Dom Pérignon e Phi Beach: quando la degustazione diventa esperienza sensoriale

Anche per la stagione estiva 2025, Moët Hennessy Italia conferma la sua presenza al Phi Beach, indirizzo iconico di Baja Sardinia fondato nel 2008 da Luciano Guidi. Immerso in uno dei contesti paesaggistici più suggestivi della Costa Smeralda, il locale è ormai noto per una proposta di intrattenimento e ristorazione di qualità, capace di unire la cucina d’autore con selezioni enologiche d’eccellenza.A guidare la cucina ci sono Giancarlo Morelli, chef noto per la sua sensibilità gastronomica, e Livio Pedroncelli, che collaborano per proporre un’offerta capace di dialogare con le etichette del gruppo Moët Hennessy.

Phi Beach, il Dom Pérignon Prestige Table

Dom Pérignon Prestige Table: esperienza su misura per pochi ospiti

Tra le esperienze più esclusive del Phi Beach, torna anche nel 2025 il Dom Pérignon Prestige Table, uno spazio riservato a un massimo di 10 ospiti. Pensato per offrire una degustazione intima, l’esperienza ruota attorno a piatti creati appositamente per esaltare le caratteristiche dei diversi Vintage di Dom Pérignon.

Phi Beach, Mineralità: Crudo di hamachi, cetriolo, caviale, wasabi, erba cipollina e Dom Pe´rignon Vintage Rose´ 2009 1/6 Phi Beach, Precisione: piedino di wagyu, ketchup di albicocca, sesamo, cipollotto e Dom Pe´rignon Vintage Rose´ 2009 2/6 Phi Beach, Sensazione tattile: Bruschetta di scampo, frutto della passione, limone, basilico e Dom Pe´rignon Vintage Rose´ 2009 3/6 Phi Beach, Intensità: Risotto all'acqua di pomodoro, burrata, riduzione di ricci di mare, fiori di finocchio selvatico e Dom Pe´rignon Vintage 2004 - Ple´nitude 2 4/6 Phi Beach, Complessità: Ricciola, pomodoro verde, cannolicchi e acetosella e Dom Pe´rignon Vintage 2004 - Ple´nitude 2 5/6 Phi Beach, Dessert: Pairfait di pecorino, miele di Barbagia, limone, biscotto alla salvia e Dom Pe´rignon Vintage 2004 - Ple´nitude 2 6/6 Previous Next

Ogni piatto proposto è studiato per interpretare un valore fondante della Maison. Per esempio:

Per la mineralità : crudo di hamachi, cetriolo, caviale, wasabi ed erba cipollina

: crudo di hamachi, cetriolo, caviale, wasabi ed erba cipollina Per la precisione : spiedino di wagyu, ketchup di albicocca, sesamo e cipollotto

: spiedino di wagyu, ketchup di albicocca, sesamo e cipollotto Per la sensazione tattile : bruschetta di scampo, frutto della passione, limone e basilico

: bruschetta di scampo, frutto della passione, limone e basilico Per l’ intensità : risotto all’acqua di pomodoro, burrata, ricci di mare e fiori di finocchio selvatico

: risotto all’acqua di pomodoro, burrata, ricci di mare e fiori di finocchio selvatico Per la complessità : ricciola, pomodoro verde, cannolicchi e acetosella

: ricciola, pomodoro verde, cannolicchi e acetosella Il percorso si chiude con un dessert a base di parfait di pecorino, miele di Barbagia, limone e biscotto alla salvia. I piatti vengono accompagnati da Dom Pérignon Vintage 2015, Plénitude 2 - 2004 e Dom Pérignon Rosé 2009, proposti in vari formati e annate.

I millesimati della Maison in abbinamento alla cucina di Morelli e Pedroncelli

Il Dom Pérignon Vintage 2015 rappresenta una delle etichette principali: all’inizio riservato, si apre al palato con un’evoluzione progressiva, ricca e strutturata. Il Plénitude 2 - 2004 mostra invece come il tempo giochi un ruolo fondamentale nell’equilibrio aromatico dello Champagne, mentre il Dom Pérignon Rosé Vintage 2009 si distingue per la sua generosità espressiva, con un profilo aromatico dominato dal Pinot Noir. La degustazione al Prestige Table è disponibile solo su prenotazione (prezzo su richiesta). Le informazioni possono essere richieste scrivendo alla struttura o tramite il sito.

Un privé per la musica, firmato Dom Pérignon

Anche nel 2025 viene confermato il Privé Dom Pérignon: una zona riservata all’interno del club, dove vivere la serata da una posizione privilegiata, con selezioni musicali curate da DJ internazionali. Le prenotazioni sono disponibili nella sezione dedicata del sito ufficiale del Phi Beach.

Phi Beach, il Privé Dom Pérignon

Whispering Angel: il rosé di Provenza protagonista al Phi Restaurant

Nello spazio del Phi Restaurant, situato direttamente sul mare, la Maison Château d’Esclans rinnova il proprio progetto scenografico per la stagione 2025 con Whispering Angel, rosé provenzale che sta diventando uno dei riferimenti della categoria. Gli allestimenti, tra glorifier alati e bottigliere, richiamano l’immaginario iconico del cherubino simbolo della Maison. La bottiglia è riconoscibile anche per i riflessi rosati che ben si integrano con il contesto mediterraneo della struttura.

Il Whispering Angel al Phi Restaurant

Whispering Angel nasce dai migliori succhi di prima spremitura di Grenache, Cinsault e Vermentino coltivati a La Motte en Provence. Al naso spiccano note floreali e frutti rossi freschi, mentre al palato il vino si distingue per la sua secchezza, pienezza e un finale morbido. Le caratteristiche organolettiche di questo rosé si sposano perfettamente con le proposte di cucina mediterranea ideate dagli chef Morelli e Pedroncelli, creando un abbinamento che valorizza la cucina locale e stagionale.