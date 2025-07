Zemi Miches Punta Cana: scopri il gioiello Hilton nella Repubblica Dominicana

Debutta nel cuore della Repubblica Dominicana il nuovo Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, un’oasi esclusiva affacciata su 600 metri di costa caraibica, dove il lusso incontra l’autenticità. Primo all-inclusive del marchio Curio Collection nella regione, il resort è immerso in uno scenario tropicale che unisce l’anima selvaggia di Miches all’eccellenza dell’ospitalità Hilton.

Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive, Curio by Hilton (© 2025 Hilton)

Con 500 camere, suite e bungalow, e ben 14 ristoranti e lounge, Zemi Miches ridefinisce il concetto di soggiorno all-inclusive grazie a un’offerta gastronomica d’ispirazione internazionale, un’immersione culturale nel mondo Taíno, e servizi esclusivi come il Club Azure, che regala esperienze su misura, piscine a sfioro sul tetto e un servizio altamente personalizzato. Il design architettonico e l’arredamento portano la firma di Antonio Segundo Imbert, Adriana Hoyos Design Studio e Arkham Projects, che hanno saputo fondere l’estetica naturale caraibica con eleganza e sostenibilità. Le camere, luminose e raffinate, si affacciano sull’oceano o sul verde lussureggiante, con piscine private per le suite al piano terra e comfort che trasformano ogni soggiorno in un’esperienza memorabile.

Camere e suite tra eleganza tropicale e comfort su misura

Al Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort, l’arte dell’ospitalità trova la sua massima espressione in 500 eleganti sistemazioni, tra camere, suite e bungalow immersi nella vegetazione lussureggiante o affacciati sull’azzurro intenso di Playa Esmeralda. Il design, ispirato alla tradizione indigena dei Taíno e alla bellezza naturale di Miches, fonde materiali sostenibili, tonalità terrose e linee fluide per offrire ambienti accoglienti e sofisticati, dove ogni dettaglio racconta un legame profondo con il territorio.

La suite con terrazza e Jacuzzi di Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive, Curio by Hilton (© 2025 Hilton)

Le camere, luminose e ariose, vantano ampie vetrate, balconi privati e arredi su misura, mentre 119 suite al piano terra offrono piscine private per chi cerca momenti di assoluto relax. Le soluzioni abitative spaziano da intime stanze matrimoniali a bungalow fronte mare, con una o due camere da letto, perfetti per famiglie o coppie in cerca di esclusività e tranquillità a pochi passi dalla spiaggia.

La piscina Club Azure di Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive, Curio by Hilton (© 2025 Hilton)

Fiore all’occhiello del resort è il Club Azure, una categoria premium che eleva l’esperienza all-inclusive: 87 camere e 28 suite con accesso riservato a servizi su misura, check-in dedicato, concierge personale, amenities raffinate in camera e l’accesso a una piscina a sfioro panoramica sul tetto. Gli ospiti dei 20 bungalow fronte mare, i più esclusivi del resort, godono dell'accesso completo a Club Azure, con spazi generosi, vasche idromassaggio, terrazze private e la sensazione unica di vivere in armonia con il paesaggio circostante. Che si scelga una suite romantica o un rifugio per tutta la famiglia, ogni sistemazione è pensata per regalare comfort senza compromessi, privacy assoluta e un senso autentico del luogo, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza memorabile firmata Hilton. Non manca l’attenzione alle famiglie, grazie al colorato Coki Cove Kids Club, alle attività educative sulla fauna marina e al futuro Palmchat Teens Club, uno spazio pensato per gli adolescenti, completo di sala giochi, bowling, cinema e persino un’escape room in realtà virtuale.

Un viaggio nei sapori tra Caraibi, Asia e Mediterraneo

Allo Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort, il gusto diventa protagonista assoluto. L’offerta culinaria, firmata dallo chef Frankely Castillo, è un vero e proprio viaggio sensoriale che attraversa culture, tradizioni e ingredienti autoctoni, declinati con creatività e raffinatezza in 14 ristoranti, bar e lounge. Ogni spazio gastronomico è un’esperienza a sé, pensata per sorprendere e appagare ogni palato. Si parte da Toa, omaggio alla cucina caraibica tradizionale, dove i sapori ancestrali dei Taíno vengono esaltati in chiave contemporanea. Per chi ama l’Oriente, Boba propone un vivace street food thailandese, con piatti aromatici cotti al forno e atmosfere autentiche.

