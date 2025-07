Lusso e ospitalità: ecco le nuove dimore Relais & Châteaux

Relais & Châteaux amplia la sua prestigiosa collezione con l’ingresso di nove nuove dimore esclusive. Queste strutture rappresentano un importante segnale della crescente espansione globale dell’associazione, che continua a valorizzare l'ospitalità di lusso e a promuovere l'art de vivre.

Una stanza del Relais & Châteaux Grand Hotel Villa Serbelloni

Ospitalità di lusso che celebra la diversità culturale

Le nuove dimore entrano a far parte della famiglia Relais & Châteaux preservando ognuna una forte identità e una personalità autentica. Pur mantenendo la propria unicità, condividono la stessa visione dell'ospitalità basata sulla qualità, sul rispetto delle tradizioni locali e sulla celebrazione delle differenze culturali.

La spettacolare vista del ristorante The Sarvato a Jaipur, in India

Le destinazioni coinvolte spaziano in tutto il mondo: dall'Europa (Italia, Scozia e Francia) all'Asia e Oceania (India, Giappone, Polinesia Francese), fino all'America del Sud (Argentina e Brasile). Questa espansione internazionale consolida ulteriormente il posizionamento globale dell’associazione come punto di riferimento per l’ospitalità d’eccellenza.

Valori condivisi per un'accoglienza sostenibile

Ogni struttura che entra in Relais & Châteaux si distingue per la sua adesione ai valori fondamentali dell’associazione: l’amore per la gastronomia d’alta qualità, la valorizzazione delle culture locali e l’impegno verso la sostenibilità.

Relais & Châteaux Le Tikehau, in Polinesia

Secondo il presidente Laurent Gardinier, la missione di Relais & Châteaux è contribuire a creare un mondo più rispettoso e solidale, in sintonia con l'ambiente. L'ospitalità e la cucina diventano così strumenti per favorire un approccio più consapevole e responsabile al viaggio e alla scoperta.

Gastronomia raffinata ed esperienze uniche

Le nuove dimore non offrono solo camere eleganti e ambienti esclusivi, ma anche esperienze gastronomiche uniche. La cucina, considerata un elemento centrale, diventa un vero e proprio viaggio nei sapori e nelle tradizioni locali.

Cucina gourmet al Relais & Châteaux Grand Hotel Villa Serbelloni, Bellagio

Grazie all’attenzione al dettaglio e alla qualità, ogni ospite ha l'opportunità di vivere un soggiorno indimenticabile all’insegna dell’autenticità, del benessere e della scoperta culturale.

Una rete globale al servizio del viaggiatore

Con queste nuove adesioni, Relais & Châteaux si conferma come una delle principali reti mondiali dedicate al turismo di lusso e alla promozione del patrimonio culturale e gastronomico. L'associazione diventa così un punto di riferimento per chi cerca esperienze esclusive, autentiche e rispettose dell’ambiente, rafforzando il proprio impegno verso un turismo più sostenibile e consapevole.

Relais & Châteaux Borgo Pignano Florence: soggiorno esclusivo a Firenze

Il Relais & Châteaux Borgo Pignano Florence sarà inaugurato nel 2026, portando un’esperienza di ospitalità di lusso nel cuore della Toscana. Situato sulla tranquilla collina Montughi, a nord di Firenze, il resort è immerso in cinque ettari di giardini paesaggistici, con una splendida piscina panoramica di 30 metri.

Il render di una stanza del Relais & Châteaux Borgo Pignano Florence, Firenze

La struttura nasce dalla ristrutturazione di un’antica villa residenziale, trasformata in un raffinato hotel di lusso. Gli spazi originali, come i colonnati scolpiti, le volte eleganti e la monumentale scalinata in pietra, sono stati conservati per mantenere il fascino storico.

Il resort offre 32 camere, di cui 14 suite, tutte caratterizzate da soffitti alti a cassettoni e grandi vetrate con vista sull'orto e sulla piscina riscaldata. Per chi cerca maggiore privacy, è disponibile la Villa Sosta, con cinque camere, giardino e piscina privata, ideale per famiglie o gruppi di amici.

