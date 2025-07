Hotel sostenibili in Austria: scopri lo Stanglwirt per una vacanza di benessere

Incastonato nel cuore del Tirolo, ai piedi del massiccio del Wilder Kaiser, lo Stanglwirt non è un semplice hotel di lusso: è un manifesto vivente di sostenibilità, un esempio virtuoso di come l’alta ospitalità possa dialogare con la terra, l’acqua e l’energia, senza compromessi. Qui, ogni scelta è il frutto di una filosofia autentica che mette al centro la natura e il benessere delle persone.

Hotel Stanglwirt (foto Alexander Heil)

Stanglwirt, accoglienza e relax ecosostenibile

Già nel 1980, quando la parola “eco” era ancora sconosciuta ai più, Balthasar Hauser dava forma al primo Biohotel d’Europa: un’idea rivoluzionaria per l’epoca, ispirata alla tradizione contadina e all’amore per il territorio. Mentre nel resto del mondo si parlava appena di bioagricoltura, allo Stanglwirt si costruiva con materiali naturali locali, si installava una centrale a biomassa alimentata da scarti di segheria e si coltivava una visione sostenibile che oggi fa scuola.

Hotel Stanglwirt

Qui l’ospitalità è davvero circolare: l’acqua purissima sgorga dalla sorgente privata Kaiserquelle, il riscaldamento proviene da impianti geotermici e a biomassa che fanno risparmiare 430.000 litri di gasolio all’anno, e la cucina si nutre direttamente dell’orto e della fattoria biologica, dove si allevano mucche, cavalli Lipizzani e ovini con rispetto e dedizione. Il formaggio d’alpeggio prodotto in malga a oltre 1300 metri ha già conquistato l’oro nei concorsi di qualità.

Ma l’attenzione all’ambiente non si ferma qui. La collaborazione con Wwf Austria, attiva sin dal 1998, ha portato alla salvaguardia del prezioso Bichlach Moor e a una serie di progetti che coinvolgono ospiti, staff e comunità locale nella riduzione degli sprechi, nella tutela della biodiversità e nell’educazione alla sostenibilità. Un impegno concreto che si traduce anche in azioni simboliche ma significative: per ogni caraffa d’acqua servita ai tavoli, una parte viene devoluta al progetto umanitario “Menschen für Menschen” per la costruzione di pozzi e scuole in Etiopia.

La piscina dell'Hotel Stanglwirt

Oggi lo Stanglwirt è una struttura energeticamente quasi autonoma, che partecipa anche alla riforestazione del Costa Rica per compensare le emissioni residue di CO2. Un'eccellenza che ha ricevuto riconoscimenti a livello mondiale, come il titolo di “Leader of Sustainability” al Global Wellness Summit. La vera forza dello Stanglwirt, però, è l’armonia tra innovazione e tradizione. Qui la camera non è solo un luogo dove dormire, ma una Stube tirolese dove sentirsi a casa. I letti sono “verdi”, realizzati con lattice naturale, lana e crine di cavallo; le pareti sono di legno massello e pietra viva; l’arredamento racconta la storia del luogo, con tappeti in pura lana e tessuti in lino e cotone. Non è un caso se questo luogo, così profondamente radicato nella sua terra, è diventato meta prediletta di chi cerca il lusso autentico: quello che non si misura in stelle, ma in gesti quotidiani di rispetto, cura e amore per l’ambiente.

Dalla stalla alla tavola: lo Stanglwirt racconta il gusto del Tirolo più autentico

Al Stanglwirt, l’esperienza gastronomica comincia molto prima di sedersi a tavola: nasce nei pascoli, cresce tra le mani esperte dei casari, e prende forma in piatti che parlano il linguaggio della terra. La cucina qui non è solo stagionale e a chilometro zero: è un racconto quotidiano di una fattoria biologica che vive in simbiosi con il suo ristorante gourmet.

Lo schnitzel dell'hotel Stanglwirt

Ogni ingrediente è scelto con cura e arriva dalla tenuta stessa o da fornitori selezionati del territorio tirolese. Il latte delle 21 mucche viene trasformato in loco in burro, yogurt, formaggio fresco e il celebre Almkäse biologico, affinato in malga a oltre 1300 metri d’altitudine. Un formaggio che sa di fieno, di fiori di montagna e di mani sapienti, premiato con l’oro alla sua prima uscita in concorso. La carne, preparata nella macelleria interna, è anch’essa frutto di un allevamento etico, dove gli animali crescono liberi e nutriti in modo naturale.