Il ristorante Boba di Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive, Curio by Hilton (© 2025 Hilton)

Il fuoco diventa elemento centrale in Yuca, dove la cottura a fiamma viva celebra la cucina caraibica più verace, in un contesto conviviale dallo stile rustico-chic. Guacete, invece, è il cuore pulsante della varietà: un mercato gastronomico all-inclusive con postazioni specializzate che offrono sapori dal mondo, dalla colazione alla cena. Non manca un omaggio all’Italia con Manicato, ristorante ispirato alla Costiera Amalfitana, dove pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca e piatti di pesce celebrano l’autenticità mediterranea.

Dujo lobby bar di Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive, Curio by Hilton (© 2025 Hilton)

Sette bar e lounge completano l’esperienza, offrendo cocktail tropicali, infusi artigianali, caffè in stile dominicano e ambienti suggestivi per ogni momento della giornata. Da Batey, che si trasforma da fruit bar diurno in cocktail bar serale, a Dujo, cuore conviviale della struttura con drink ispirati ai rituali Taíno, fino a Serra, un elegante gastropub per chi cerca informalità con stile. Gli ospiti del Club Azure hanno accesso esclusivo al Royal Palm, lounge panoramico caraibico, e al Caicu, bar raffinato con piscina a sfioro. Per i fortunati che alloggiano nei bungalow, c’è Jagua, ristorante jungle-chic a base di pesce fresco, aperto tutto il giorno.

Acana Spa & Wellness: il benessere come rituale ancestrale

Nascosta tra i profumi della foresta tropicale e la brezza dell’oceano, la Acana Spa & Wellness del Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort è molto più di un centro benessere: è un santuario ispirato agli antichi rituali del popolo Taíno, dove corpo, mente e spirito ritrovano armonia in un’esperienza sensoriale completa. Con oltre 1.500 metri quadrati di spazi dedicati al relax e alla rigenerazione, la spa si prepara a inaugurare entro la fine dell’anno con una proposta che unisce tradizioni spirituali indigene e tecniche di benessere contemporanee. Il percorso si sviluppa tra 11 sale per trattamenti, una raffinata suite nuziale, un circuito di idroterapia, piscina relax, sauna, bagno turco e vasche private con vista sulla natura lussureggiante di Miches.

L'infinity pool di Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive, Curio by Hilton (© 2025 Hilton)

Il menu dei trattamenti è un omaggio alla ricchezza della terra e alla saggezza delle antiche culture caraibiche. Il rituale al cacao, profondamente radicante, avvolge i sensi con note calde e avvolgenti, mentre il massaggio alla sabbia di quarzo riequilibra corpo e mente con movimenti profondi e terapeutici. Il trattamento viso Moringa Glow, a base di ingredienti locali, dona luce e vitalità alla pelle, celebrando le proprietà nutritive di una delle piante più preziose dell’isola. Il benessere, però, va oltre la spa. Il resort ospita anche un juice bar con estratti freschi e funzionali, un centro fitness di 600 mq completamente attrezzato, una sala yoga e un’area all’aperto dedicata ad attività olistiche, corsi di respirazione e meditazione, pensati per chi desidera ritrovare l’equilibrio a stretto contatto con la natura.

Le pool lounges di Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive, Curio by Hilton (© 2025 Hilton)

Acana Spa & Wellness è la perfetta incarnazione della filosofia del resort: un rifugio dove la bellezza autentica della Repubblica Dominicana si riflette in ogni gesto, in ogni aroma, in ogni sussurro di benessere. Un luogo dove prendersi cura di sé diventa un rituale sacro, un viaggio interiore, un lusso da vivere con consapevolezza. Il resort è anche una location ideale per matrimoni da sogno e eventi esclusivi, con oltre 900 mq di spazi flessibili, ambienti all’aperto, scenografie naturali mozzafiato e una programmazione culturale che arricchisce ogni incontro con autenticità e ispirazione.

Miches, con le sue lagune, foreste, cascate e sentieri costieri, invita all’avventura. Dal Parco Nazionale Los Haitises alla cascata Salto de La Jalda, ogni escursione è un’occasione per scoprire la vera anima dominicana, tra escursioni a cavallo, snorkeling, mountain bike e whale watching stagionale.