L’offerta gastronomica include due ristoranti esclusivi: Essenza Restaurant, guidato dallo chef Stefano Cavallini, propone una cucina gourmet raffinata; Cedrus Restaurant, invece, accoglie gli ospiti nella bella stagione in un ambiente conviviale immerso nel verde.

Completa l’esperienza una spa di 250 m², dedicata al relax e al benessere, per soggiorni all’insegna del comfort e della tranquillità, a pochi minuti dal centro storico di Firenze.

Render esterno del Relais & Châteaux Borgo Pignano Florence, Firenze

Così Piero Magrino, Maître de Maison: «Siamo lieti di entrare a far parte della famiglia Relais & Châteaux, una prestigiosa collezione di dimore che riflette il nostro impegno per una cucina d’eccellenza e un’ospitalità autentica e sincera. A Borgo Pignano Florence, adagiato sulla collina di Montughi a pochi passi dal cuore artistico d’Italia, offriamo un rifugio raffinato e accogliente, dove lo spirito della regione prende vita attraverso i suoi sapori, le sue tradizioni e la sua bellezza senza tempo. Ogni dettaglio è ispirato alle ricche tradizioni culturali della Toscana che custodiamo con cura e condividiamo con rispetto. Entrare a far parte della famiglia Relais & Châteaux rafforza il nostro impegno nella salvaguardia del patrimonio culturale e gastronomico toscano e ci motiva a condividere la sua magia con viaggiatori attenti e consapevoli provenienti da tutto il mondo».

Relais & Châteaux Grand Hotel Villa Serbelloni: lusso sul Lago di Como

Il Relais & Châteaux Grand Hotel Villa Serbelloni, situato nella posizione più esclusiva di Bellagio, domina la punta della penisola che si affaccia sul lago di Como. Circondato da un rigoglioso giardino tropicale, offre un ambiente elegante e riservato, a pochi passi dal vivace centro storico.

L'esclusiva piscina del Relais & Châteaux Grand Hotel Villa Serbelloni, Bellagio

Costruito nel 1854, il Grand Hotel Villa Serbelloni incarna l’eleganza delle antiche ville aristocratiche del Lago di Como. Gestito da quattro generazioni dalla famiglia Bucher, rappresenta un autentico simbolo dell’ospitalità di lusso. Gli interni mescolano stili Impero, neoclassico e Liberty, impreziositi da colonnati, soffitti a cassettoni, dorature e pregiati marmi.

Le 116 camere, di cui 22 suite, sono tutte uniche, arredate con raffinatezza e dettagli d’epoca. Ogni soggiorno richiede un minimo di due notti, per immergersi appieno nell’atmosfera senza tempo della struttura.

Interni di classe al Relais & Châteaux Grand Hotel Villa Serbelloni

Gli ospiti possono vivere un’esperienza gastronomica d’eccellenza al ristorante Mistral, dove lo chef Ettore Bocchia propone una cucina mediterranea sostenibile, o gustare piatti tradizionali sulla terrazza panoramica de La Goletta.

La Spa Luce del Lago, con i suoi 1.500 m², è la più grande della zona. Dotata di piscina, attrezzature moderne e un esclusivo Beach Club con spiaggia privata, garantisce momenti di totale relax. Il Grand Hotel Villa Serbelloni rappresenta una scelta perfetta per chi cerca un soggiorno di lusso, eleganza e tranquillità sul Lago di Como.

L'accesso direttamente dal lago del Relais & Châteaux Grand Hotel Villa Serbelloni

«Diventare parte di Relais & Châteaux rappresenta per noi un profondo onore che risuona in piena sintonia con la nostra filosofia - dichiara Jon Bucher, Owner e Maître de Maison - Questo riconoscimento celebra il nostro impegno verso un’ospitalità raffinata, l’eccellenza culinaria e un forte legame con l’autenticità del territorio. Siamo orgogliosi di affiancarci a realtà che incarnano valori senza tempo e guardiamo con entusiasmo alla possibilità di brillare tra le eccezionali destinazioni che definiscono Relais & Châteaux. È un privilegio poter contribuire a questa rete globale di eccellenza, dove ogni proprietà rappresenta un’espressione unica di cultura, tradizione e ospitalità ai massimi livelli».