Proposta di pesce all'Hotel Stanglwirt

Nel piatto arrivano così sapori sinceri, rispettosi della materia prima, mai forzati. Il menù segue il ritmo delle stagioni: radicchio e mele d’autunno, asparagi e trote di primavera, agnello d’alpeggio e selvaggina locale. E a far da cornice, l’impegno certificato: lo Stanglwirt vanta il marchio AMA Gastro di Qualità, che garantisce trasparenza, tracciabilità e assenza di OGM o additivi chimici. Un gesto d’amore verso il cliente e verso il territorio.

Relax nelle Stube tirolesi allo Stanglwirt

Ma il lusso vero qui si vive anche nel silenzio di una camera. Che non è, come spesso accade altrove, un contenitore asettico di comfort standardizzati. Al contrario, ogni stanza del Stanglwirt è una vera Stube tirolese, costruita con materiali naturali e pensata per essere vissuta come un rifugio dell’anima.

Bio Suite dell'Hotel Stanglwirt

Il legno di cembro, noto per le sue proprietà rilassanti, riveste le pareti e accoglie gli ospiti in un abbraccio profumato. I letti sono realizzati con materassi green al 95% naturali - lattice, lana, cotone e crine di cavallo - mentre i tessuti parlano il linguaggio della purezza: solo lino e cotone di prima scelta per lenzuola, tende e asciugamani. I tappeti? In pura lana vergine, naturalmente.

Luxus Suite dell'Hotel Stanglwirt

Qui ogni dettaglio è studiato per il benessere: niente campi elettromagnetici nelle camere, arredi realizzati con blocchi di legno uniti con malta di calce (non cemento), e una cura estetica che non sacrifica la sostenibilità, ma anzi la esalta.

Una delle suite dell'Hotel Stanglwirt

Anche nella spa, invece delle solite piastrelle, dominano le pietre naturali raccolte a mano dai corsi d’acqua locali. È un lusso senza ostentazione, che profuma di legno bagnato, di pane fatto in casa, di formaggio stagionato a 1.340 metri. Ed è proprio questo che rende il soggiorno al Stanglwirt un’esperienza indimenticabile: l’autenticità. Qui non si dorme, si sogna. Non si mangia, si celebra la vita.

Stanglwirt: molto più di un soggiorno, un mondo da vivere

Allo Stanglwirt, l’ospitalità è un’arte che si estende ben oltre le camere e la tavola. Ogni giornata può trasformarsi in un piccolo viaggio sensoriale tra sport, relax, natura e cultura alpina. Immerso nel cuore del Tirolo, il resort è un’oasi in cui il ritmo della natura scandisce il tempo delle esperienze, pensate per rigenerare corpo e mente in armonia con l’ambiente.

Sport per ogni stagione, sempre a contatto con la natura

Con le montagne del Wilder Kaiser a fare da cornice, l’offerta sportiva dello Stanglwirt è semplicemente straordinaria. D’estate si può scegliere tra escursioni guidate, mountain bike elettriche, arrampicata, golf e perfino fly fishing, grazie ai 14 chilometri di corsi d’acqua sotto la gestione del resort. Un’opportunità rara per praticare pesca a mosca nel pieno rispetto della natura, con il supporto del WWF.

Boxe all'Hotel Stanglwirt 1/3 Golf all'Hotel Stanglwirt 2/3 Escursioni in mountain bike all'Hotel Stanglwirt

Per i mesi invernali, sci, snowboard e ciaspolate diventano protagonisti, con gli impianti di risalita raggiungibili in pochi minuti. E poi c’è la scuola sci interna, perfetta per chi vuole imparare o migliorare la tecnica. Anche d’inverno, le attività all’aperto sono sempre accompagnate da momenti di relax nella spa o da una tisana calda nell’accogliente stube.

Un paradiso per gli amanti del tennis

Pochi lo sanno, ma lo Stanglwirt è una vera istituzione per il tennis: qui si trova la prima tennis hall al mondo con tetto verde, dove ancora oggi pascolano le pecore. Il resort vanta 14 campi da tennis, sia indoor che outdoor, e organizza regolarmente clinics con coach professionisti e tornei per tutte le età. Tra i maestri ospiti anche ex-campioni e volti noti del circuito ATP.

Tennis all'Hotel Stanglwirt

Cavalli Lipizzani e scuola di equitazione

Nel cuore della tenuta, i maestosi cavalli Lipizzani - simbolo di eleganza e tradizione - accompagnano gli ospiti in passeggiate tra boschi e vallate, lezioni di equitazione o semplici momenti di contatto. L’equitazione non è solo sport, ma anche emozione, connessione con l’animale e con sé stessi.

