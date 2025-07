Acetaia Sereni: agriturismo, ristorante e visite guidate all’Oro Nero di Modena

Nel cuore delle colline modenesi, tra le colline di Villabianca di Marano, si trova un luogo dove tradizione, natura e ospitalità si incontrano in un’esperienza autentica e multisensoriale: Acetaia Sereni. L’azienda agricola modenese, rinomata per la produzione del prezioso Oro Nero, l’Aceto Balsamico di Modena, da alcuni anni offre una proposta di accoglienza più unica che rara nel mondo dell’enogastronomia di qualità, che spazia dalle visite guidate in Acetaia alle degustazioni, la ristorazione e soggiorni in eleganti suites.

La tenuta di Acetaia Sereni

Viaggio tra Balsamico, tradizioni e specialità emiliane

Visitare Acetaia Sereni significa immergersi nella storia dell’oro nero modenese. Le esperienze proposte in azienda permettono di scoprire da vicino i segreti della produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena: dalla coltivazione delle uve alla cottura del mosto, dall’invecchiamento in botti di legno alle degustazioni finali.

I vigneti di Acetaia Sereni

Il percorso si snoda tra la moderna acetaia e l’antica soffitta, dove da secoli vengono conservate pregiate botti di legno, contenenti un’eredità inestimabile di gusto e passione, offrendo una narrazione coinvolgente e profonda, in un contesto paesaggistico di rara bellezza.

Terrazza Sereni: degustazioni con vista sulle vigne

A coronare l’esperienza, la nuova Terrazza Sereni: affacciata sulle vigne, permette ai visitatori di degustare comodamente le proposte aziendali, ammirando le dolci colline attraverso le vetrate che la circondano, anche in abbinamento a specialità emiliane come il Parmigiano Reggiano.

La nuova Terrazza Sereni

Un agriturismo con suites panoramiche e piscina

Nel punto più alto della tenuta è presente anche l’Agriturismo aziendale: un invito al relax e alla scoperta del territorio.

Una delle cinque camere dell'agriturismo di Acetaia Sereni

Le cinque camere, curate nei dettagli e immerse nella quiete delle colline, offrono un soggiorno all’insegna del comfort e dell’autenticità; tutte dotate di terrazza panoramica e una addirittura di giardino privato, materassi confortevoli, bagni di design con doccia walk-in.

La piscina dell'agriturismo di Acetaia Sereni

In struttura è presente anche la piscina: affacciata sulla valle, intima e soleggiata, è riservata ai pochi ospiti delle camere, per garantire sempre spazio e comodità.

Colazione emiliana e ospitalità della famiglia Sereni

L’atmosfera familiare e l’accoglienza calorosa della famiglia Sereni trasformano ogni pernottamento in un’esperienza unica, ideale per chi cerca una fuga dalla routine o una base strategica per esplorare l’Emilia. La colazione è uno dei punti forti: torte e biscotti fatti in casa, succhi di frutta e spremute fresche, uova dell’Appennino Modenese, yogurt artigianali, caffè specialty, creme spalmabili e confetture fatte in casa; per gli amanti del salato: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma e bruschette con olio di produzione propria.

Ristorante tipico con Aceto Balsamico di Modena

A completare l’offerta, il ristorante interno propone una cucina tipica modenese, preparata con ingredienti del territorio e, naturalmente, impreziosita dai diversi aceti balsamici prodotti in azienda. Il menu varia secondo il ritmo delle stagioni e valorizza le eccellenze gastronomiche della zona.

Alcune proposte in abbinamento agli aceti di Sereni

Il ristorante è aperto anche agli ospiti esterni, su prenotazione, ed è perfetto per pranzi, cene, eventi privati e momenti conviviali immersi nella natura.

Acetaia Sereni: un viaggio di autenticità nel cuore dell’Emilia

Acetaia Sereni è molto più di un’acetaia: è una destinazione esperienziale, dove ogni dettaglio è curato e pensato per regalare emozioni autentiche, senza sfarzo e lusso, ma con dettagli fini ed eleganti in stile country, per una maggiore connessione con il territorio circostante e per ritrovare la semplicità nell’autenticità.

Acetaia Sereni ti aspetta per una visita guidata alla scoperta dell'Oro Nero di Modena

Che si tratti di una visita giornaliera, di una degustazione guidata, di un weekend romantico o di una vacanza enogastronomica, qui il tempo rallenta, i sensi si risvegliano e il legame con il territorio si rafforza. Chi cerca un turismo fatto di qualità, passione e genuinità troverà in Acetaia Sereni una tappa imperdibile nel cuore dell’Emilia.