Lampadario d'epoca Relais & Châteaux Grand Hotel Villa Serbelloni

Relais & Châteaux Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites: lusso e vino a Mendoza

Immerso nel suggestivo scenario di Mendoza, ai piedi della Cordigliera delle Ande, il Relais & Châteaux Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites rappresenta un’esperienza esclusiva per gli amanti del vino e del relax. Questa elegante dimora storica offre solo sette suite, a partire da 747€ a notte, accogliendo ospiti dai 15 anni in su per garantire un ambiente sereno e raffinato.

Uno scorcio del Relais & Châteaux Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites

Le suite, realizzate con materiali naturali come legno e pietra, sono progettate per offrire il massimo comfort. Ogni camera dispone di un cortiletto privato, vasca idromassaggio, sauna, doccia sensoriale e lettino da massaggio. Gli interni raffinati si combinano con una collezione d’arte che celebra paesaggi argentini e artisti locali, creando un’atmosfera unica e autentica.

Una sala del Relais & Châteaux Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites

Il soggiorno al Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites è strettamente legato all’universo del vino. Gli ospiti possono partecipare a degustazioni guidate e attività dedicate alla scoperta dei segreti della vinificazione, immersi nella tradizione vitivinicola della regione di Mendoza, rinomata per i suoi vini di alta qualità.

La fornitissima cantina del Relais & Châteaux Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites

Il ristorante La VidA propone un’interpretazione innovativa della cucina tradizionale argentina. La chef Flavia Amad valorizza ingredienti locali, offrendo abbinamenti unici con i vini della bodega di Susana Balbo. Un’esperienza gastronomica che completa in modo perfetto il soggiorno in questa esclusiva oasi di benessere e gusto.

The Sarvato: ristorante esclusivo a Jaipur nel City Palace

Nel cuore di Jaipur, la famosa città rosa e capitale del Rajasthan, sorge il maestoso City Palace, residenza storica della famiglia reale e attuale dimora del Maharaja Sawai Padmanabh Singh. All’interno di questo complesso regale si trova il ristorante The Sarvato, firmato Relais & Châteaux, che offre un’esperienza culinaria senza pari in un ambiente suggestivo.

Charme al The Sarvato, dell'Hotel City Palace di Jaipur, in India

Il The Sarvato dispone di 52 coperti e accoglie gli ospiti da settembre ad aprile su un'ampia terrazza panoramica. La vista sul palazzo Sarvato Bhadra, un tempo sala d’udienza privata, rende ogni cena un’esperienza indimenticabile. Il concept si concentra sull’esaltazione dei prodotti locali e sulle tecniche tradizionali, rispettando l’autenticità della cucina indiana.

Cucina indiana gourmet al The Sarvato

Lo chef Sonu Kumar Singh propone un raffinato menù degustazione di sei portate, che celebra i sapori tipici del Rajasthan. Tra cotture lente su fiamme sigri, marinature e preparazioni manuali dei pani, ogni piatto racconta storie di corti reali e antiche comunità pastorali.

I sapori tipici del Rajasthan da The Sarvato

Il rituale della condivisione del pane e l’uso sapiente delle spezie accompagnano un viaggio sensoriale unico. L’esperienza si completa con la degustazione di cocktail artigianali, come il Rajputana Reviver e il Diwan-E-Kha, pensati per evocare atmosfere sognanti e raffinate. Un’esperienza esclusiva per chi desidera vivere la vera essenza della cultura gastronomica indiana in un contesto regale.

Le Tikehau: resort da sogno in Polinesia Francese

Situato nelle splendide Isole Tuamotu, a un’ora di volo da Tahiti, il Relais & Châteaux Le Tikehau rappresenta un rifugio unico nel cuore del Pacifico del Sud. Con 30 camere, tra cui 9 suite e 1 villa, a partire da 500?€ a notte, questa struttura esclusiva offre un’esperienza autentica di lusso e tranquillità.

