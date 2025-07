S.Pellegrino Sapori Ticino 2025 celebra la cultura brasiliana con sei super chef

Il tema di quest'anno è il Brasile e sei chef brasiliani eccezionali arriveranno in autunno in Svizzera per preparare delle cene esclusive, caratterizzate da creatività, energia contagiosa e uno straordinario calore. Ecco i loro nomi: Alberto Landgraf, Felipe Schaedler, Ivan Ralston, Luiz Filipe Souza, Manu Buffara, Rafa Costa e Silva.

Dany Stauffacher e il Console di Svizzera Pierre Hagmann alla presentazione di S.Pellegrino Sapori Ticino 2025 a Milano

Presentazione ufficiale a San Paolo e a Milano

Nel mese di giugno presso la Residenza Consolare Svizzera di San Paolo, ospiti del Console di Svizzera Pierre Hagmann, è stata presentata l’edizione 2025 di S.Pellegrino Sapori Ticino, dedicata alla cultura gastronomica brasiliana, che si svolgerà in autunno dal 18 settembre al 16 novembre prossimi.

Una serata di grande successo, un momento relazionale importante che ha permesso di comunicare le peculiarità del territorio ticinese a un folto pubblico di giornalisti, influencer, tour operator e diverse personalità brasiliane. La stessa presentazione è stata replicata a Milano.

Un ponte culturale e gastronomico tra Svizzera e Brasile

Dany Stauffacher, Ceo di S.Pellegrino Sapori Ticino, non nasconde il suo entusiasmo e la sua gioia nell’essere riuscito ad organizzare una edizione così particolare: «Sono felice di aver portato un pò di Ticino in Brasile. La Svizzera e il Brasile hanno delle relazioni storiche profonde. Il Brasile è il principale partner economico, e non solo, in America Latina. Ci sono quindi anche grandi opportunità di collaborazione per poter attirare turisti».

Chef Rafa Costa da Silva

Per Massimo Boni, direttore di Lugano Region, è una ulteriore opportunità per far conoscere ai Brasiliani il territorio ticinese: «Gli chef brasiliani che accoglieremo sono delle vere star nel loro paese e daranno visibilità al Luganese grazie al loro pubblico di oltre 2 milioni di follower, anche nel segmento alto spendente”. Ora a partire dal 18 settembre prossimo, sei tra i migliori chef brasiliani inizieranno a portare la loro cultura enogastronomica con cene che si svolgeranno, come sempre, in alcune delle più belle e significative location del Ticino, tra ristoranti e hotel negli angoli più suggestivi del territorio, ospitati dai colleghi ticinesi».

Dany Stauffacher, Ceo di S.Pellegrino Sapori Ticino

Il Brasile è un territorio sconfinato caratterizzato da influenze etniche e climi diversi, con un'ampia scelta di ingredienti provenienti dai campi, dalla foresta, dai fiumi e dal mare. Addentrarsi nella sua cucina vuol dire ripercorrere le tappe della sua storia: il Paese ha assorbito una grande quantità di influenze. La storia della sua gastronomia, così come quella del suo popolo, riflette la mescolanza culturale avvenuta nei secoli passati tra indio, africani ed europei.

Chef Luiz Felipe Souza

Il risultato è una delle cucine più interessanti del mondo, un mosaico di sapori e metodi di cottura a metà fra tradizione e innovazione: il passato si fonde infatti con i contributi più recenti in una cucina ricchissima di frutta, verdura e pesce, con sapori e profumi contrastanti e inconsueti, basati sulla valorizzazione delle materie prime nazionali, prodotti nativi considerati tra i tesori più preziosi del territorio.

Chef Albert Landgraf

Un ricco assaggio di tutto questo sarà possibile grazie agli chef che porteranno la loro energia contagiosa, il loro calore e la loro creatività. Sarà un viaggio nel nuovo centro della gastronomia sudamericana proprio attraverso le diverse anime del Brasile: da Rio de Janeiro arriverà il bistellato Rafa Costa e Silva e lo stellato Alberto Landgraf; da San Paolo Ivan Ralston, 2 stelle Michelin e 1 stella verde e Luiz Filipe Souza, 2 stelle Michelin; da Curitiba Manu Buffara, Best Female Chef 2022 World’s 50 Best Restaurant, un’icona sudamericana che racconterà i colori accesi della foresta atlantica brasiliana e da Manaus, cuore dell’Amazzonia, Felipe Schaedler, riferimento assoluto per i sapori della foresta.

Chef Manu Buffara

Tutti gli chef sono partner di diversi produttori biologici con sede nei loro territori, utilizzano prodotti coltivati nei loro orti e forniti da piccoli agricoltori, creano i piatti soprattutto con verdure, ma anche con prodotti di mare e carne con una rivisitazione creativa che riflette la multiculturalità del paese, guidata da un'approfondita ricerca di ingredienti stagionali. Hanno creato propri istituti di ricerca con una attenzione particolare alla catena alimentare e a tutti i personaggi che ne fanno parte, valorizzando il commercio equo e solidale e curando l'etica nei rapporti con i produttori e gli ingredienti, per promuovere l’educazione e l’inclusione sociale. Un percorso preciso per la costruzione dell’identità legata alle loro regioni.

Ricotta con Anchovy di chef Manu Buffara (Foto: Rubens Kato)

Dal 18 Settembre questa cultura gastronomica sarà protagonista con cene che si svolgeranno, come sempre, in alcune delle più belle e significative location del Ticino, tra Ristoranti e Hotel negli angoli più suggestivi del territorio, ospitati dai colleghi ticinesi: Hotel Splendide Royal - Lugano, Grand Hotel Villa Castagnola - Lugano; Villa Principe Leopoldo - Lugano; Casinò Lugano; Swiss Diamond Hotel - Vico Morcote; La Romantica Boutique Hotel - Melide; Hotel Eden Roc - Ascona; Hotel Belvedere - Locarno; Ristorante La Baia - Muralto-Locarno; Seven Toc Toc - Ascona; Ristorante Seven - Lugano; Ristorante Ciani - Lugano; Tenuta Castello di Morcote - Vico Morcote; Vinicola Moncucchetto - Lugano; Ristorante Meta - Lugano.

Chef Ivan Ralston

Come ogni anno, il Festival inizierà ufficialmente con il Grand Opening presso l’Hotel Splendide Royal a Lugano dedicato agli Chef di Swiss Deluxe Hotels e si chiuderà con il consueto Final Party per la prima volta nel nuovo La Romantica Boutique Hotel di Melide con alcuni chef delle Grandes Tables Suisses del Ticino.

Raw fish and wild berries di chef Alberto Landgraf

Un primo assaggio brasiliano avverrà nella splendida cornice della Tenuta Castello di Morcote con un Dîner au Château a ritmo di samba. Torna anche la serata Lounge al Casinò di Lugano, un momento dedicato principalmente ai giovani con una proposta enogastronomica sempre di alto livello. Come sempre S. Pellegrino Sapori Ticino ha tante novità nel piatto e anche questa volta ha selezionato tanti nuovi ambasciatori per raccontare bellezze ed eccellenze al mondo.

Chef Felipe Schaedler

S.Pellegrino Sapori Ticino è l'evento enogastronomico d'eccellenza tra i più importanti d’Europa e ogni anno porta in diverse location del Ticino alcuni dei nomi più conosciuti e apprezzati della cucina internazionale. Il programma completo è visibile dal sito: www.sanpellegrinosaporiticino.ch.