorrono tra mare, gastronomia e vita notturna. E proprio sul lungomare, in una posizione privilegiata di fronte alla spiaggia di Levante, sorge il raffinato Barceló Benidorm Beach, un 4 stelle che incanta per il suo design elegante e ispirato al Mediterraneo.

Gli interni del Barcelò Benidorm Beach

Le camere di Barceló Benidorm Beach

Con 264 camere dallo stile contemporaneo, l’hotel offre un’esperienza unica all’insegna del comfort e della bellezza. Le stanze del Barceló Benidorm Beach sono un rifugio di eleganza e comfort affacciato sul Mediterraneo.

Una delle camere del Barcelò Benidorm Beach

Ogni ambiente è pensato per regalare un’esperienza unica, grazie a un design moderno che richiama l’essenza della Costa Blanca e a dettagli curati che uniscono stile e funzionalità. La Junior Suite Vista Mare, fiore all’occhiello dell’hotel, vanta un’ampia terrazza attrezzata con zona solarium, tavolo per pranzi con vista e un accogliente salottino dove rilassarsi ascoltando il suono delle onde.

Una delle camere del Barcelò Benidorm Beach

All’interno, materiali pregiati e colori naturali creano un’atmosfera raffinata, perfetta per rigenerarsi dopo una giornata tra mare e movida. Un soggiorno qui significa immergersi nel fascino autentico di Benidorm, con il comfort di un 4 stelle che sa coniugare lusso, privacy e senso del luogo.

La splendida terrazza con piscina vista mare di Barcelò Benidorm Beach

Barceló Benidorm Beach è l’erede del glamour mediterraneo degli anni ’60, reinterpretato con gusto moderno. La sua atmosfera intima ed elegante è perfetta per vivere tutto il fascino di Benidorm, tra mare cristallino e il fascino vivace del centro storico.

La proposta gastronomica di Barceló Benidorm Beach

A rendere indimenticabile l’esperienza ci pensa anche La Santa María, il ristorante affacciato sulla spiaggia che celebra l’incontro tra la cucina latinoamericana e i profumi del Mediterraneo. Un menù degustazione in quattro portate, dove ogni piatto è un piccolo capolavoro di freschezza e creatività, abbinato a cocktail studiati dai mixologist per esaltare ogni sapore e offrire un vero viaggio sensoriale.

Aperitivi vista mare da Barcelò Benidorm Beach

Ma il cuore elegante dell’hotel batte anche al Lobby Bar, uno degli spazi più suggestivi della città, aperto ogni giorno dalle 17:00 alle 22:00. Qui interior design e mixology si fondono in un ambiente sofisticato, dove ogni drink è un piccolo evento, curato nei minimi dettagli, tanto nel gusto quanto nella presentazione. Mentre il rooftop bar, il B-Heaven, domina la città dall’alto: una terrazza spettacolare dove sorseggiare cocktail d’autore con vista sullo skyline e sul blu infinito del mare.

Ristorante La Santa Maria del Barcelò Benidorm Beach

L’attenzione al territorio si traduce anche nella collaborazione tra l’hotel e Casa Cremà, progetto creativo guidato da Marina Sanchís, che ha dato vita a una collezione esclusiva di cartoline artistiche. Una scelta che riflette l’impegno del gruppo Barceló attraverso il programma Barceló ReGen, volto a valorizzare cultura, imprese locali e sostenibilità.

Il beach bar del Barcelò Benidorm Beach

Barceló Benidorm Beach non è solo un hotel, ma un’esperienza che unisce design, gastronomia, arte e benessere, nel cuore di una delle mete più amate della Spagna. Un viaggio tra sapori, emozioni e panorami da cartolina, per vivere la Costa Blanca con stile.