L'arcipelago dove sorge il Relais & Châteaux Le Tikehau

Il Le Tikehau, unico hotel sull’omonimo atollo, sorge sul motu Tianoa, un isolotto privato circondato da una laguna turchese e sabbia rosa. I bungalow su palafitte sono costruiti con materiali locali e dotati di vetri marini per osservare la fauna acquatica. Le sistemazioni sulla spiaggia offrono accesso diretto al mare e sono avvolte da rigogliose palme da cocco. Comfort, eleganza e semplicità si fondono per creare un’atmosfera di totale armonia con la natura.

Un bungalow del Relais & Châteaux Le Tikehau

Le giornate al Relais & Châteaux Le Tikehau sono scandite da attività come immersioni nelle barriere coralline, pesca e momenti di relax in spiaggia. Il ristorante Poreho propone una raffinata cucina polinesiana tradizionale, esaltando sapori locali e prodotti freschi.

Raffinata cucina polinesiana al ristorante Poreho del Relais & Châteaux Le Tikehau

Per un’esperienza completa, il resort offre il taurumi, massaggio ancestrale al fiore di tiarè, praticato in un suggestivo fare sulla laguna. Il Relais & Châteaux Le Tikehau, della stessa proprietà dei rinomati Le Bora Bora, Le Taha’a e Le Nuku Hiva, rappresenta la perfetta sintesi tra lusso discreto e cultura polinesiana autentica.

Prestonfield House: un maniero scozzese deluxe a Edimburgo

Il Relais & Châteaux Prestonfield House è un elegante maniero scozzese situato a pochi minuti dal centro di Edimburgo, ai piedi di Arthur’s Seat, la celebre collina che domina la capitale. Questa storica dimora georgiana del XVII secolo si trova all’interno di una tenuta privata di otto ettari, popolata da alberi secolari e dalle caratteristiche mucche Highland.

Il Relais & Châteaux Prestonfield House a Edimburgo

Con 23 camere, tra cui 5 suite, a partire da 437 € a notte, il Prestonfield House offre un’esperienza raffinata e autentica. Ogni spazio è impreziosito da pannelli in cuoio di Cordoba, tappezzerie Mortlake, sete, velluti antichi, caminetti e mobili d’epoca. Ogni dettaglio testimonia oltre tre secoli di storia e rappresenta un omaggio al fascino della tradizione scozzese.

La sala del thè del Relais & Châteaux Prestonfield House

Gli ospiti possono vivere momenti indimenticabili con il classico afternoon tea, degustare vini pregiati dalla prestigiosa cantina e scoprire una ricca selezione di whisky di malto.

I dintorni di Edimburgo dove si trova il Relais & Châteaux Prestonfield House

Il ristorante Rhubarb propone una raffinata cucina gourmet britannica, basata sul concetto “dal campo alla tavola”, grazie al talento dello chef John McMahon. Gli ingredienti locali e stagionali esaltano i sapori autentici della Scozia, offrendo un’esperienza gastronomica unica. Il Relais & Châteaux Prestonfield House unisce lusso, storia e tradizione, rappresentando la scelta ideale per chi desidera scoprire l’essenza più elegante e autentica della Scozia.

L’Auberge de L’Ill: icona gastronomica in Alsazia

Nel cuore dell’Alsazia, il Relais & Châteaux L’Auberge de L’Ill - Hôtel des Berges & Spa rappresenta un’istituzione emblematica della cucina alsaziana. Con 2 stelle nella Guida Michelin 2025, il ristorante L’Auberge de L’Ill, guidato da Marc Haeberlin, propone piatti che esaltano i prodotti locali, combinando tradizione e creatività in un’atmosfera raffinata.

L'incantevole piscina L’Auberge de L’Ill

Accanto al ristorante principale, il Les Bords de L’Ill offre una proposta di cucina bistronomica, ideale per chi desidera un pasto rilassato in riva al fiume, all’ombra dei salici piangenti. Entrambe le esperienze culinarie sono arricchite da una carta dei vini d’eccellenza, perfetta per accompagnare ogni creazione.