Passeggiate tra i prati a cavallo all'Hotel Stanglwirt

Attività per famiglie e bambini

Lo Stanglwirt è il luogo perfetto anche per le famiglie. Il Kinderbauernhof, la fattoria per bambini, permette ai più piccoli di accarezzare gli animali, mungere le mucche, raccogliere le uova e vivere la campagna in modo autentico. Ci sono anche aree gioco, corsi di cucina per bambini, passeggiate nel bosco con guide esperte e un fitto programma di attività educative e ludiche durante tutto l’anno.

Hotel Stanglwirt, i bambini a contatto con gli animali della fattoria 1/3 Laboratori all'aperto per bambini all'Hotel Stanglwirt 2/3 Piscina per tutta la famiglia all'Hotel Stanglwirt

Eventi, cultura e momenti di ispirazione

Periodicamente il resort organizza anche settimane tematiche, workshop e conferenze sul benessere, la sostenibilità, la nutrizione e lo stile di vita sano, spesso in collaborazione con il WWF. Da non perdere la “Green Week” di settembre, con dibattiti, degustazioni a tema e interventi di esperti del settore.

Green Spa dello Stanglwirt: il lusso del benessere naturale

Nel cuore del Tirolo, avvolta dalla quiete delle montagne del Wilder Kaiser, la Green Spa dello Stanglwirt è un vero santuario del benessere, dove il lusso si misura in silenzi, aromi di erbe alpine e calore naturale. Con oltre 12.000 metri quadrati dedicati al relax, questo straordinario spazio rigenera corpo e mente in perfetta armonia con la natura.

Yoga all'Hotel Stanglwirt

Tutto comincia dall’acqua, elemento sacro per la filosofia dello Stanglwirt. La sorgente privata Kaiserquelle alimenta piscine interne scolpite nella roccia, vasche esterne riscaldate e persino un lago balneabile incastonato nel paesaggio alpino, dove immergersi è come entrare in un dipinto vivente. Accanto alla grande piscina salina a 36 gradi - la più estesa d’Europa nel suo genere - si trovano una vasca sportiva da 25 metri con corsie cronometrate e una suggestiva grotta salina dove il tempo sembra sospeso. Tutta l’energia necessaria per far funzionare questo universo liquido proviene da fonti rinnovabili: impianti geotermici e sistemi intelligenti sfruttano la forza della terra e dell’acqua per garantire il massimo comfort in modo completamente sostenibile.

Sauna dell'Hotel Stanglwirt 1/4 Spa con piscina interna dell'Hotel Stanglwirt 2/4 Spa dell'Hotel Stanglwirt 3/4 Palestra dell'Hotel Stanglwirt

La Spa si sviluppa su più livelli, tra pareti rivestite di muschio vivo, pietre raccolte a mano nei torrenti e travi in legno massello. Le aree relax - vere oasi del silenzio - si aprono su grandi vetrate panoramiche che lasciano entrare la luce e l’essenza della montagna. Le saune sono pensate per accompagnare ogni fase della giornata, dalla stube al pino cembro alla sauna panoramica affacciata sul lago, mentre i bagni di vapore e le docce emozionali completano il rituale con un tocco sensoriale. I trattamenti proposti sono un perfetto equilibrio tra scienza e tradizione. Accanto a massaggi ayurvedici, rituali con erbe locali e percorsi detox personalizzati, troviamo la linea skincare di Dr. Barbara Sturm, celebre in tutto il mondo per il suo approccio innovativo e anti-aging. I trattamenti “Sturm Glow” e i protocolli viso firmati QMS, Ligne St. Barth, Klapp e Dr. Spiller offrono risultati visibili e un’esperienza profondamente rigenerante. Ogni dettaglio è curato con la massima attenzione, persino i lettini Vichy sono personalizzati per offrire rituali su misura, capaci di rimettere in equilibrio anche gli ospiti più esigenti.

Nuovo trattamento detox dell'Hotel Stanglwirt

Il riconoscimento come “World’s Best Wellness Spa Hotel” e “Sustainable Spa of the Year” non è solo una medaglia al petto: è la conferma di un approccio autentico, in cui benessere, ambiente e tecnologia dialogano in perfetta sinergia. Lontano dall’estetica impersonale di molte SPA contemporanee, allo Stanglwirt ci si sente accolti come in un rifugio alpino, dove il comfort non ha bisogno di artifici, ma nasce dalla bellezza semplice delle cose fatte bene. Ogni angolo della Green Spa racconta una storia di cura, armonia e rispetto. Non è un caso se qui il benessere non è solo un momento, ma uno stile di vita. Una promessa che lo Stanglwirt rinnova ogni giorno con grazia, eleganza e naturalezza.