Un ambiente del Relais & Châteaux L’Auberge de L’Ill - Hôtel des Berges & Spa

L’Hôtel des Berges & Spa dispone di 18 camere, tra cui 10 suite e 1 villa, a partire da 400 € a notte. Le sistemazioni offrono ambienti eleganti e luminosi, immerse in un contesto naturale unico. Gli ospiti possono scegliere tra la storica dimora principale o l’esclusiva struttura in legno firmata dagli architetti Patrick Jouin e Sanjit Manku.

Il Relais & Châteaux L’Auberge de L’Ill - Hôtel des Berges & Spa

La Spa des Saules, con i suoi 800 m², propone un’oasi di tranquillità completa di piscina esterna e trattamenti personalizzati. Il Relais & Châteaux L’Auberge de L’Ill - Hôtel des Berges & Spa unisce alta gastronomia, ospitalità di lusso e tradizione, offrendo un’esperienza autentica e indimenticabile nel cuore dell’Alsazia.

Awasi Santa Catarina: resort di lusso immerso nella natura brasiliana

Il Relais & Châteaux Awasi Santa Catarina, situato nella splendida Costa Smeralda del sud del Brasile, offre un’esperienza esclusiva tra vegetazione lussureggiante e mare cristallino. Questa struttura sorge su una penisola privata, lontana dal caos urbano, regalando agli ospiti un autentico rifugio immerso nella natura.

La Costa Smeralda, sud del Brasile, dove sorge il Relais & Châteaux Awasi Santa Catarina

Il resort dispone di 25 ville di lusso, a partire da 525 € a notte, progettate per integrarsi perfettamente nell’ambiente circostante. Ogni villa, ispirata alle capanne di Robinson Crusoe, è dotata di piscina privata e terrazza con vista mozzafiato sull’oceano Atlantico. Gli interni luminosi combinano materiali naturali come legno, lino e tessuti artigianali, creando un’atmosfera di eleganza e tranquillità.

Ville di lusso al Relais & Châteaux Awasi Santa Catarina

Il ristorante Awasi Santa Catarina, guidato dalla chef Daniela Damasceno, propone una cucina gourmet dal campo alla tavola, valorizzando ingredienti locali e verdure dell’orto per celebrare i sapori autentici della cucina brasiliana.

Piscine private al Relais & Châteaux Awasi Santa Catarina

Tra le attività proposte figurano escursioni nella foresta, sport nautici e momenti di puro relax nella Spa Sisley, che offre cabine panoramiche affacciate sull’oceano. Il Relais & Châteaux Awasi Santa Catarina rappresenta la destinazione ideale per chi desidera vivere un soggiorno esclusivo, a stretto contatto con la natura e con servizi di altissimo livello.

Gora Kadan Fuji: lusso giapponese ai piedi del Monte Fuji

Il Relais & Châteaux Gora Kadan Fuji, in apertura il 20 luglio 2025, rappresenta un’icona di eleganza immersa nella natura giapponese. Situato a Subashiri, a pochi chilometri dal Monte Fuji, questo ryokan contemporaneo unisce ospitalità tradizionale omotenashi e design raffinato. La struttura offre 39 suite e 3 ville esclusive, a partire da 215 € a notte a persona. Ogni spazio è progettato per valorizzare l’armonia con la natura, con dettagli architettonici che integrano giardini zen, colonnati e paraventi shoji in carta tradizionale.

Gli interni del Relais & Châteaux Gora Kadan Fuji

I quattro ristoranti del Gora Kadan Fuji propongono una raffinata cucina giapponese, tra cui kaiseki, kappo, teppanyaki e sushi, realizzata da chef di fama che celebrano i sapori autentici del territorio. Ogni piatto esalta la connessione profonda tra terra e acqua ai piedi del Fuji. La spa onsen, con acque termali naturali, offre un’esperienza di relax completa con vista panoramica sul Monte Fuji. Un rituale rigenerante che esprime appieno la filosofia giapponese di benessere.

Il Relais & Châteaux Gora Kadan Fuji, vicino al parco nazionale di Hakone

Situato vicino al parco nazionale di Hakone, il Gora Kadan Fuji invita a esplorare laghi, foreste e paesaggi vulcanici unici. Una destinazione ideale per immergersi nella cultura e nell’art de vivre giapponese, godendo di un ambiente sereno e autentico in ogni stagione.